كأس العالم تحت 20 سنة 2025 FIFA™ ستلهم الجيل القادم في تشيلي

تم الإعلان عن استضافة تشيلي لكأس العالم تحت 20 سنة 2025 FIFA™ وقع اختيار مجلس FIFA على تشيلي خلال كأس العالم للأندية FIFA 2023™ ستكون هذه ثاني مرة تستضيف فيها تشيلي البطولة

في حديثه في قمة FIFA لكرة القدم 2023، قال رئيس الاتحاد التشيلي لكرة القدم، بابلو ميلاد، إن بلاده فخورة باستضافة كأس العالم تحت 20 سنة 2025 FIFA™ وذلك بعد أن أعلن الأسبوع الماضي عن استضافة الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية للبطولة.

بعد اجتماع لمجلس FIFA قبل انطلاق مواجهيتي نصف نهائي كأس العالم للأندية FIFA 2023™ في مدينة جدة السعودية تم الإعلان عن أن تشيلي ستستضيف البطولة للمرة الثانية بعد أن سبق لها استضافة نسخة 1987.

وفي هذا الصدد قال ميلاد: "شرف كبير لنا [أن يتم الإعلان عن استضافة بلادنا للبطولة]، ما زلت متأثراً للغاية بقرار مجلس FIFA: تقع على عاتقنا مسؤولية كبيرة. نرغب في أن تكون بلدنا مركز كرة القدم لمدة شهر، لذا أنا فخور وسعيد جداً وممتن لـ FIFA ومجلس FIFA".

"من الواضح تماما لنا أن كرة القدم تمثل عاملاً اجتماعياً يترك بصمة على حياة الناس. نحن نقوم ببرامج شاملة لجميع طلاب المدارس في جميع أنحاء تشيلي والتي ستبدأ بالأطفال من عمر تحت 6 سنوات والذين ستحمسهم كأس العالم تحت 20 سنة FIFA™ ليصبحوا لاعبين محترفين ونجوم كرة القدم العالمية في المستقبل. هذا هو الإرث وهذا هو الدافع وراء سعينا لاستضافة كأس العالم تحت 20 سنة FIFA™ في بلدنا".

كانت كرة القدم على مستوى الشباب قد توقفت في تشيلي لمدة عامين تقريباً بسبب جائحة كوفيد-19، لكن بفضل دعم برنامج FIFA Forward، استأنف الاتحاد التشيلي لكرة القدم بطولتي الشباب تحت 21 عاماً وتحت 18 عاماً في ديسمبر/كانون الأول 2021 بمشاركة 43 نادياً من مختلف مناطق البلاد.

منذ عام 2016، استثمر برنامج FIFA Forward أكثر من 3 ملايين دولار أمريكي لدعم السفر والإقامة والبروتوكولات الصحية التي فرضتها الجائحة. يرى الاتحاد أن البطولة الوطنية لكرة القدم للشباب تساهم في تقدم فرق الشباب وفي خلق ثقافة حماية الطفل من خلال المنافسة. لهذا السبب، أعطى الاتحاد الأولوية لكرة القدم على جميع المستويات، بما في ذلك كرة القدم للرجال والنساء والشباب

تتمتع تشيلي بتاريخ يدعو للفخر في كأس العالم تحت 20 سنة FIFA™؛ فقد احتلت المركز الرابع في نسخة 1987 التي أقيمت على أرضها قبل أن تحصد الميدالية البرونزية في نسخة 2007 بعد خسارتها في نصف النهائي أمام الأرجنتين - التي توجت باللقب بقيادة سيرجيو أجويرو وأنخيل دي ماريا - لتواجه النمسا في مباراة تحديد المركز الثالث وتفوز عليها.

ورغم سجلها المتميز في البطولة، إلا أن نسخة 2025 قد تشهد أول ظهور لتشيلي في كأس العالم تحت 20 سنة FIFA™ منذ تأهلها إلى ربع نهائي نسخة 2013 التي احتضنتها تركيا.

وفي هذا الصدد قال السيد ميلاد: "سنبذل كل ما بوسعنا في [تنظيم البطولة] حتى يستمتع الجميع بأفضل نسخة لكأس العالم تحت 20 سنة FIFA™. نتطلع لرؤيتكم في تشيلي، فهي بلد يمكنك فيه الاستمتاع بالظروف المناخية المتنوعة ويرحب شعبها بك بأذرع مفتوحة".