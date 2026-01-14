نصف مليار طلب على تذاكر كأس العالم 2026 FIFA™ مع إغلاق باب التسجيل في قرعة الاختيار العشوائي

خلال 33 يوماً فقط، تم تسجيل طلبات من مشجعين يعيشون في دول وأقاليم جميع الاتحادات الوطنية الأعضاء الـ211 المنضوية تحت مظلة FIFA

بلغت مشاعر الإثارة والترقُّب مستويات غير مسبوقة في مختلف أرجاء العالم مع اقتراب موعد انطلاق كأس العالم 2026 FIFA™، حيث تم تقديم أكثر من نصف مليار طلب على تذاكر البطولة مع إغلاق باب التسجيل في قرعة الاختيار العشوائي، التي استمرت من الخميس 11 ديسمبر/كانون الأول 2025 إلى الثلاثاء 13 يناير/كانون الثاني 2026.

وبعد التحقّق من أرقام بطاقات الائتمان التي تم تقديمها مع كل طلب تذكرة، سجَّل المشجعون ما مُعدَّله 15 مليون طلب يومي على مدار فترة تقديم الطلبات التي تواصلت طيلة 33 يوماً، وهو رقم قياسي جديد في تاريخ الإقبال على تذاكر الحدث الكروي الأبرز على وجه الأرض، حيث تم تسجيل طلبات من مشجعين يعيشون في دول وأقاليم جميع الاتحادات الوطنية الأعضاء الـ211 المنضوية تحت مظلة FIFA، مما يؤكد على مدى جاذبية هذه النسخة التي تستأثر باهتمام جماهيري غير مسبوق في كافة أنحاء العالم، علماً أنها ستكون أول نسخة تشهد مشاركة 48 منتخباً وطنياً في تاريخ كأس العالم FIFA™.

وقد وردت مُعظم الطلبات من الدول المستضيفة الثلاث - الولايات المتحدة والمكسيك وكندا - متبوعة بكل من ألمانيا وإنجلترا والبرازيل وإسبانيا والبرتغال والأرجنتين وكولومبيا، علماً أن المباراة التي حظيت بأكبر عدد من الطلبات المسجلة في مرحلة المبيعات هذه هي تلك التي ستجمع بين كولومبيا والبرتغال يوم السبت 27 يونيو/حزيران في ميامي، متبوعة بكل من المكسيك -كوريا الجنوبية (غوادالاخارا يوم الخميس 18 يونيو/حزيران) والنهائي (في نيويورك نيوجيرسي يوم الأحد 19 يوليو/تموز) والمباراة الافتتاحية المقررة بين المكسيك وجنوب أفريقيا في مكسيكو سيتي يوم الخميس 11 يونيو/حزيران، ومباراة دور الـ32 المقرّرة في تورونتو يوم الخميس 2 يوليو/تموز، ما يؤكد الجاذبية الاستثنائية التي تنطوي عليها المباريات البارزة ومواجهات مرحلة خروج المغلوب في كافة الدول الثلاث المستضيفة.

وفي هذا الصدد، قال رئيس FIFA جياني إنفانتينو "إن تسجيل نصف مليار طلب على التذاكر في غضون شهر واحد فقط هو أكثر من مجرد رقم يعكس الإقبال الهائل، بل إنه إعلان نوايا على الصعيد العالمي. بالنيابة عن FIFA، أود أن أشكر عشاق كرة القدم في كل مكان وأهنئهم على هذه الإقبال الاستثنائي."

وتابع "نظراً لما تعنيه هذه البطولة للناس في مختلف أنحاء العالم، فإن أسفنا الوحيد هو أننا لن نتمكّن من استيعاب كل المشجعين داخل الملاعب، ولذا فإننا ملتزمون بإيجاد مُختلف السُبُل الكفيلة بجعل الجماهير جزءاً من كأس العالم 2026 FIFA™، وذلك من خلال طيف واسع من تجارب المشجعين خارج الملاعب، سواء بشكل حضوري أو عبر الإنترنت، حتى نُتيح لأكبر عدد ممكن من الناس فرصة الانخراط في أكبر حدث رياضي على الإطلاق."

