ثماني مدن مستضيفة خلّابة تُذهل العالم في كأس العالم للسيدات FIFA البرازيل 2027™

الكشف الذي طال انتظاره: الملاعب المستضيفة للنسخة الأولى من البطولة التي تستضيفها أمريكا الجنوبية

أدلى رئيس FIFA جياني إنفانتينو بهذا الإعلان، بحضور عدد من الشخصيات المرموقة في الولايات البرازيلية

تُقام الاحتفالات في المدن المستضيفة، بينما تستعدّ البرازيل لهذه البطولة التاريخية

بإمكان وسائل الإعلام تنزيل باقات الوسائط المتعددة التي تتضمن مقابلات مصوّرة ومخطط المعلومات لأغراض تحريرية

بحضور مجموعة من الشخصيات البرازيلية الرفيعة المستوى، رُفع FIFA الستار رسمياً عن المدن الثماني وملاعبها المستضيفة لهذه النسخة التاريخية من كأس العالم للسيدات البرازيل 2027 FIFA™، معلنة عن محطة أساسية في رحلة الاستعداد للبطولة.

تعكس هذه المدن المستضيفة المختارة التنوع الذي تتميّز به البرازيل، الدولة الأولى المستضيفة لكأس العالم للسيدات FIFA البرازيل 2027™ في أمريكا الجنوبية: بيلو هوريزونتي (إستاديو مينيراو)، برازيليا (إستاديو ناسيونال)، فورتاليزا (آرينا كاستيلاو)، بورتو أليغري (إستاديو بيرا-ريو)، ريسيفيه (آرينا دي بيرنامبوكو)، ريو دي جانيرو (إستاديو دي ماراكانا)، سالفادور (آرينا فونتيه نوفا) وساو باولو (آرينا إيتاكيرا)

وقال رئيس FIFA جياني إنفانتينو: "من السامبا إلى فريفو ، ومن الشواطئ المذهلة إلى المدن العالمية، سيختبر العالم الطاقة والألوان والدفء التي لا يمكن العثور عليها إلا في البرازيل،"

"سنواصل العمل عن كثب مع المدن المختارة طوال هذه الرحلة، من أجل خلق أجمل الذكريات في كلّ واحد من الملاعب في العام 2027، ولضمان أن يكون لهذه البطولة تأثير واسع وشامل. نحن ممتنون للمدن الـ 12 التي شاركت في عملية الاختيار الحماسية والتنافسية من أجل أن تحظى بفرصة استضافة كأس العالم للسيدات FIFA البرازيل 2027. بيليم، كويابا، ماناوس، وناتال، نحن نشكر جهودكم التي بذلتموها. لم يذهب شغفكم سُدى، فنحن ملتزمون بالإبقاء على خطّ التواصل مفتوحاً من أجل العثور على طرق هادفة لتكونوا جزءاً من هذه الفعالية التاريخية."

صدر إعلان الرئيس جياني إنفانتينو الذي طال انتظاره اليوم على قنوات FIFA، وقد حضر أيضاً عدد من الشخصيات المشهورة والمرموقة في عالم الرياضة والترفيه والحياة العامة القادمين من الولايات البرازيلية التي تقع فيها المدن المستضيفة للبطولة. تنطلق الآن الاحتفالات في المدن، بينما تبدأ المجتمعات بأداء دورها في الترحيب بالعالم في البرازيل لمناسبة كأس العالم للسيدات البرازيل 2027 FIFA™.

انطلقت عملية اختيار المدن المستضيفة لكأس العالم للسيدات FIFA البرازيل 2027™ في أغسطس/آب 2024، واتّبعت منهجية واضحة وهيكلية تحاكي المبادئ التوجيهية المعتمدة لاختيار الدولة المستضيفة. وقد زارت فرق متخصصة من FIFA، تمثّل المناطق التشغيلية الأساسية في تنفيذ البطولة المدن الـ 12 المرشحة، وقيّمت البنية التحتية المقترحة والمرافق بالاستناد إلى متطلبات FIFA لاستضافة البطولات.

وبعد عملية التقييم المعمّقة، صنّف فريق FIFA الفنّي هذه المدن بناءً على معايير محددة سابقاً. وقد اتُّفق مع حكومة البرازيل والاتحاد البرازيلي لكرة القدم على اختيار ثماني مدن وملاعب لاستضافة البطولة لا أكثر. وقد وقع الاختيار على هذه المدن الثماني بالاستناد على التقييم الفنّي المعتمد لدى FIFA من أجل ضمان أفضل الشروط لاستضافة المنتخبات الـ 32 المشاركة وللحرص على نجاح العمليات والبرنامج التجاري في البطولة، مع التركيز على الهدف الأسمى، ألا وهو تنمية كرة قدم السيدات في البرازيل وإبراز خصائصها إلى أقصى درجة ممكنة.

