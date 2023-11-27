إسبانيا تحقق ثنائية عالمية غير مسبوقة، وأرقام تاريخية تتوّج ختام كأس العالم FIFA 2026™

إسبانيا تصبح أول دولة تجمع في آن واحد بين لقبي كأس العالم FIFA للرجال والسيدات

لويس دي لا فوينتي يصبح أكبر مدرب سناً يتوج بكأس العالم FIFA™، وليونيل ميسي يعزز رقمه القياسي التاريخي بخوضه 34 مباراة في كأس العالم FIFA™

أوناي سيمون يحافظ على نظافة شباكه في سبع مباريات، وهو أعلى عدد يحققه حارس مرمى في نسخة واحدة من كأس العالم FIFA™

اختُتمت بطولة كأس العالم FIFA 2026™ بسيناريو تاريخي، بعدما تغلبت إسبانيا على الأرجنتين 1-0 عقب الاحتكام إلى الوقت الإضافي في نيويورك نيوجيرسي، لترفع أغلى ألقاب كرة القدم العالمية وتُسدل الستار على أكبر نسخة من البطولة وأكثرها شمولاً على الإطلاق.

وكَتب النهائي فصلاً جديداً لا يُنسى في تاريخ كأس العالم FIFA™، بعدما امتدت موقعة الحسم إلى الوقت الإضافي للمرة الخامسة خلال النسخ الست الأخيرة، علماً أن هذا الفوز منح إسبانيا لقبها الثاني في كأس العالم FIFA™ بعد تتويجها عام 2010، حيث جاء اللقب مرة أخرى إثر انتصار بهدف وحيد بعد الوقت الإضافي.

واختُتمت البطولة بعد إقامة 104 مباريات شارك فيها 1039 لاعباً من 48 دولة، وشهدت تسجيل 308 أهداف بمتوسط 2.96 هدفاً في المباراة الواحدة. فعلى مدار ستة أسابيع من المنافسات، عاش المشجعون لحظات كروية استثنائية، وحضوراً جماهيرياً قياسياً، وإنجازات فردية وجماعية لافتة عكست المكانة العالمية لكأس العالم FIFA 2026™ ومستواها الرفيع.

“وفي هذا الصدد، قال أرسين فينغر، مدير قسم FIFA المعني بتطوير كرة القدم حول العالم: "ستبقى كأس العالم FIFA 2026 عالقة في الذاكرة، ليس فقط بفضل حجمها، بل أيضاً لما شهدته من قوة بدنية في أسلوب اللعب، وتقارب أكبر في مستويات التنافس على الصعيد الدولي، وتألق عدد من أبرز نجوم كرة القدم العالمية على امتداد البطولة".

وأضاف: "بعد تتويج إسبانيا بطلة للعالم واكتمال عقد أكبر عرس كروي، تُسدِل كأس العالم FIFA 2026™ الستار على نسخة تاريخية جسدت النمو العالمي للعبة وقدرتها المتجددة على إلهام مليارات الفتيات والفتيان في جميع القارات".

واستند تتويج إسبانيا إلى أحد أقوى الأداءات الدفاعية في تاريخ كأس العالم FIFA، إذ لم تستقبل شباك لاروخا سوى هدف واحد في ثماني مباريات، وهو أقل عدد من الأهداف يتلقاه أي منتخب تُوج بطلاً للعالم، فيما حافظ الحارس أوناي سيمون على نظافة شباكه في سبع مباريات، وهو أعلى عدد يحققه أي حارس مرمى في نسخة واحدة من البطولة.

كما حقق بطل أوروبا سلسلة من الإنجازات اللافتة. فبعد تتويج إسبانيا سابقاً بكأس العالم للسيدات FIFA™ عام 2023، أصبحت أول دولة تجمع في آن واحد بين لقبي كأس العالم FIFA للرجال والسيدات. كما سجل المنتخب 14 هدفاً، وهو أعلى رصيد له على الإطلاق في نسخة واحدة من كأس العالم FIFA، فيما مدَّد الفوز سلسلة مبارياته دون هزيمة في الوقت الأصلي إلى 38 مباراة.

وبدوره، دخل المدرب لويس دي لا فوينتي سجلات التاريخ، بعدما أصبح أكبر مدرب سناً يتوج بكأس العالم FIFA، وذلك بعمر 65 عاماً و28 يوماً، متجاوزاً الرقم القياسي السابق المسجل باسم فيسنتي ديل بوسكي.

وواصل الجيل الشاب لإسبانيا خطف الأنظار عالمياً، إذ أصبح لامين يامال وباو كوبارسي، وكلاهما يبلغ 19 عاماً، رابع وخامس لاعبَين دون سن العشرين يشاركان في نهائي كأس العالم FIFA، لينضما إلى مجموعة استثنائية لمراهقِين خرجوا من النهائي أبطالاً للعالم، ويتعلق الأمر بكل من بيليه الذي تُوج مع البرازيل عام 1958 بعمر 17 عاماً، وجوزيبي بيرغومي الذي فاز باللقب مع إيطاليا عام 1982 بعمر 18 عاماً، وكيليان مبابي الذي تربع على العرش المونديالي مع فرنسا عام 2018 بعمر 19 عاماً. وبمشاركتهما في ثماني مباريات لكل منهما خلال البطولة، سجل اللاعبان الإسبانيان أيضاً رقماً قياسياً جديداً لأكبر عدد من المباريات في كأس العالم FIFA يخوضها لاعب قبل بلوغ سن العشرين.

ورغم الهزيمة، أكدت الأرجنتين مجدداً حضورها القوي على أكبر مسارح كرة القدم العالمية. فقد دخل حامل اللقب المباراة النهائية دون هزيمة في مبارياته الـ13 السابقة في كأس العالم FIFA، وأضاف فصولاً جديدة إلى إرثه الدولي الحافل.