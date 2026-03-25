مرحلة مبيعات اللحظة الأخيرة لتذاكر كأس العالم 2026 FIFA™ تنطلق يوم الأربعاء 1 أبريل/نيسان

لا تزال تذاكر كأس العالم FIFA™ تشهد إقبالاً غير مسبوق في تاريخ البطولة، حيث يؤكد هذا المستوى الهائل من الطلب المسترسل في شتى أنحاء العالم الحماسة الاستثنائية التي تسود بين المشجعين والمشجعات للظفر بمقاعدهم في أعظم عرض كروي على وجه الأرض، والمقرّر خلال شهري يونيو/حزيران ويوليو/تموز المقبلين. فبعد انتهاء فترة قرعة الاختيار العشوائي، ستشهد عملية بيع تذاكر كأس العالم 2026 FIFA™ طرح تذاكر إضافية لعامة الجمهور يوم الأربعاء 1 أبريل/نيسان بدءاً من الساعة 11:00 بتوقيت شرق الولايات المتحدة/17:00 بتوقيت وسط أوروبا.

يُذكر أن مرحلة مبيعات اللحظة الأخيرة هي المرحلة الرابعة والأخيرة ضمن عملية بيع التذاكر الرسمية، إذ ستُتيح لعامة الجمهور إمكانية شراء التذاكر عبر FIFA.com/tickets وضمان حضورهم في البطولة التي ستشهد مشاركة 48 منتخباً وستقام في ثلاث دول مستضيفة، علماً أن مرحلة البيع هذه ستظل مفتوحة حتى نهاية المسابقة، ما يمنح المشجعين والمشجعات مساراً أخيراً ليكونوا جزءاً من التاريخ.

فخلال هذه المرحلة الأخيرة من برنامج تذاكر كأس العالم 2026 FIFA™، ستُباع التذاكر على أساس الأولوية بالأسبقية، شريطة توافرها، حيث سيتمكّن المشجعون من رؤية المباريات وفئات التذاكر المتاحة فوراً، واختيار مقاعد محددة، ثم المضي قدماً في عملية الشراء وتلقِّي التأكيد بمجرد إتمام الدفع. فلانتقاء مقاعد محددة، يمكن للمشجعين والمشجعات الاختيار مباشرة من خلال خيار خريطة المقاعد، أو يمكنهم استخدام ميزة "حجز أفضل مقعد متاح". كما سيكون بوسع حاملي التذاكر الذين اشتروا التذاكر في المراحل السابقة رؤية المقاعد المُخَصَّصة لهم عبر حسابهم في FIFA بدءاً من 1 أبريل/نيسان.

ويدعو FIFA المشجعين والمشجعات لزيارة موقع FIFA.com/tickets بانتظام، حيث قد تتوفّر عبر المنصة الرسمية تذاكر كانت تظهر سابقاً على أنها غير متاحة. وسيتواصل طرح التذاكر بشكل دوري، بما في ذلك تذاكر المباريات المُجدوَلة في نفس اليوم في بعض الأحيان (شريطة توافرها).

وعلاوة على ذلك، سيفتح FIFA يوم الخميس 2 أبريل/نيسان المنصة الرسمية لتبادل/إعادة بيع التذاكر عبر موقع FIFA.com/tickets، وهي مخصّصة لحاملي التذاكر المستوفين للشروط ذات الصلة، إذ تُتيح للمشجعين والمشجعات الذين يتعذَّر عليهم حضور المباريات بيع تذاكرهم لغيرهم من عُشاق اللعبة، وذلك في بيئة آمنة ومعتمدة، مما يضمن لهم الحماية من عمليات البيع المزيَّفة أو غير المصرح بها، علماً أن الخدمة متاحة طبقاً للوائح المعمول بها على الصعيدين الفيدرالي والمحلي. ويُذكِّر FIFA المشجعين والمشجعات بأن موقع FIFA.com/tickets هو المصدر الرسمي والمصدر المفضل لتذاكر كأس العالم 2026 FIFA™.

وبالنسبة للجماهير التي ترغب في إتمام عملية شراء مباشرة لتذاكر مباريات محددة وتتطلّع للاستمتاع بتجربة مشاهدة استثنائية، فبإمكانها الحصول على باقات الضيافة الشاملة لتذاكر المباريات عبر الموقع الإلكتروني FIFA.com/hospitality من خلال منصة On Location وهي المزوِّد الرسمي لخدمات الضيافة في البطولة.

يُذكر أن عدداً قياسياً من المشجعين والمشجعات في مختلف أنحاء العالم تمكنوا من تأمين مقاعدهم بالنسخة الأكبر في تاريخ كأس العالم FIFA من خلال مراحل بيع التذاكر الثلاث التي اكتملت حتى الآن. فخلال مرحلة قرعة الاختيار العشوائي وحدها، تم تقديم أكثر من 500 مليون طلب للحصول على التذاكر من عامة الجمهور، حيث انتهت العملية ببيع أكثر من مليون تذكرة بحلول نهاية فترة البيع تلك في 27 فبراير/شباط. ومع تبقي أقل من 80 يوماً على انطلاق البطولة، تبدو نسخة هذا العام في طريقها لتجاوز الرقم القياسي التاريخي للحضور الجماهيري الإجمالي البالغ 3.5 مليون مشجع، والذي سُجل في كأس العالم 1994 FIFA.

يُذكر أنّ تذكرة المباراة لا تضمن إمكانية الدخول إلى الدولة المستضيفة، ويتعيّن على المشجعين زيارة المواقع الإلكترونية لحكومات الدول المستضيفة لمعرفة متطلبات تأشيرات الدخول إلى كندا والمكسيك والولايات المتحدة الأمريكية. وبالنظر إلى الوقت الذي تتطلبه دراسة طلبات التأشيرات، يَنصح FIFA الجماهير بتقديم الطلبات في أسرع وقت ممكن. وقد أصبح بإمكان حاملي تذاكر كأس العالم 2026 FIFA™ الذين سيسافرون إلى الولايات المتحدة الاستفادة من نظام FIFA لمنح الأولوية في جدولة مواعيد التأشيرة (FIFA PASS).

وإذ تُعتبر جميع عمليات بيع التذاكر نهائية ولا رجعة فيها، يُمكن الاطِّلاع على الشروط والأحكام المتعلِّقة بتذاكر كأس العالم 2026 FIFA™ على الموقع الإلكتروني FIFA.com/tickets.