وبعد إغلاق باب التسجيل في قرعة الاختيار العشوائي، سيتحقّق مكتب تذاكر FIFA بعد استلامه لهذه الطلبات من توافقها مع متطلّبات التسجيل والقيود المنزلية قبل أن يخصّص أي تذاكر لأصحابها، وبعد انتهاء هذه العملية، وفي حال تجاوز الطلب الكميّة المطروحة، سيتم تخصيص التذاكر من خلال عملية اختيار عشوائي بهدف ضمان العدالة وتكافؤ الفرص لجميع الأشخاص المتقدمين بالطلبات.

وسيُبلّغ المشجعون بنتائج طلباتهم عبر البريد الإلكتروني في موعد أقصاه 5 فبراير/ شباط، على أن يتمّ التواصل عبر البريد الإلكتروني مع جميع المتقدّمين الذين نالوا الموافقة الكاملة، أو الجزئية، على طلب حصولهم على التذاكر، وسيتمّ خصم ثمن التذاكر تلقائياً، علماً أن الموافقة الجزئية تعني أنّ المتقدّم بالطلب سيحصل على عدد التذاكر المطلوبة لمباراة ما، ولكن ليس لجميع المباريات المطلوبة. يُذكر أن المشجعين الذين لم تُكلَّل محاولاتهم بالنجاح في هذه المرحلة سيحظون بفرصة أخرى لشراء التذاكر المتبقية مع اقتراب موعد انطلاق البطولة، عند انطلاق مرحلة مبيعات اللحظة الأخيرة، التي ستستمر لغاية نهاية البطولة، حيث ستُخصَّص فيها التذاكر المتبقية وفقاً لقاعدة الأولوية بالأسبقية. يُذكر أن موقع FIFA.com/tickets هو المصدر الرسمي والمصدر المفضل لشراء تذاكر كأس العالم 2026 FIFA™.

وعلاوة على ذلك، أطلق FIFA منصة رسمية آمنة لإعادة بيع التذاكر عبر موقع FIFA.com/tickets، وهي مخصّصة لحاملي التذاكر المستوفين للشروط ذات الصلة، إذ تهدف هذه المبادرة إلى حماية المشجعين من عمليات إعادة البيع غير الصالحة أو غير المصرّح بها، وستكون متاحة للجماهير طبقاً للوائح المعمول بها على الصعيدين الفيدرالي والمحلي، علماً أن FIFA يُتيح للمقيمين في المكسيك خدمة لتبادل التذاكر ضِمن منصة FIFA Ticket Exchange Platform.

وبالنسبة للجماهير التي ترغب في إتمام عملية شراء مباشرة لتذاكر مباريات محددة ويتطلّعون للاستمتاع بتجربة مشاهدة استثنائية، فبإمكانهم الحصول على باقات الضيافة الشاملة لتذاكر المباريات عبر FIFA.com/hospitality من خلال منصة On Location وهي المزوِّد الرسمي لخدمات الضيافة في البطولة. كما يُمكن الحصول على باقات سفر شاملة تقدّمها الخطوط الجوية القطرية، وتشمل تذاكر المباريات والنقل والإقامة الفندقية وتذاكر الطيران.

يُرجى الانتباه إلى أنّ تذكرة المباراة لا تضمن إمكانية الدخول إلى الدولة المستضيفة، ويتعيّن على المشجعين زيارة المواقع الإلكترونية لحكومات الدول المستضيفة لمعرفة متطلبات تأشيرات الدخول إلى كندا والمكسيك والولايات المتحدة الأمريكية. وبالنظر إلى الوقت الذي تتطلّبه دراسة طلبات التأشيرات، يَنصح FIFA بتقديم الطلبات في أسرع وقت ممكن. وقد أصبح الآن حاملو تذاكر كأس العالم 2026 FIFA مؤهلين للدخول في نظام FIFA لمنح الأولوية في جدولة مواعيد التأشيرة (FIFA PASS)، والذي سيكون متاحاً في غضون أسابيع.