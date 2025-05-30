FIFA يوفر خدمات تسهيل الوصول وذوي الاحتياجات الخاصة في بطولة كأس العالم للأندية FIFA بحلتها الجديدة

سيوفر FIFA خدمات الدعم الحسي والتعليق الصوتي الوصفي والألواح الحسية وغيرها

ستُتاح للمشجعين في ملاعب بطولة كأس العالم للأندية FIFA 2025™ إمكانية الاستمتاع بالنسخة الأولى من البطولة بمشاركة 32 فريقاً مع توافر خدمات تسهيل الوصول وذوي الاحتياجات الخاصة مجاناً

تأتي هذه المبادرة تماشياً مع جهود FIFA المستمرة في مجال المسؤولية الاجتماعية والشمولية

يلتزم FIFA بأن يحظى كافة جماهير كرة القدم – وبمن فيهم أولئك من ذوي الإعاقة – بتجربة ممتازة في النسخة الأولى بطولة كأس العالم للأندية FIFA™ بحلّتها الجديدة والتي تنطلق في وقت لاحق من العام.

وبفضل توفير باقة متنوعة من الخدمات التي تشمل التذاكر الخاصة بذوي الإعاقات الحركية والمقاعد المخصصة لهم، وفريق المساعَدة في الحركة، والحقائب الحسية وخدمة التعليق الصوتي الوصفي، تعمل الهيئة الناظمة لشؤون كرة القدم العالمية على توفير كافة الخدمات لجمهور المستديرة الساحرة من ذوي الإعاقة حتى يستمتعوا بتجربة عالمية المستوى خلال الحدث التاريخي.

وبالنظر إلى أن البطولة ستشهد مشاركة 32 من نخبة أندية العالم، وإجراء 63 مباراة على مدار 30 يوماً، سعياً للتربّع على العرش العالمي، فإنها ستكون بلا أدنى شك حدثاً كروياً بمستوى ندية غير مسبوق في عالم كرة قدم الأندية. مع العِلم أن الفرق تأهلت بفضل تقديم أداء ممتاز في النسخ السابقة من البطولة، لتحظى بشرف المشارَكة في هذه النسخة الأكثر شمولاً في تاريخ المسابقة والقائمة على الجدارة والاستحقاق الكروي.

يُذكر أن البطولة ستجري في 11 مدينة مستضيفة في أرجاء الولايات المتحدة الأمريكية، والتي تَعِد جميع عشاق اللعبة بشغف كروي استثنائي. وستكون الموارد الخاصة بتسهيل الوصول لذوي الإعاقة متاحة في المدن التالية: أتلانتا وشارلوت وسينسيناتي وميامي وناشفيل ونيويورك نيوجيرسي وأورلاندو وباسادينا وفيلادلفيا وسياتل وواشنطن العاصمة.

حقائب وغرف حسية

الضجيج وهدير الجماهير في الملعب قد يكونا مرهِقين بالنسبة لبعض المشجعين، ولإتاحة الفرصة أمام كافة المشجعين للاستمتاع باللعبة، توفّر مؤسسة KultureCity عدداً محدوداً من الحقائب الحسية في كافة ملاعب مونديال الأندية، والتي تشمل سماعات رأس كاتمة للصوت، وألعاب مهدِّئة للأعصاب، وأجهزة للتواصل. وستكون هذه الحقائب متاحة في أكشاك خدمة الجمهور. كما يمكن للمشجعين الاستفادة من الموارد المتوافرة في قسم القصص الاجتماعية وأدوات التواصل في تطبيق KultureCity app للتحضير لتجربة يوم المباراة.

وبالإضافة إلى الحقائب الحسية، يوجد في غالبية ملاعب بطولة كأس العالم للأندية FIFA غرف أو مساحات حسية مصممة بمعايير خاصة تشمل إضاءة خافتة وعزلاً صوتياً وأعمالاً فنية حسية ومقاعد ناعمة ومريحة. توفّر هذه الغرف للجماهير مساحة هادئة للاستراحة خلال المباريات. وللمزيد من المعلومات، يمكن للجمهور زيارة صفحة الملعب عبر تطبيق FIFA Tournament على الهاتف المحمول.

التذاكر

ستتوفر مقاعد خاصة لتسهيل وصول أصحاب الإعاقات الحركية في كافة مباريات البطولة. ويُتيح FIFA ثلاث فئات من هذه المقاعد: تذكرة مستخدِم كرسي متحرك مع مُرافِق، مقعد سهولة وصول عادية، مقعد سهولة وصول بسَعة. هذا ويمكن شراء التذاكر عبر الموقع الإلكتروني FIFA.com/Tickets، والوصول إلى تذاكر الإعاقات الحركية عبر تطبيق الفلاتر الخاصة بالفئات المختلفة.

