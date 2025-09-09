أسبوع واحد يفصلنا عن انطلاق عملية بيع تذاكر كأس العالم FIFA™

تبدأ فترة التسجيل في القرعة الخاصة بمرحلة البيع المسبق لحاملي بطاقات Visa يوم الأربعاء 10 سبتمبر/أيلول 2025 في تمام الساعة 11:00 بتوقيت شرق الولايات المتحدة (17:00 بتوقيت وسط أوروبا)

تبدأ أسعار التذاكر من 60 دولاراً أمريكياً لمباريات دور المجموعات

أصبحت المعلومات المتعلقة بمراحل البيع اللاحقة متاحة الآن

تنطلق بعد أسبوع من الآن المرحلة الأولى من عملية بيع تذاكر كأس العالم 2026 FIFA™ عبر قرعة خاصة بهذه الفئة من الزبائن، حيث ستمنح هذه المرحلة أول فرصة للمشجعين من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة لخوض تجربة أكبر نسخة في تاريخ مسابقة كأس العالم FIFA™ على الإطلاق.

وينبغي على المشجعين الراغبين في حضور هذه النسخة التاريخية إبداء اهتمامهم والتسجيل عبر مُعرِّف FIFA (أي FIFA ID) على FIFA.com/tickets ، إذا لم يكونوا قد فعلوا ذلك من قبل، إذ يتيح لهم تسجيل الاهتمام إمكانية تلقي إشعارات بتواريخ طرح التذاكر وكيفية سير عملية بيعها.

يُذكر أن فترة التسجيل في القرعة الخاصة بمرحلة البيع المسبق لحاملي بطاقات Visa ستبدأ يوم الأربعاء 10 سبتمبر/أيلول 2025 في تمام الساعة 11:00 بتوقيت شرق الولايات المتحدة (17:00 بتوقيت وسط أوروبا)، على أن تُغلَق يوم الجمعة 19 سبتمبر/أيلول في تمام الساعة 11:00 بتوقيت شرق الولايات المتحدة (17:00 بتوقيت شرق أوروبا). فبفضل شريك FIFA الرسمي لتكنولوجيا الدفع، يمكن لحاملي بطاقات Visa المؤهلين تسجيل دخولهم خلال مرحلة البيع هذه، وذلك باستخدام مُعرِّف FIFA الخاص بهم للانضمام إلى السحب (شريطة استيفاء الشروط والأحكام ذات الصلة). وبصفتها المزوِّد الحصري المُعتمد من FIFA لخدمات الدفع أثناء المرحلة الأولى من عملية بيع التذاكر، تحرص Visa على توفير خدمات دفع سريعة وآمنة وسلسة لعُشاق اللعبة حول العالم.

وفي هذا الصدد، قال هيمو شيرجي، الرئيس التنفيذي لعمليات البطولة: "مع تبقي عشرة أشهر فقط على انطلاق كأس العالم 2026 FIFA، يسعدنا إطلاق المرحلة الأولى من عملية بيع تذاكر البطولة، والتي تُمثل محطة بالغة الأهمية في طريقنا إلى هذا الحدث التاريخي، إذ نتطلع إلى توافد ملايين المشجعين على أمريكا الشمالية وانضمامهم إلينا هنا في يونيو/حزيران المقبل."

من جانبه، قال فرانك كوبر، مدير شؤون التسويق في شركة Visa: "مع بدء العد التنازلي لبطولة كأس العالم 2026 FIFA™، ستكون الأسبقية لحاملي بطاقات Visa المحظوظين. فمن خلال شراكتنا مع FIFA، نحن فخورون بمساعدة المشجعين على اتخاذ أولى الخطوات نحو الملاعب - من خلال توفير إمكانية الوصول إلى التذاكر مبكراً والدفع بكل أريحية عبر نظام آمن وسلس تماماً، ذلك أن الطريق إلى كأس العالم FIFA يبدأ هنا، حيث تكون نقطة الانطلاق مع Visa."

يُذكر أن القرعة الخاصة بمرحلة البيع المسبق لحاملي بطاقات Visa تخضع للقواعد الرسمية ذات الصلة، والتي يمكن الاطلاع عليها عبر الموقع الخاص بتذاكر البطولة - FIFA.com/tickets - إذ يجب أن يكون عمر المشجعين الراغبين في المشاركة 18 عاماً أو أكثر، ولا يُشترط إجراء أي عملية شراء لدخول السحب أو الفوز به.