تبدأ المدن المختارة رحلتها في مجال الاستضافة في الأيام القليلة القادمة، عند استقبال خبراء من FIFA لإطلاق مرحلة التخطيط للعمليات. وما زالت محطات مهمّة في الطريق إلى 2027 مثل إطلاق جدول المباريات والعلامة التجارية الرسمية، وهي ستكون لحظة مهمة بالنسبة إلى البرازيل بشكل عام وإلى المدن الثماني المستضيفة بشكل خاص التي تستعد لإثارة ذهول العالم.

تصريحات إضافية (تتوفر لقطات الفيدية هنا ، يمكن تنزيلها لأغراض تحريرية):

ماتياس غرافستروم، الأمين العام لـ FIFA:

"يحمل كأس العالم للسيدات FIFA البرازيل 2027 دلالة تاريخية إذ سيُقام في أمريكا الجنوبية للمرة الأولى في التاريخ. وهذا أكثر من مجرد احتفال بكرة القدم، إنه دلالة على الشمولية، وتوفر الفرص، والتطور. تواصل لعبة السيدات نموّها بسرعة عالية، وسيكون حلول هذه البطولة على البرازيل إلهاماً للأجيال القادمة داخل هذه القارة وخارجها. وأنا واثقة من أن البرازيل، بشغفها المذهل وتنوعها وحبّها الراسخ لهذه اللعبة، ستكون دولة مضيفة استثنائية، كما ستكون على أهبة الاستعداد لاستقبال العالم والارتقاء بالمنافسة إلى مستويات غير مسبوقة."

جيل إليس، رئيسة قسم FIFA المعني بكرة قدم السيدات:

"استضافة البرازيل لكأس العالم للسيدات FIFA أمر مذهل، فهي واحدة من أعرق الدول في العالم في كرة القدم. وهي فرصة رائعة ومميزة لكرة قدم السيدات ولنموها وتطورها حول العالم. أما بالنسبة إلى المدن المستضيفة، فسيكون تأثيرها كبيراً على تنمية هذه الرياضية وشهرتها في العالم، بسبب استضافتها للفعالية الرياضية النسائية الأكبر على الكرة الأرضية. وما يميّز كأس العالم للسيدات FIFA هو أنها مسرح يصنع البطلات ويتوّجهنّ."

إدنالدو رودريغيز، رئيس الاتحاد البرازيلي لكرة القدم:

"لقد تابعت شخصياً الجهود المبذولة من المدن الـ 12 التي رشّحها الاتحاد البرازيلي لكرة القدم للتنافس على استضافة البطولة، وأودّ أن أتقدم ببالغ الشكر من أعماق قلبي إلى جميع الذين كرّسوا أنفسهم لتحقيق هذا الحلم. المدن المستضيفة التي وقع عليها اختيار FIFA مجهّزة بملاعب ومراكز تدريبية حديثة لاستقبال اللاعبات والمشجعين من مختلف أقطار العالم. وبالإضافة إلى ذلك، هي تضمّ شبكة ممتازة من الفنادق وبنية تحتية كافية، مع أنظمة تنقل جاهزة وخدمات أمنية وعامة منافسة لتلبية متطلبات فعالية بهذا الحجم. ولكننا نعلم، كدولة مستضيفة، أنّ هدفنا الأساسي يتخطّى حدود الملعب. خلال عام 2027، ستكون بطولة كأس العالم للسيدات FIFA - وهي نسخة تركّز على المجتمع - لحظة تحوّل حقيقية، إذ تجتمع الحكايات والأصوات والمجتمعات للتأكيد على قوة الرياضة كأداة للشمولية والمساواة والوحدة الاجتماعية."

