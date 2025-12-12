5 ملايين طلب للتذاكر في 24 ساعة تؤكّد على الاهتمام العالمي المتزايد لحضور كأس العالم 2026 FIFA™

سارع المشجّعون من أكثر من 200 دولة وإقليمٍ لتقديم 5 ملايين طلب لشراء التذاكر في أقل من 24 ساعة على افتتاح قرعة الاختيار العشوائي

يعود هذا الارتفاع في الطلب على التذاكر إلى المباريات الحماسية في دور المجموعات، وفي طليعتها مباراة كولومبيا ضدّ البرتغال

شهدت القرعة اهتماماً متزايداً من المشجعين في دول أمريكا الجنوبية، بينما احتفل الإسكتلنديون بعودة منتخبهم إلى الساحة العالمية بعد غياب دام 28 سنة

بعد أقلّ من 24 ساعة على انطلاق المرحلة الثالثة من بيع التذاكر لنهائيات كأس العالم 2026 FIFA™، بلغ الطلب العالمي على التذاكر مستويات خياليّة. فقد تقدّم مشجعون من أكثر من 200 دولة وإقليم بأكثر من 5 ملايين طلب عبر موقع FIFA.com/tickets، تدفعهم الحماسة لمشاهدة النسخة الأولى من البطولة التي تضمّ 48 منتخباً والتي ستجري أحداثها في كندا والمكسيك والولايات المتحدة الأمريكية من الخميس 11 يونيو/حزيران ولغاية الأحد 19 يوليو/تمّوز 2026. وقد أظهرت الأرقام الأولية إقبالاً جماهيرياً على مباريات دور المجموعات، وفي طليعتها حتّى هذه اللحظة مباراة كولومبيا ضدّ البرتغال (ميامي، 27 يونيو/حزيران). ثمّ تأتي مباريات البرازيل ضدّ المغرب (نيويورك، نيوجيرسي، 13 يونيو/حزيران)، والمكسيك ضدّ كوريا الجنوبية (غوادالاخارا، 18 يونيو/حزيران)، والإكوادور ضدّ ألمانيا (نيويورك، نيوجيرسي، 25 يونيو/حزيران)، واسكتلندا ضدّ البرازيل (ميامي، 24 يونيو) لتُكمل قائمة أكثر خمس مباريات مطلوبة، التي تضمّنت تسعة منتخبات من خمس قارّات مختلفة. وبعد 24 ساعة، احتلّت الدول الثلاثة المستضيفة الصدارة في عدد الطلبات لشراء التذاكر، تتبعها كولومبيا، وإنجلترا، والإكوادور، والبرازيل، والأرجنتين، واسكتلندا، وألمانيا، وأستراليا، وفرنسا، وبنما.

كما يدلّ الحضور القويّ للدول الأمريكية الجنوبية مثل كولومبيا والإكوادور والبرازيل والأرجنتين بالإضافة إلى الدول من أمريكا الوسطى مثل بنما، على شعبية كأس العالم 2026 FIFA وقدرتها على أسر القلوب في الأمريكيتين. أمّا حلول اسكتلندا بين الدول العشر الأولى فيشير إلى حماسة المشجعين الذين يشهدون عودة منتخبهم إلى الساحة المحلية بعد انتظار دام 28 سنة، ليضيفوا حماسة على البطولة التي ستجمع العالم في أمريكا الشمالية بعد ستّة أشهر. ويُذكر أنّ مرحلة قرعة الاختيار العشوائي ستبقى مفتوحة لغاية يوم الثلاثاء 13 يناير/كانون الثاني 2026، عند الساعة 11:00 بالتوقيت الشرقي (17:00 بتوقيت وسط أوروبا)، كما أنّ توقيت طلب التذاكر في هذه الفترة لن يؤثّر على فرص النجاح. كذلك نحثّ المشجعين على المشاركة في القرعة عبر موقع FIFA.com/tickets من أجل المشاركة في البطولة التي تعدنا بلحظات لا تُنسى وبتجارب لا تُضاهى واحتفالات غير مسبوقة بكرة القدم.

وسيتمكّن المشجعون، في مرحلة المبيعات هذه، من تحديد المباراة (أو المباريات) التي يرغبون بحضورها، وفئة التذاكر ذات الصلة، وعدد التذاكر المرغوب فيها لكل مباراة، مع مراعاة القيود المفروضة على عدد التذاكر لكل أسرة. كذلك ستتوفّر التذاكر للبيع عبر منصة FIFA لإعادة البيع/التبادل على موقع FIFA.com/tickets انطلاقاً من الإثنين 15 ديسمبر/كانون الأول 2025. وندعو المشجعين إلى زيارة موقع FIFA.com/tickets والاطّلاع على فقرة الأسئلة الشائعة وعلى جميع المستندات القانونية المنشورة على الموقع والتي تتناول تذاكر كأس العالم 2026 FIFA وطريقة استخدامها. تخضع طلبات شراء التذاكر للقواعد الرسمية لقرعة الاختيار العشوائي، المتاحة على موقع FIFA.com/tickets. وإذ لا يُشترط إجراء أي عملية شراء لدخول السحب أو الفوز به، فإنه في حال نجاح الطلب عند إجراء القرعة سيتم سحب قيمة التذكرة/التذاكر من بطاقة الدفع بشكل مباشر، وبما يتّفق مع تفويض الدفع. أي أن الفوز بالقرعة يعني أن المشجع اشترى بشكل آلي التذاكر المعنية لبطولة كأس العالم 2026 FIFA™. ويجب أن يكون عمر المشجعين الذين يشترون التذاكر 18 عاماً فما فوق للمشاركة في القرعة.