ولن يترتب على توقيت تسجيل المشجعين في القرعة الخاصة بمرحلة البيع المسبق لحاملي بطاقات Visa خلال فترة التسجيل أي تأثير على فرص نجاحهم، إذ سيتم اختيار الفائزين من خلال عملية سحب عشوائي، على أن يتم إخطارهم بنتيجة القرعة عبر البريد الإلكتروني اعتباراً من 29 سبتمبر/أيلول 2025، وسيتم منحهم تاريخاً ومهلة زمنية لشراء التذاكر (شريطة توافرها)، علماً أن الفترات المخصصة للبيع تبدأ من 1 أكتوبر/تشرين الأول. هذا ولا يضمن نجاح طلب التسجيل في السحب توافر التذاكر للشراء خلال الفترة الزمنية المحددة. فعند انطلاق عملية البيع، سيتم طرح تذاكر فردية لكل مباراة من المباريات الـ104، كما سيتم توفير تذاكر خاصة بالملاعب وتذاكر خاصة بالمنتخبات.

ففي بداية عملية البيع، سيكون بوسع المشجعين حجز تذاكر مرحلة المجموعات ابتداءًا من 60 دولاراً أميركياً فقط، مما سيتيح لهم فرصة لحضور البطولة، بينما ستصل أسعار المقاعد المميزة إلى 6730 دولاراً أميركياً للمباراة النهائية، حيث سيتنافس أفضل منتخبين وطنيين على عرش كرة القدم العالمية.

ونظراً للطلب المرتفع المتوقَّع، فإن تذاكر كأس العالم FIFA™ تُطرح للبيع على مراحل، تتمثل أولاها في القرعة الخاصة بمرحلة البيع المسبق لحاملي بطاقات Visa، على أن تليها مراحل بيع إضافية في الأشهر المقبلة، مما يمنح جميع المشجعين الفرصة لخوض تجربة هذه النسخة غير المسبوقة من البطولة، علماً أن المشجعين غير المؤهلين للمشاركة في القرعة الخاصة بمرحلة البيع المسبق لحاملي بطاقات Visa، أو الذين لم ينجحوا في السحب ذي الصلة، أو يرغبون في إجراء عمليات شراء إضافية، يمكنهم القيام بذلك في مراحل البيع اللاحقة.

وستنطلق مراحل بيع التذاكر الإضافية في أكتوبر/تشرين الأول 2025، على أن تظل تذاكر المباراة النهائية مطروحة حتى يوم الأحد 19 يوليو/تموز 2026:

- المرحلة الثانية: قرعة مرحلة التذاكر المبكرة، حيث من المتوقع أن تتم عملية التسجيل من 27 إلى 31 أكتوبر/تشرين الأول، مع إتاحة مهل زمنية للشراء من منتصف نوفمبر/تشرين الثاني إلى أوائل ديسمبر/كانون الأول. فعلى غرار المرحلة الأولى، ستشمل هذه المرحلة إجراءات تسجيل متبوعة بعملية انتقاء عشوائي، حيث سيُمنح أصحاب الطلبات التي وقع عليها الاختيار في القرعة مهلة زمنية لشراء التذاكر (شريطة توافرها).

- المرحلة الثالثة: انتقاء عشوائي عبر القرعة، حيث تبدأ عملية التسجيل بعد فترة وجيزة من تاريخ القرعة النهائية لكأس العالم 2026 FIFA™، وتتيح هذه المرحلة للمشجعين إمكانية تقديم طلبات الحصول على تذاكر مباريات مُحدَّدة بعد أن تكشف القرعة النهائية عن معظم مباريات مرحلة المجموعات.

- عند اقتراب موعد انطلاق البطولة، سيكون بوسع المشجعين شراء أي فئة من التذاكر المتبقية وفقاً لقاعدة الأولوية بالأسبقية.

يُذكر أن عملية الشراء قد تختلف باختلاف المراحل وطُرق الدفع ومنتجات التذاكر، علماً أنه من المتوقع أن تكون المنتجات الإضافية متاحة مع اقتراب موعد انطلاق البطولة، ويشمل ذلك تذاكر المشجعين (أي تلك المخصصة للمشجعين الذين يرغبون في الجلوس مع نظرائهم الذين يساندون نفس المنتخب) وتذاكر المشجعين المشروطة (أي تلك المخصصة للمشجعين الذين يرغبون في حجز مقاعدهم لإحدى المباريات المحتملة لمنتخبهم الوطني في إحدى مراحل خروج المغلوب).

كما سيُطلق FIFA خلال وقت لاحق من هذا العام منصة رسمية آمنة لإعادة بيع التذاكر عبر موقع FIFA.com/tickets ، حيث ستكون مخصصة لحاملي التذاكر المستوفين للشروط ذات الصلة، إذ تهدف هذه المبادرة إلى حماية المشجعين من عمليات إعادة البيع غير الصالحة أو غير المصرح بها، علماً أنها ستكون متاحة للجماهير طبقاً للوائح المعمول بها على الصعيدين الفيدرالي والمحلي. هذا وسيتيح FIFA للمقيمين في المكسيك منصة رسمية لتبادل التذاكر.