أندريه فوفوكا، وزير الرياضة البرازيلي:

"بالفعل، هذه واحدة من أهم المحطّات وأكثرها إثارة في رحلتنا نحو كأس العالم للسيدات FIFA 2027. إذ تمثّل عملية اختيار المدن المستضيفة اللحظة التي تتحول فيها الأحلام إلى واقع ملموس، له وجه وأماكن وثقافات وحكايات تشكّل جزءاً من هذا الاحتفال الجماعي.كلّ واحدة من المدن المستضيفة المختارة تمثّل البرازيل. البرازيل المتنوعة والمذهلة، بشعبها الشغوف بكرة القدم، وبأماكنها التي تتنفس الرياضة وتعيشها، اليوم ستحظى بالفرصة لترك بصمة بارزة على إرث هذه اللعبة لتفتخر بها المجتمعات والأجيال القادمة. إنّ رؤية الدول المستضيفة وهي تستعد وتعمل بكلّ فخر هو مصدر سعادة بالنسبة إلينا في الوزارة، وهو ما يشجعنا على الاستمرار."

ماريليا دوس سانتوس (المعروفة بـمايكل جاكسون)، مديرة سياسات كرة القدم وقسم الترويج لكرة قدم السيدات في وزارة الرياضة:

"هدفنا هو إيصال الإرث إلى جميع أنحاء البرازيل. سبق ووضعنا استراتيجية وطنية لكرة اقدم السيدات، التي تقضي بالتخطيط لتنمية كرة قدم البراعم وتشجيع المزيد من الفتيات والسيدات على ممارسة الرياضة، وتدريب المدربات، والحَكمات، والمديرات، وكلّ ذلك سيتضاعف مع استضافة كأس العالم للسيدات FIFA. نريد إنشاء شبكة متينة تدوم إلى ما بعد 2027، بحيث تكون الفكرة الأساسية جعل التأثير لامركزياً من أجل ازدهار كرة قدم السيدات في مختلف أنحاء البلاد. هذه الفرصة فريدة من نوعها لتغيير اللعبة، وسوف نستفيد منها قدر الإمكان لأنّ السيدات البرازيليات يستحقن ذلك، وكذلك الأمر بالنسبة إلى الفتيات في بلدنا."

نظرة شاملة على المدن المستضيفة (تتوفر المخططات البيانية بحسب الطلب لأغراض تحريرية هنا):

بيلو هوريزونتي: إستاديو مينيراو | عدد السكان: 2.3 مليون نسمة

مدينة محاطة بالجبال ومعروفة بشغف المشجعين فيها، بيلو هوريزونتي هي عملاقة في مجال كرة القدم تزخر بتاريخ غني باستضافة المباريات الدولية الكبرى.

برازيليا: إستاديو ناسيونال | عدد السكان: 3 مليون نسمة

تتميز العاصمة البرازيلية الحديثة بمبانيها المذهلة وملاعبها الخلّابة، ما يجعل منها مسرحاً رائعاً للاحتفال بكرة القدم العالمية.

فورتاليزا: آرينا كاستيلاو | عدد السكان: 2.7 مليون نسمة

مدينة ساحلية لا تغيب عنها الشمس، حيث تلتقي كرة القدم بالشواطئ، لتُقدّم طاقة جماهيرية لا تنضب ومناطر خلّابة، ومهرجانات تبقى محفورة بالأذهان.

بورتو أليغري: إستاديو بيرا-ريو | عدد السكان: 1.3 مليون نسمة

قلعة جنوبية لكرة القدم البرازيلية، تجمع بورتو أليغري بين التأثير الأوروبي وبعض مظاهر الندية الكروية الراسخة بالإضافة إلى حبّ الرياضة.

ريسيفي: آرينا دي بيرنامبوكو | عدد السكان: 1.6 مليون نسمة

هذه العاصمة الشمالية الجنوبية المفعمة بالألوان الباهرة وإيقاعات الفريفو الساحرة والشغف الجماهيري اللامتناهي بالبطولة عبارة عن صورة على خلفية مذهلة يوفّرها لها المحيط الأطلسي.

ريو دي جانيرو: إستاديو دو ماراكانا | عدد السكان: 6.2 مليون نسمة

ريو دي جانيرو هي رمز عالمي للشغف في كرة القدم، وتقدم ملعباً أسطورياً ألا وهو الماراكانا. تحضر هذه المدينة حيوية لا تضاهى لكأس العالم للسيدات FIFA البرازيل 2027، باحتفالات لا تتوقف في الشوارع على أنغام السامبا.

سالفادور: آرينا فونتي نوفا | عدد السكان: 2.4 مليون نسمة

تدمج سالفادور ثقافتنا البرازيلية الأفريقية مع عشقها لكرة القدم لتقدم واحداً من أهم الكارنفالات العالمية والأجواء الخلابة المليئة بالفخر والألوان والإيقاع.

ساو باولو: آرينا إيتاكيرا | عدد السكان: 11.4 مليون نسمة