الطلب على تذاكر كأس العالم FIFA 2026™ يحطم جميع الأرقام القياسية

تم طلب أكثر من 150 مليون تذكرة خلال مرحلة إصدار التذاكر عبر السحب العشوائي حتى الآن

يمثل هذا الرقم أعلى طلب في تاريخ كأس العالم FIFA™

ستُغلق المرحلة يوم الثلاثاء 13 يناير 2026، على الساعة 11:00 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة.

في منتصف مرحلة السحب العشوائي للتذاكر المتواصلة حاليًّا، تُحطّم بطولة كأس العالم FIFA 2026™ الأرقام القياسية بالفعل حيث قدّم المشجعون من أكثر من 200 دولة أكثر من 150 مليون طلبٍعلى التذاكر حتى الآن. إن عدد طلبات التذاكر في المرحلة الحالية، التي بدأت يوم الخميس 11 ديسمبر 2025، يعني أن بطولة كأس العالم FIFA 2026™ قد تجاوزت عدد الطلبات المقدمة بأكثر من 30 ضعفًا بناءً على أرقام بطاقات الائتمان الفردية التي تم التحقق منها والمُقدّمة مع كل طلب للحصول على تذكرة. كما يمثل هذا الطلب 3.4 أضعاف العدد الإجمالي للمشاهدين الذين حضروا المباريات الـ964 التي تمثل عدد مباريات جميع نسخ البطولة الـ22 مجتمعة منذ عام 1930.

وقال رئيس FIFA جياني إنفانتينو: "من المقرر أن تكون بطولة كأس العالم FIFA 2026 أعظم وأشمل حدث رياضي في التاريخ ، حيث طُلبت أكثر من 150 مليون تذكرة فعليًّا خلال الـ15 يومًا الأولى فقط ، مما يجعل الطلب على التذاكر في هذه النسخة يفوق النسخ السابقة بـِ 30 ضعفًا - وهو ما يعكس الطلب الهائل للتذاكر من المشجعين من أكثر من 200 دولة"

"إن هذا التفاعل الكبير من المشجعين المتحمسين هو شهادة حقيقية على مدى حبّ العالم لرياضتنا - سنصنع التاريخ في أمريكا الشمالية عندما نجمع العالم بطريقة لم تحدث من قبل، لتحتفل الجماهير بالوحدة وبأفضل ما في كرة القدم."

سيُقام الحدث الأبرز لكرة القدم العالمية في الفترة من الخميس 11 يونيو 2026 إلى الأحد 19 يوليو 2026 في 16 مدينة مستضيفة، في كل من كندا والمكسيك والولايات المتحدة، بمشاركة 48 فريقًا يتنافسون في 104 مباريات إجمالاً.

ويُذكر أنّ مرحلة قرعة الاختيار العشوائي ستبقى مفتوحة لغاية يوم الثلاثاء 13 يناير 2026، عند الساعة 11:00 بالتوقيت الشرقي للولايات المتحدة (17:00 بتوقيت وسط أوروبا)، كما أنّ توقيت طلب التذاكر في هذه الفترة لن يؤثّر على فرص النجاح. يمكن للجماهير المشاركة في القرعة والاطّلاع على التفاصيل الكاملة على موقع FIFA.com/tickets. بعد انتهاء المرحلة الحالية، سيتم إجراء قرعة أخرى، لمنح جميع المشجعين فرصًا متساوية للظفر بالتذاكر. أما المشجعون الذين لم يحالفهم الحظ، فستتاح لهم الفرصة لتأمين مقاعدهم خلال مراحل البيع اللاحقة مع توفير تذاكر إضافية.

وسيبقى سعر التذاكر ثابتاً طوال هذه المرحلة. ويجب على المشجعين الذين يملكون مُعرِّفاً شخصياً (FIFA ID) تسجيل الدخول باستخدام بياناتهم، ومن ثمّ المشاركة في قرعة الاختيار العشوائي، حتّى وإن كانوا قد شاركوا في القرعتين السابقتين. أمّا الذين لا يملكون FIFA ID، فيجب عليهم إنشاء حساب على موقع FIFA.com/tickets، الذي يُعتبر المصدر الرسمي والمفضَّل لتذاكر بطولة كأس العالم FIFA 2026™.

أكّد FIFA يوم الثلاثاء 16 ديسمبر 2025 أن المشجعين سيستفيدون من فئة تذاكر ذات أسعار مُخصصة، والتي تم تصميمها لجعل متابعة منتخباتهم على أكبر مسرح لكرة القدم بأسعار في المتناول. ستكون فئة دخول المشجعين الجديدة متاحة بسعر ثابت قدره 60 دولارًا أمريكيًا لكل تذكرة تخص كل مباراة من المباريات الـ104، بما في ذلك المباراة النهائية.

يستطيع مشجعو منتخب معين التقدم بطلب للحصول على تذاكر مشجعي الاتحادات الأعضاء المشاركة (PMA) على موقع FIFA.com/tickets، إذا كانوا يستوفون معايير الأهلية الخاصة باتحادهم العضو المشارك في البطولة. وسيكون على كلّ اتحاد وطني مشارِك أن يحدّد معاييره الخاصة التي يجب على المشجعين استيفاءها ليتمّ تصنيفهم في خانة أنصار الاتحاد الوطني المشارك، كما سيكون عليه أيضاً إعداد عملياته الخاصة للحصول على هذا النوع من التذاكر.

وبالنسبة للجماهير التي ترغب في إتمام عملية شراء مباشرة لتذاكر مباريات محددة ويتطلّعون للاستمتاع بتجربة مشاهدة استثنائية، فبإمكانهم الحصول على باقات الضيافة الشاملة لتذاكر المباريات عبر الموقع الإلكتروني FIFA.com/hospitality من خلال منصة On Location وهي المزوِّد الرسمي لخدمات الضيافة في البطولة.

كما يمكن الحصول على باقات سفر شاملة تقدّمها الخطوط الجوية القطرية، وتشمل تذاكر المباريات والنقل والإقامة الفندقية وتذاكر الطيران.