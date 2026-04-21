مرحلة مبيعات اللحظة الأخيرة لكأس العالم FIFA 2026™ تشهد طرح دفعة جديدة من التذاكر في 22 أبريل/نيسان

ستُطرح غداً تذاكر جميع المباريات الـ104 لعموم الجمهور عبر الموقع الإلكتروني FIFA.com/tickets اعتباراً من الساعة 11:00 بتوقيت شرق الولايات المتحدة (17:00 بتوقيت وسط أوروبا)، وذلك على أساس الأولوية بالأسبقية

سيستمر طرح التذاكر حتى نهاية البطولة في إطار مرحلة مبيعات اللحظة الأخيرة

يمكن للجماهير الراغبة في الاستمتاع بتجربة متميزة شراء باقات الضيافة عبر الموقع الإلكتروني FIFA.com/hospitality

تزامناً مع تبقي 50 يوماً على انطلاق كأس العالم FIFA 2026™، ستُتاح دفعة جديدة من التذاكر لعامة الجمهور عبر الموقع الإلكتروني FIFA.com/tickets اعتباراً من الساعة 11:00 بتوقيت شرق الولايات المتحدة / 17:00 بتوقيت وسط أوروبا يوم الأربعاء 22 أبريل/نيسان، حيث ستُطرح للبيع تذاكر جميع المباريات الـ104.

فعند انطلاق عملية البيع، ستكون التذاكر متاحة ضمن الفئات من 1 إلى 3، إضافة إلى فئة مقاعد الصف الأمامي، وذلك بحسب كل مباراة. وتندرج هذه الدفعة الجديدة ضمن مرحلة مبيعات اللحظة الأخيرة، التي تستمر حتى نهاية البطولة وتتيح لعامة الجمهور شراء التذاكر عبر الموقع الإلكتروني FIFA.com/tickets على أساس الأولوية بالأسبقية. وإلى جانب هذه الدفعة، سيواصل FIFA طرح تذاكر إضافية للجمهور بشكل منتظم حتى المباراة النهائية المقررة يوم الأحد 19 يوليو/تموز، وذلك رهناً بالتوافر.

ونظراً لطبيعة البيع على أساس الأولوية بالأسبقية، وكما حدث في الفترات السابقة التي شهدت ضغطاً كبيراً على المنصة، قد تواجه الجماهير طوابير انتظار رقمية، وهو ما يتيح لـ FIFA تحسين تجربة المستخدمين عند دخولهم إلى المنصة. وسيتمكن المستخدمون من الاطلاع على المباريات والفئات التي تتوفر لها تذاكر، واختيار مقاعد محددة، ثم إتمام عملية الشراء، على أن يتلقوا تأكيداً فور اكتمال الدفع. كما سيكون بإمكان الجماهير الاختيار مباشرة عبر خريطة المقاعد لتحديد أماكنهم، أو استخدام خاصية "احجز أفضل مقعد متاح".

ويُذكّر FIFA الجماهير بأن الموقع الإلكتروني FIFA.com/tickets هو المصدر الرسمي والمفضل للحصول على تذاكر كأس العالم FIFA 2026™، وينبغي للجماهير زيارة الموقع بانتظام للاطلاع على التذاكر الإضافية التي تُطرح تباعاً. وإضافة إلى ذلك، تتوفر أيضاً المنصة الرسمية لإعادة البيع/التبادل عبر الموقع ذاته FIFA.com/tickets لحاملي التذاكر المؤهلين. وتتيح هذه المنصة للجماهير التي لن تتمكن من حضور المباريات إعادة بيع تذاكرها إلى جماهير أخرى ضمن بيئة آمنة ومعتمدة، بما يحمي من عمليات إعادة البيع غير الصالحة أو غير المصرح بها. وتبقى هذه الخدمة خاضعة للوائح الفيدرالية والمحلية.

وبالنسبة للجماهير التي ترغب في إتمام عملية شراء تذاكر مباريات محددة وتتطلّع للاستمتاع بتجربة مشاهدة استثنائية، فبإمكانها الحصول على باقات الضيافة الشاملة لتذاكر المباريات عبر الموقع الإلكتروني FIFA.com/hospitality من خلال منصة On Location وهي المزوِّد الرسمي لخدمات الضيافة في بطولة كأس العالم FIFA 2026™.

ومع بقاء 50 يوماً فقط على انطلاق كأس العالم FIFA™ في 22 أبريل/نيسان، فقد تم بالفعل بيع أكثر من خمسة ملايين تذكرة لهذه النسخة من البطولة، التي يُنتظر أن تكون الأكبر على الإطلاق مع تنافس 48 منتخباً على المجد على مدى 39 يوماً من الإثارة الكروية. وتبدو نسخة هذا العام في طريقها لتجاوز الرقم القياسي التاريخي للحضور الجماهيري الإجمالي البالغ 3.5 مليون مشجع، والذي سُجل في كأس العالم FIFA 1994™.

يُذكر أنّ تذكرة المباراة لا تضمن إمكانية الدخول إلى الدولة المستضيفة، ويتعيّن على المشجعين زيارة المواقع الإلكترونية لحكومات الدول المستضيفة لمعرفة متطلبات تأشيرات الدخول إلى كندا والمكسيك والولايات المتحدة الأمريكية. وبالنظر إلى الوقت الذي تتطلبه دراسة طلبات التأشيرات، يَنصح FIFA الجماهير بتقديم الطلبات في أسرع وقت ممكن. وقد أصبح بإمكان حاملي تذاكر كأس العالم FIFA 2026™ الذين سيسافرون إلى الولايات المتحدة الاستفادة من نظام FIFA لمنح الأولوية في جدولة مواعيد التأشيرة (FIFA PASS).

كافة عمليات بيع التذاكر نهائية ولا رجعة فيها. هذا ويُمكن الاطِّلاع على الشروط والأحكام المتعلِّقة بتذاكر بطولة كأس العالم FIFA 2026™ على الموقع الإلكتروني FIFA.com/tickets.