المايسترو أندريا بوتشيلي ومنسِّق الأغاني دافيد غيتا وميغان ذي ستاليون والفنانة إيه جاي يتّحدون في أغنية DNA، النشيد الرسمي لبطولة كأس العالم FIFA 2026™

تعاونٌ بين أندريا بوتشيلي ودافيد غيتا وميغان ذي ستاليون وإيه جاي على أغنية DNA التي تجمع بين إيقاعات كلاسيكية وهوية فنية معاصرة ونغمات إلكترونية لتمنح بطولة كأس العالم FIFA 2026™ هويتها الموسيقية

تحتفي أغنية DNA بكرة القدم باعتبارها أكثر من مجرد لعبة، فهي تعكس هوية بطولة كأس العالم FIFA™ ومشاعر الوحدة والانتماء التي تخلقها

سيؤدي أندريا بوتشيلي والفنانة إيه جاي أغنية DNA للمرة الأولى خلال حفل افتتاح البطولة في مكسيكو سيتي

صدرت اليوم مقطوعة DNA لتكون بمثابة النشيد الرسمي لبطولة كأس العالم FIFA 2026™ الذي يؤديه كل من أسطورة غناء الأوبرا، المايسترو أندريا بوتشيلي؛ ومنسِّق الأغاني والمنتِج الموسيقي العالمي، دافيد غيتا؛ والسوبرستار الفائزة بجائزة الغرامي ثلاث مرات، ميغان ذي ستاليون؛ والمغنية ومؤلفة الأغاني الحاصلة على جوائز الأوسكار وغرامي وغولدن غلوب، إيه جاي. وقد أصبح النشيد متوافراً على كافة منصات البث الموسيقي.

ويأتي إصدار النشيد الرسمي قُبيل انطلاق كأس العالم FIFA 2026™ ليكون بمثابة ثمرة تعاون كوكبة من الفنانين العالميين البارزين، ويشكل إضافة موسيقية فريدة على الأجواء الاحتفالية للبطولة، ويعكس روح النسخة الأولى التي تُقام في ثلاث دول و16 مدينة مستضيفة ويخوضها 48 منتخباً من كافة قارات العالم.

يُجسِّد النشيد الرسمي لكأس العالم FIFA 2026™ أجواء البطولة عندما يهدأ صخب الجماهير ويتوحد المشجعون لتكريم كرة القدم باعتبارها أكثر من مجرَّد لعبة.

وبالإضافة إلى إطلاق الأغنية حول العالَم، سيُؤدي المايسترو بوتشيلي والفنانة إيه جاي نشيد DNA للمرة الأولى خلال حفل الافتتاح في مكسيكو سيتي يوم الخميس 11 يونيو/حزيران، ليكون بذلك أول الإنتاجات الموسيقية للبطولة، والتي سيتردد صداها عبر مختلف أرجاء كندا والمكسيك والولايات المتحدة، في أجواء يسودها شغف كروي مشترك بين الملايين في أرجاء المعمورة.

وبمناسبة إصدار هذه الأغنية، قال أندريا بوتشيلي: "عنوان الأغنية بحدِّ ذاته، DNA، يُجسِّد جوهرها، كانت كرة القدم جزءاً من حياتي منذ نعومة أظفاري، وستحتلّ دوماً مكانة مميزة في قلبي. يُشرِّفني أن تتم دعوتي لغناء نشيد كأس العالم FIFA والمشاركة في حفل الافتتاح، وهو أمر لمسني في العمق، وتعتري قلبي فرحة وامتنان غامرين بالعودة إلى مكسيكو سيتي، هذه المدينة التي حظيتُ فيها بحفاوة استقبال استثنائي. غناء النشيد الرسمي إلى جانب إيه جاي ودافيد غيتا وميغان ذي ستاليون هو تعاونٌ أعتزّ به. وأقول لـ FIFA وللمنظِّمين ولكل مشجّع سيتواجد في الملاعب وفي غرف المعيشة في المنازل وفي ساحات القرى حول العالَم: نغني لكم!"

من جهتها قالت الفنانة إيه جاي: "المشارَكة في النشيد الرسمي لكأس العالم FIFA تعني الكثير بالنسبة لي، نظراً لكوني تمكَّنتُ من استخدام كلمات بالكورية فيه، وتمثيل كوريا الجنوبية في هذه المنصة هو أمرٌ مشرِّف جداً. إحدى ذكريات الطفولة المفضلة بالنسبة لي هي التواجد في سيؤول خلال كأس العالم 2002، حيث توحَّدت المدينة بفضل البطولة، ولن أنسى أبداً ما شعرتُ به عندما شاهدتُ زواراً أجانب يُعانقون بعضهم ويحتفلون في الشوارع. ذلك الشعور بالتكاتف هو روح كأس العالم، وأنا ممتنة لكوني جزءاً منه هذه السنة!"

يستلهم النشيد روحه من عنوانه، DNA، بحيث يعكس القيم الأربع التي تقوم عليها كرة القدم ويتحلّى بها كل لاعب وكل مشجّع، وهي القدرة على الصمود والوحدة والطموح والانتماء. وهذا ما تُجسِّده كلمات الأغنية "إنها أكثر من لعبة، إنها بصمتنا الوراثية (DNA)"، بحيث تُبرز المشاعر والروابط الثقافية بين الملاعب والجماهير حول العالم ومن مختلف الأجيال.

بمشاركة ميغان ذي ستاليون، يمتاز النشيد بإيقاعات موسيقية رصينة تمتاز بالحداثة وبطابعها عالميّ، إذ يساهم أندريا بوتشيلي بصوته الرخيم المحمَّل بشحنة عاطفية واضحة تُحاكي إرث المستديرة الساحرة، أما دافيد غيتا فيُدخل ألحاناً معاصِرة وأنغاماً عالمية، بينما تُضيف إيه جاي خامة صوتية تعكس حماس جماهير اللعبة الجميلة حول العالَم. وكانت حصيلة هذا التعاون نشيداً يُعبِّر عن روح العصر، وجسراً يربط بين تاريخ كرة القدم ومستقبلها.

وباعتبارها النشيد الرسمي وجزءاً من الألبوم الرسمي لبطولة كأس العالم FIFA 2026™، تُعتبر مقطوعة DNA من أبرز إنتاجات البرنامج الموسيقي العالمي الذي أطلقه FIFA للبطولة، وتعكس هويتها ونطاق انتشارها، وتأتي في إطار استقطاب الجماهير من أرجاء المعمورة قبيل انطلاق النسخة الأكبر من البطولة والأكثر شمولاً.