كرة القدم في كاليدونيا الجديدة: نمو قوي وطموحات كبيرة

ستشارك كاليدونيا الجديدة في كأس العالم تحت 17 سنة FIFA للمرة الثانية في تاريخها

ثمانون بالمائة من لاعبي الفريق الحالي تحت 17 عامًا جاءوا من خلال أكاديمية FCF، التي تم إنشاؤها في عام 2022 بدعم من FIFA واتحاد أوقيانوسيا

أداة أخرى لدعم التقدم المستقبلي تتمثل في برنامج FIFA لتنمية المواهب

كانت كاليدونيا الجديدة، آخر اتحاد أوقيانوسيا عضو ينضم إلى FIFA، في عام 2004، ولا تزال في فجر تاريخها الكروي. لكن مستقبلها يبدو مشرقاً، بالنظر إلى النتائج الجيدة التي حققها منتخب تحت 17 عاماً، بعد تأهله لأول مرة إلى بطولة من بطولات FIFA ومشاركته في كأس العالم تحت 17 سنة الهند 2017، يستعد فريق الكاجوس لخوض تجربة كأس العالم الثانية لهم في هذه الفئة. وفي مباراتهم الافتتاحية، سيواجهون إنجلترا - بطلة عام 2017 - في 11 نوفمبر. يصل منتتخب كاليدونيا الجديدة إلى إندونيسيا الشهر المقبل، وهم أفضل استعداداً وأسلحة مما كانوا عليه قبل ست سنوات، وذلك بفضل الاستثمارات الكبيرة التي تمت في تطوير كرة القدم في كاليدونيا الجديدة، لا سيما فيما يتعلق بالبنية التحتية. بفضل الدعم المالي والفني من FIFA واتحاد أوقيانوسيا الذين عملوا في تعاون وثيق، تم إنشاء مدرسة لكرة القدم في عام 2022: أكاديمية FCF. الهدف من هذه الأكاديمية هو الجمع بين أفضل اللاعبين المحتملين في البلاد، والذي يتم تحديدهم من خلال برنامج تنمية المواهب الذي يستهدف اللاعبين من سن الثالثة عشرة. ثمانون بالمائة من لاعبي منتخب كاليدونيا الجديدة تحت 17 سنة الحالي يأتون من هذه الأكاديمية، التي أثبتت بالفعل قيمتها للفتيان والفتيات على حد سواء.

"تم إنشاء الأكاديمية استجابة لرغبة الاتحاد في إنشاء طريق نحو التميز للاعبي كاليدونيا الجديدة. أوضح دومينيك واكالي، المدير الفني للاتحاد الكاليدوني لكرة القدم: "لقد تم إنشاء هذا الأكاديمية في نفس الوقت الذي تم التوقيع فيه على اتفاقية برنامج FIFA لتنمية المواهب". وأضاف: "تأهلنا الأول لكأس العالم تحت 17 عامًا في الهند عام 2017 عزز عزم اتحاد كرة القدم على التأهل بشكل أكبر لكأس العالم تحت 17 عامًا وتحت 20 عامًا، للفتيان والفتيات".

نحن راضون جدًا عن أكاديميتنا وعن نتائجنا الحالية. ولكننا لا نزال بحاجة إلى تحسين الطريقة التي نعمل بها لنقترب أكثر من المعايير المطلوبة على أعلى مستوى. دومينيك واكالي المدير الفني لاتحاد كاليدونيا لكرة القدم

سيكون من الخطأ الاعتقاد بأن مدرسة النخبة هذه تركز فقط على كرة القدم، حيث يدعم المركز شبابه الموهوبين طوال حياتهم المهنية في المدرسة، وهي تعمل جنبًا إلى جنب مع مدرسة دو كامو الثانوية، التي التحق بها كريستيان كاريمبو عندما كان مراهقًا. تم تعيين أسطورة FIFA كراعٍ للأكاديمية، وقام مؤخراً بزيارة تلاميذه. "لقد وفرت مدرسة ليسيه دو كامو منصة لأولئك الذين يطمحون إلى المستوى الأعلى، ولكن الأمر يتطلب الكثير من العمل الجاد والصبر أيضًا، ولا ينبغي الاستهانة بالمبادرة الشخصية أيضًا. كل شخص فريد من نوعه، وكل شخص لديه موهبته الخاصة،" يقول كاريمبو قبل أن يضيف "الأمر متروك لهم أن يحققوا أقصى استفادة منها. عليك دائمًا أن تهدف إلى تحقيق أهداف أعلى، هذه هي الطريقة الوحيدة للفوز بالبطولات." من الواضح أن رسالة بطل العالم 1998 قد تم تلقيها بصوت عالٍ وواضح. وبعيداً عن رضاه عن بناء أكاديمية FCF، قام اتحاد كاليدونيا الجديدة لكرة القدم مؤخراً بتنفيذ مخطط FIFA لتنمية المواهب الذي يساعد الاتحادات الأعضاء على تحقيق إمكاناتها من خلال ضمان إمكانية تحديد كل المواهب وتطويرها.