نُنوِّه بأن التذاكر الخاصة بمستخدمي الكراسي المتحركة مصممة بحيث يمكن للأفراد الذين يحتاجون أو يرغبون باستخدام كرسيهم المتحركة أن يقوموا بذلك. أما مقاعِد المُرافقين، فهي عادة ما تكون كراسي قابلة للطي يمكن وضعها قرب الكرسي المتحرّك.

مقاعد سهولة وصول عادية تُعرف كذلك باسم مقاعد ذات مسند لليدين قابل للتحريك، وهي متاحة للأشخاص ذوي الإعاقة الحركية أو ذوي القدرة المحدودة على الحركة ولكن غير المحتاجين لمقاعد خاصة بمستخدمي الكراسي المتحركة، ولكنهم بحاجة للجلوس قرب مَرافق خاصة مثل دورات المياه لذوي الاحتياجات الخاصة. تمتاز هذه المقاعد بعدم الحاجة للصعود لأدراج إلا بالحدّ الأدنى، وغالباً ما يكون مسند اليدين قابلاً أو للتحريك أو غير موجود.

أما فئة مقاعد سهولة وصول بسَعة فهي مشابهة لفئة مقعد سهولة وصول عادية، ولكن مع مساحة أكبر للقدمين خاصة للعكازين أو عصا المشي أو حتى حيوان خدمة. وبالنسبة لأصحاب التذاكر ممكن يصطحبون حيوان خدمة ولا يتطلبون خدمات خاصة للمقاعد، نرحِّب بهم للجلوس في أي مكان بناءً على تذكرتهم، وبالتالي لا تنحصر مقاعدهم بالفئات الثلاث المذكورة.

المساعَدة في الحركة

سيتم توفير خدمات المساعَدة في الحركة في كافة المباريات لمساعَدة مستخدمي الكراسي المتحركة، والأشخاص ذوي القدرة المحدودة على الحركة، وأولئك من ذوي الإعاقة ممن يحتاجون للدعم في الوصول من مداخل الملعب إلى مقاعدهم. وسيكون فريق المساعَدة في الحركة جاهزاً في كافة ملاعب البطولة لمرافقة مستخدمي الكراسي المتحركة في التنقّل.

التعليق الصوتي الوصفي

التعليق الصوتي الوصفي هي خدمة تدعم تجربة مشاهَدة المباراة للمكفوفين وضعاف البصر، بالإضافة إلى المشجعين ذوي الحساسية الحسية. وتقوم على قيام المعلقين بتوفير سرد مفصّل بدرجة أكبر من التعليق الإذاعي المعتاد، مع تقديم وصف بصري متكامل يشمل لغة الجسد وتعابير الوجه والمشهد العام على أرض الملعب وحركة الكرة. وسيضطلع FIFA بتوفير خدمة التعليق الصوتي الوصفي باللغتين الإنجليزية والإسبانية في غالبية مباريات بطولة كأس العالم للأندية FIFA، بالإضافة إلى حفلي الافتتاح والختام.

ابتكارات لذوي الاحتياجات الخاصة

سيستخدم FIFA منتجات عدة خلال مونديال الأندية بهدف تعزيز تجربة المستخدمين. وبفضل دعم اللجنة المنظمة المحلية لكأس العالم FIFA 2026 في سياتل، سيتم توفير ألواح بث حسية (OneCourt) في مباريات كأس العالم للأندية FIFA في مدينتي سياتل وأتلانتا، وتُصدر هذه الألواح اهتزازات تسمح للمكفوفين وضعاف البصر بمتابعة مجريات المباراة مباشرة. ويمكن وصل الألواح الحسية هذه بخدمة بث إذاعي أو خدمة تعليق صوتي وصفي لتوفير تجربة أكثر تكاملاً.

تطبيق تسهيل الوصول الخاص بالبطولة

تم تصميم تطبيق FIFA Tournament App لتلبية الاحتياجات المختلفة للجمهور، ومساعدتهم على الاستمتاع بتجربة متابعة المباراة، وتشمل مزايا التطبيق:

قابلة تعديل حجم الخط لتسهيل القدرة على القراءة

قابلية تعديل التباين في الألوان لتحسين القدرة على الرؤية

إظهار النصوص على مقاطع الفيديو لدعم الصمّ وضعيفي السمع

ويشمل التطبيق على قسم خاص بكل ملعب، بالإضافة إلى إمكانية الوصول لموقع FIFA.com حيث يمكن للجمهور التعرف على المزايا والخدمات الخاصة بتسهيل الوصول في كل ملعب، ويشمل ذلك خدمات المساعَدة في التنقل، والأجهزة الحسية وفئات المقاعد بحسب الإعاقة الحركية، وتوافر خدمات إظهار النصوص.