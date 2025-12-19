اختتام نسخة تاريخية من نهائيات FIFAe 2025 بتتويج فرنسا على عرش لعبة Rocket League

جرت أحداث نهائيات FIFAe 2025 من 10 إلى 19 ديسمبر/كانون الأول في العاصمة السعودية الرياض

تتويج فرنسا بطلة للعبة Rocket League ضمن منافسات كأس العالم FIFAe

أُسدلت الستارة على أكبر فعالية في العالم للرياضات الإلكترونية، بعد نهائي زاخر بالإثارة

طُويت الصفحة الأخيرة من نهائيات FIFAe 2025 بعد تتويج فرنسا بطلةً للعبة Rocket League ضمن منافسات كأس العالم FIFAe، مختتمة ثمانية أيام من منافسات كرة القدم الإلكترونية وفعالية ترفيهية عالية المستوى في العاصمة السعودية الرياض.

وقد قدّم منتخب فرنسا المؤلّف من Zen, Vatira وJuicy، أداءً مذهلاً من دور المجموعات وصولاً إلى المباراة النهائية، مستعرضاً مهارات استثنائية وتآلفاً مثالياً بين أعضاء المنتخب بالإضافة إلى أعصاب حديدية في اللحظات الحاسمة.

وقد جاءت هذه البطولة في خاتمة نهائيات FIFAe 2025 التي أثبتت أنها الفعالية الأكبر في مجال كرة القدم الإلكترونية بعد أن وحّدت المجتمعات من حول العالم وجمعت عدداً من ألقاب كرة القدم تحت سقف واحد.

وقد ارتقت نسخة 2025 من هذه الفعالية بمستوى اللعبة إلى آفاق جديدة، حيث أُقيمت 250 مباراة موزّعة على ثمانية أيّام من المنافسات، وتخللتها جوائز بقيمة 450 ألف دولار أمريكي، وتابعها ملايين المشاهدين على الإنترنت من حول العالم، وجرت في منشأة فريدة من نوعها، ناهيك عن الأرقام القياسية التي حقّقتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وبهذه المناسبة، قال أمين FIFA العام ماتياس غرافستروم: "هذه السنة، نجحت نهائيات FIFAe بتوحيد العالم بحقّ، بعد أن كانت حلقة الوصل بين الجيل الجديد من المشجعين والرياضة التي نحبّها. ومن خلال إنشاء المسرح الأكبر لكرة القدم الإلكترونية للمنتخبات على الصعيد العالمي. نصوغ حقبة جديدة من الترفيه تجمع بين الفخر الوطني والامتياز التنافسي والشغف العالمي لكرة القدم والألعاب الإلكترونية".

وتابع قائلاً: "تهانينا لجميع أبطال العالم على إنجازاتهم المذهلة في هذه البيئة الرائعة التي ستبقى محفورة في الأذهان، وسوف نواظب على توحيد عائلة كرة القدم بأكملها، وتشجيع الاتحادات الوطنية الأعضاء واللاعبين والمشجعين ومختلف الجهات الفاعلة على الانضمام إلينا خلال عام 2026 من أجل كتابة فصل جديد".

وقد تمكّنت منظومة FIFAe طوال السنة من الارتقاء بالرياضات الإلكترونية للمنتخبات إلى مستويات جديدة، وذلك بعد مشاركة 94 دولة وملايين اللاعبين في الطريق إلى نهائيات الرياض. هذا، وقد بلغ الموسم ذروته في ملعب الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية في الرياض، بعد مجموعة فريدة من نوعها من العناصر الترفيهية التي أوصلت الفعالية إلى متسويات جديدة.

وشهدت نهائيات FIFAe 2025 تتويج ثلاثة أبطال تاريخيين:

تايلاند - بطلة لعبة eFootball™ بالهواتف المحمولة ضمن منافسات كأس العالم FIFAe

بولندا - بطلة لعبة eFootball™ بأجهزة التحكم ضمن منافسات كأس العالم FIFAe

فرنسا - بطلة لعبة Rocket League ضمن منافسات كأس العالم FIFAe

ويُمكن الاطلاع على الفيديوهات والصور هنا.