هيرويوكي إيتو، تعويذة الحظ اليابانية في كأس العالم لكرة القدم الشاطئية FIFA™

يسافر المشجع الياباني هيرويوكي إيتو إلى سيشل للمشاركة في كأس العالم للكرة الشاطئية FIFA للمرة السادسة

لعب هذا الرجل الياباني دورًا محوريًا في الترويج لهذه الرياضة في بلاد الشمس المشرقة

تأهل فريق الساموراي الأزرق إلى ربع نهائي سيشل 2025

"أنا آسف؛ لقد فقدت صوتي. لقد كنت أشجع فريقي كثيرًا..." يتضح من كلمات هيرويوكي إيتو الأولى أنه مشجع متحمس لفريق كرة القدم الشاطئية الياباني. مشجع مهذب ومخلص ومتحمس لفريق الساموراي الأزرق، ومتابع شغوف لكرة القدم الشاطئية، سيبذل الرجل البالغ من العمر 70 عامًا كل ما في وسعه لمواصلة شغفه بهذه اللعبة. حتى لو كلفه ذلك فقدان صوته. حتى لو كلفه ذلك السفر عبر نصف الكرة الأرضية لحضور كأس العالم للكرة الشاطئية سيشل 2025 FIFA™. "وصلتُ إلى سيشل في 29 أبريل، بعد توقف مؤقت في دبي. استأجرتُ شقةً هنا. أطهو وجباتي بنفسي وأستقل الحافلة إلى ملاعب المباريات،" أوضح. "أمارس رياضة الجري لمسافة 10 كيلومترات كل صباح للحفاظ على لياقتي البدنية وتصفية ذهني. التقيتُ بالكثير من الناس هنا. إنهم مرحبون للغاية. الجميع يبتسمون ويحيونني."

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ينضح إيتو باللطف والاحترام في كل ما يفعله. هذه هي كأس العالم للكرة الشاطئية السادسة له. لقد سافر إلى جميع أنحاء العالم لدعم اليابان، بما في ذلك البرازيل في عام 2007، وإيطاليا في عام 2011، والبرتغال في عام 2015، وباراغواي في عام 2019، والإمارات العربية المتحدة في عام 2024، بينما كان يستمتع بكل ما تقدمه هذه الرياضة الرائعة.

"كانت كرة القدم عشقي الأول. لقد تعلقت بهذه الرياضة عندما كنت في الثالثة عشر من عمري، بعد أن شاهدتها في عروض الأنيمي. ثم جاء شغفي بكرة القدم الشاطئية في وقت لاحق".

"لقد جعلني روي راموس، أول مدرب لفريق كرة القدم الشاطئية في اليابان، أمارس هذه الرياضة. وفي أحد الأيام، شرح لي مدى روعتها. كان ذلك قبل 28 عاماً. ولا يزال الأمر مسامراً حتى الآن. لا أستطيع أن أفكر في أي رياضة أخرى ممتعة للغاية ومتناغمة مع الطبيعة."

لا أستطيع أن أفكر في أي رياضة أخرى ممتعة للغاية ومنسجمة مع الطبيعة. هيرويوكي إيتو مشجع ياباني

“لم يكتف إيتو بمجرد الإعجاب من المدرجات، بل أخذ على عاتقه المساهمة في تطويرها. بدأ بإقامة بطولة حيث كان لاعبًا ومدربًا وعضوًا في اللجنة المنظمة. وأعقب ذلك تأسيس منظمة غير ربحية في عام 2007 تدعى شبكة اليابان للكرة الشاطئية التي تروج للعبة في أرض الشمس المشرقة. وأوضح قائلاً: ”منذ ذلك الحين، وأنا أنشر حبي لكرة القدم الشاطئية لكل من لديه فضول لممارسة كرة القدم الشاطئية وخاصة الشباب وأولئك الذين يشاهدون كرة القدم التقليدية فقط“.

"أعز ذكرياتي هي من عام 2009 خلال التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم للكرة الشاطئية التي أقيمت في دبي. ضم المنتخب الياباني عدداً من اللاعبين الذين دربتهم شخصياً. لقد فازوا على البحرين 4-2 في المباراة النهائية وتأهلوا إلى كأس العالم". "جاء بعض اللاعبين لرؤيتي بدموع الفرح. عانقنا بعضنا بعضاً بشدة، وقد غلبت علينا المشاعر. سأعتز بهذه الذكرى إلى الأبد".

يتطلع إيتو إلى المزيد من اللحظات التي لا تُنسى، سواء في سيشيل أو في أي مكان آخر. ويسعى منتخب اليابان وصيف مونديال روسيا 2021، إلى تحقيق أول انتصار له في كأس العالم. لا يزال منتخب الساموراي الأزرق في طريقه للفوز باللقب في بطولة 2025، ويضع الساموراي الأزرق نصب عينيه أن يصنع التاريخ على رمال سيشيل بأن يصبح أول فريق آسيوي يرفع كأس العالم. للقيام بذلك، سيحتاجون إلى التغلب على البرتغال في ربع النهائي في 8 مايو.