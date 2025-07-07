كأس العالم للأندية FIFA™ تنبض بالحياة أمام المشجعين الصم بفضل الترجمة الفورية إلى لغة الإشارة الأمريكية

FIFA يقدم مترجمين إلى لغة الإشارة الأمريكية في مباريات كأس العالم للأندية FIFA 2025™ من أجل مساعدة المشجعين الصم على فهم الإعلانات الإذاعية والموسيقى والأجواء داخل المباراة

FIFA يرغب في التأكد من استمتاع جميع المشجعين بتجربة ممتازة في البطولة

المبادرة تمثل جزءًا من عدة خدمات لإمكانية الوصول تُقدَم في كأس العالم للأندية FIFA، بما يتماشى مع تركيز FIFA المستمر على جانب المسؤولية الاجتماعية والشمولية.

قال أرييل أجرامونتي خلال مباراة كأس العالم للأندية FIFA 2025™ بين بالميراس وتشيلسي على ملعب لينكولن فاينانشال في فيلادلفيا: "تخيل لو كان هذا الحدث بأكمله دون صوت. لن يكون ممتعًا جدًا، أليس كذلك؟". "لذا، حقيقة تمكن الصم من الوصول إلى ما يحدث، والإثارة والطاقة الموجودتين هنا - إنه أمر مذهل."

أجرامونتي هو أحد مترجمي لغة الإشارة الأمريكية (ASL) الذين توفرهم FIFA في بعض مباريات البطولة حتى يتمكن المشجعون الصم من الانخراط في الإثارة والضوضاء والعاطفة التي تتمتع بها مباراة كرة القدم.

كما أن أندريا كيمب، من مركز جورجيا للصم وضعاف السمع، قالت أن توفير FIFA لإمكانية الوصول هو "أمر رائع حقًا". وأوضحت: "إذا حضرنا – الصم، وأي أشخاص آخرين من المجتمعات المهمشة – فإننا نرغب في أن نكون جزءًا من الحدث بشكل حقيقي. نريد الانغماس في المباراة".

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هناك مفهوم مغلوط شائع حول حضور الأشخاص الصم للأحداث الرياضية بأنهم لا يفوتهم أي شيء لأن الإثارة تحدث على أرض الملعب – بينما في الواقع، هم لا يحظون بنفس التجربة التي يحظى بها المشجعون الآخرون. يشرح أجرامونتي موضحًا كيف يستفيد المشجعون من الترجمة الفورية: "إيماءات اليد ومجرد جعلهم يعلمون ما يحدث حولهم، الإعلانات الإذاعية والأهداف والإثارة والطبول والهتافات وكل ذلك؛ نستطيع نقل كل ذلك لهم بلغتهم البصرية".

مبادرة لغة الإشارة الأمريكية هي جزء من مهمة FIFA المتمثلة في التأكد من استمتاع جميع المشجعين – بما في ذلك ذوي الهمم – بتجربة ممتازة في البطولة.

قالت منسقة إمكانية الوصول في FIFA ناتالي جروس عقب اللقاء بين باريس سان جيرمان وبايرن ميونيخ على ملعب مرسيدس بنز في أتلانتا: "يريد ذوي الهمم الحضور والمشاركة، وأن يكونوا مشمولين تحت مظلة FIFA. إنه أمر يثير حماسهم". "فقط لأنك لا تستطيع رؤية شيء ما أو سماعه، هذا لا يعني أنه لا يمكنك الانخراط في ما يحدث. أي، هناك حواس أخرى، وطُرق أخرى؛ لا يحتاج الناس سوى الوصول إليها فقط.

"لذا، ما نحاول فعله هنا في FIFA هو توفير هذا الوصول، بحيث لا نترك الناس يحضرون مجرد حدث رياضي مباشر، بل نخلق تجربة فعليًا، كما تعلم، لحظة لا تُنسى ستظل معهم لبقية العمر."

لغة الإشارة الأمريكية هي لغة طبيعية كاملة لها نفس الخصائص اللغوية كاللغات المنطوقة، مع قواعد نحوية تختلف عن اللغة الإنجليزية. ويتم التعبير عنها من خلال حركات اليدين والوجه. كما أنها اللغة الأساسية للعديد من سكان أمريكا الشمالية الصم وضعاف السمع، إضافةً لبعض الأشخاص الذين يسمعون.

يقوم مترجمو لغة الإشارة الأمريكية بترجمة كل شيء داخل الملعب بشكل فوري، بما في ذلك الإعلانات الإذاعية وحتى كلمات أي عروض موسيقية خلال استراحة ما بين الشوطين.

قالت جروس: "[المترجمون] يتعمقون في الأمر جدًا. هي في الواقع تجربة غنية. إذا لم تشاهد ممارسة لغة الإشارة الأمريكية على الطبيعة مطلقًا، فأنا أوصي بشدة بمشاهدتها، لأن ذلك ممتع جدًا". "هم في الأساس يتأكدون من عدم تفويت الحضور من الصم لأي شيء يُقال أثناء استمتاعهم بالمباراة."

كان بريندان كوغلي أحد المشجعين الذين استفادوا من هذه التجربة. وقال: "إنها رائعة حقًا. ومسلية جدًا. من الجميل حقًا أن يكون معي أشخاص يفهمون كرة القدم بقدر ما أفهمها أنا".

سوف تتوفر الترجمة الفورية إلى لغة الإشارة الأمريكية في خمس مباريات خلال البطولة – في أتلانتا وميامي وفيلادلفيا وسياتل والمباراة النهائية في نيويورك، نيوجيرسي. هذه المبادرة هي واحدة من بين عدة مبادرات يقدمها FIFA للجماهير في كأس العالم للأندية FIFA 2025™، والتي تضمنت أيضًا التعليق الصوتي الوصفي للمباريات ولوحات البث اللمسية والمجموعات الحسية وغير ذلك الكثير؛ حيث جاء ذلك كجزء من تركيز FIFA المستمر على جانب المسؤولية الاجتماعية والشمولية.