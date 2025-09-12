كأس العالم 2026 FIFA™: تقديم أكثر من 1.5 مليون طلب للتسجيل في قرعة التذاكر خلال 24 ساعة

وفي هذا الصدد، قال هيمو شيرجي، الرئيس التنفيذي لعمليات البطولة: "يُشكِّل العدد الكبير من الطلبات دليلاً على مستوى الحماس في أرجاء المعمورة لكأس العالم 2026 FIFA، وكونها ستتحوَّل إلى علامة فارقة في التاريخ الكروي." وتُعتبر القرعة الخاصة بمرحلة البيع المسبق لحاملي بطاقات Visa المرحلة الأولى في مبيعات تذاكر البطولة، وأول فرصة متاحة أمام الجمهور للتحضير للتواجد في النسخة الأكبر من كأس العالم FIFA™ على الإطلاق. كما يجب التنويه إلى أن توقيت إرسال طلب المشاركة في القرعة لا يؤثر على فرص صاحب الطلب في النجاح، مع العلم أن هذه المرحلة مستمرة حتى تاريخ 19 سبتمبر/أيلول في الساعة 11:00 بتوقيت شرق الولايات المتحدة (17:00 بتوقيت وسط أوروبا)، إذ سيتم اختيار الفائزين من خلال عملية سحب عشوائي، على أن يتم إخطارهم بنتيجة القرعة عبر البريد الإلكتروني اعتباراً من 29 سبتمبر/أيلول، وسيتم منحهم تاريخاً ومهلة زمنية لشراء التذاكر (شريطة توافرها)، علماً أن الفترات المخصّصة للبيع تبدأ من 1 أكتوبر/تشرين الأول. تبدأ أسعار التذاكر من 60 دولاراً أمريكياً لمباريات مرحلة المجموعات لكأس العالم 2026 FIFA™ عند انطلاق عملية البيع. هذا وستكون التذاكر الفردية لكل مباراة من المباريات الـ104 متاحة عند انطلاق مرحلة بيع التذاكر، بالإضافة إلى حزم التذاكر الخاصة بملاعب معينة والحزم الخاصة بالمنتخبات. ومن المقرّر أن تبدأ مراحل لاحقة لشراء التذاكر في أكتوبر/تشرين الأول. كما تتوفّر معلومات إضافية عن مراحل شراء التذاكر عبر الموقع الإلكتروني FIFA.com/tickets.