تجربة العمر: FIFA يكشف النقاب عن بطاقة هوية المشجع الخاصة بكأس العالم FIFA 2026™

ID بطاقة مجانية وقابلة للتخصيص وتتيح إمكانية حصرية للوصول إلى مختلف المحتويات والفرص، كما تُعد تذكاراً لا غنى عنه لكل حامل تذكرة بأكبر حدث رياضي في التاريخ

ستكون بطاقات هوية المشجعين المادية متاحة للاستلام في كل من الملاعب الـ16 المستضيفة للبطولة، على امتداد المباريات الـ104

من خلال لمس البطاقة بالهاتف الذكي، يمكن للمشجعين فتح تجربة رقمية حصرية تشمل إمكانية تخصيص المنتجات الرسمية لكأس العالم FIFA 2026™ باستخدام محتواهم الخاص وصور رسمية مختارة من البطولة

مع تبقّي أقل من ثلاثة أسابيع على المباراة الافتتاحية التي ستُقام في مكسيكو سيتي بالمكسيك يوم 11 يونيو/حزيران، يدخل العد التنازلي لكأس العالم FIFA 2026™ مراحله الأخيرة، فيما تتزايد درجة الشغف والترقب لمشاهدة منتخبات 48 دولة تتنافس في ثلاث دول مستضيفة، هي كندا والمكسيك والولايات المتحدة، والاستمتاع بأجواء 104 مباريات في 16 ملعباً. والآن، يقف العالم شاهداً على إطلاق بطاقة هوية المشجع (FIFA Fan ID)، وهي عبارة عن بوابة إلى مجموعة من المحتويات والفرص الحصرية في كل يوم من أيام المباريات.

وقبل بدء البطولة، أطلق FIFA بطاقة (FIFA Fan ID)، وهي بطاقة مادية مجانية وتذكار للمشجعين متاح لكل حامل تذكرة يحضر مباريات كأس العالم FIFA™ هذا العام. ولا تقتصر هذه البطاقة على كونها تذكاراً فحسب، بل تفتح الباب أمام بيئة رقمية فريدة تزخر بالعديد من المحتويات الرسمية للبطولة وبمجموعة من المكافآت والأنشطة، كما تتيح للمشجعين تحميل ذكرياتهم الخاصة وابتكار منتجات مخصصة لتجربتهم في كل يوم من أيام المباريات وطوال فترة البطولة.

وتُعد (FIFA Fan ID) بطاقة مادية قابلة للتخصيص، يمكن للمشجعين استلامها من مراكز المعلومات الخاصة بالمشجعين بعد دخولهم مباشرة إلى أي من الملاعب الـ16 المستضيفة للبطولة. وبعد الحصول على البطاقة، يمكنهم لمسها بهواتفهم الذكية لفتح تجربة رقمية غنية ومتجددة باستمرار، صُممت حصرياً لحامل البطاقة.

ولخّص رئيس FIFA جياني إنفانتينو روح هذه المبادرة بالقول: "إن بطاقة هوية المشجع هي بوابتكم إلى عالم كامل من المحتويات الحصرية والتجارب التي لا تُنسى والذكريات التي يمكنكم الاحتفاظ بها ومشاركتها. احملوا بطاقة هوية المشجع بكل فخر! استخدموها في كل فرصة واجعلوها تعبّر عنكم. استمتعوا بكل ثانية".

ومنذ لحظة لمس البطاقة، سيتمكن المشجعون من الوصول إلى مجموعة من الميزات والعناصر والفرص الفريدة، بما في ذلك:

رسائل فيديو بتقنية الواقع المعزز

إمكانية حصرية لتخصيص المنتجات الرسمية باستخدام محتواهم الخاص وصور رسمية مختارة من البطولة

جوائز FIFA

معلومات عن الملاعب، إلى جانب إرشادات تساعدهم على تحقيق أقصى استفادة ممكنة من تجربة يوم المباراة؛

وغير ذلك الكثير، مع إضافة محتوى جديد بانتظام على مدار البطولة.

ويُنصح المشجعون بالوصول إلى الملعب مبكراً واستكشاف بطاقة هوية المشجع الخاصة بهم قبل انطلاق مجريات المباراة على أرضية الملعب، إذ سيتم تقديم محتويات وتجارب فريدة وحصرية لحاملي بطاقة FIFA Fan ID طوال فترة البطولة، علماً أن تجربة يوم المباراة تبدأ قبل ثلاث ساعات على الأقل من صافرة الانطلاق، حيث ستتخللها عروض ترفيهية مباشرة وهدايا وأنشطة متنوعة. كما يُنصح كل فرد من الجمهور باستلام بطاقة هوية المشجع عند أول مباراة يحضرها. وتبقى FIFA Fan ID ملكاً له كتذكار، حيث نوصي بحملها بكل فخر ولمسها بانتظام، سواء كنتم تحضرون مباراة أم لا، وذلك لاكتشاف محتويات جديدة. ومن المزمع أن تكون كأس العالم FIFA 2026™ نسخة استثنائية في تاريخ البطولة، إذ من المنتظر أن يشغل أكثر من ستة ملايين مشجع مقاعدهم في المدرجات عبر الدول المضيفة الثلاث، بينما يُتوقع أن يتفاعل مع البطولة ستة مليارات شخص آخرين حول العالم. ويمكن للمشجعين الراغبين في الحصول على تذاكر المباريات زيارة FIFA.com/tickets،