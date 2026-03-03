إزالة الستار عن ملصق كأس العالم FIFA 2026™ احتفالاً بتبقّي 100 يوم على انطلاق البطولة

ملصق بطولة كأس العالم FIFA 2026™ هو القطعة الأخيرة من مجموعة ملصقات البطولة

تصميم غنيّ يجمع المواهب من كندا والمكسيك والولايات المتحدة الأمريكية

يحتفي الملصق بالروح الحقيقية والحماس والوحدة التي تميز هذا الحدث العالمي البارز

يُصادف اليوم تبقّي 100 يوم على انطلاق كأس العالم FIFA 2026™ حيث تستضيف كندا والمكسيك والولايات المتحدة الأمريكية العالم لمشاهدة العرس الكروي الأعظم على وجه الأرض. تتضمن البطولة هذه السنة عدداً قياسياً من المباريات يصل إلى 104، تُقام أولها في ملعب مكسيكو سيتي في 11 يونيو/حزيران، أما المباراة النهائية فيستضيفها ملعب نيويورك نيو جيرسي في 19 يوليو/تمّوز.

واحتفاءً بتبقّي 100 يوم على انطلاق كأس العالم FIFA 2026™، كُشف عن ملصق البطولة الذي يمثل الروح الحقيقية لهذه الفعالية العالمية والحماسة التي تولّدها والوحدة العالمية التي ستنتج عنها. يعرض هذا الملصق مجموعة من الصور، يتوسّطها لاعب كرة قدم، في دلالة على قدرة كرة القدم على توحيد العالم، وهو القطعة الأخيرة من مجموعة ملصقات كأس العالم FIFA 2026، لإكمال مجموعة ملصقات المدن المستضيفة الـ16 التي بدأ الكشف عنها السنة الماضية.

وللمرة الأولى بتاريخ كأس العالم FIFA™، اجتمع ثلاثة فنّانين للتعاون على إنتاج هذا الملصق الرسمي للبطولة. فقد وحّد الكندي كارسون تينغ والمكسيكية مينيرفا ج. م. والأمريكي هانك ويليس صفوفهم وجمعوا مواهبهم وأساليبهم الإبداعية لتصميم قطعة فنّية تركّز على الربط بين الشعوب وتوحيدها طوال البطولة. يمكن الاطلاع على المزيد من المعلومات المتعلقة بملصق البطولة على موقع FIFA.com.

وفي هذه المناسبة، قال رئيس FIFA جياني إنفانتينو: "سنستقبل بعد 100 يوم العالم في أمريكا الشمالية التي ستشهد على الفعالية الأعظم على وجه الأرض". وتابع قائلاً: "يعكس هذا الملصق الرسمي لبطولة كأس العالم FIFA 2026 الطاقة والتنوع والشغف المشترك الذي سيميّز هذه النسخة الأكثر شمولية للبطولة في التاريخ. فمنذ انطلاق صافرة البداية، سيختبر مليارات المشجعين، في المدرّجات وفي جميع أنحاء العالم، اللحظات التي تتخطى كرة القدم لتوحّد الثقافات وتحتفي بالوحدة على مسرح عالمي بحقّ".

كأس العالم FIFA 2026™: مئة يوم عن الانطلاق | رئيس FIFA جياني إنفانتينو 02:15

نسخة ثورية لكأس العالم FIFA

مع تبقّي 100 يوم على انطلاق كأس العالم، تأهل 42 منتخباً إلى البطولة، أربعة منهم للمرّة الأولى وهي كابو فيردي، وكوراساو، والأردن، وأوزبكستان. ومع تبقّي ستّة مقاعد فقط، ستُقام منافسات الملحق العالمي والملحق الأوروبي المؤهلين لكأس العالم FIFA 2026™ في نافذة المباريات الدولية لفئة الرجال (23-31 مارس/آذار)، وسيحدّدان المنتخبات الستة التي ستخطف التذاكر الأخيرة للسفر إلى أمريكا الشمالية.

ويمكن للمشجعين الذين يريدون حضور مباريات كأس العالم FIFA 2026 شراء التذاكر المتبقية، قبل انطلاق البطولة بفترة قصيرة، عندما تفتح مرحلة مبيعات اللحظة الأخيرة في أبريل/نيسان. وطوال هذه الفترة، التي تدوم حتّى نهاية البطولة، ستُباع التذاكر وفقاً لقاعدة الأولويّة بالأسبقية. أمّا بالنسبة إلى المشجعين الذي يريدون تأمين أماكنهم على الفور في بعض المباريات المحددة، والذين يبحثون عن تجربة راقية وفخمة، فإمكانهم شراء باقات الضيافة، التي تتضمن بطاقات المباريات على موقع FIFA.com/hospitality.