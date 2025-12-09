تكريم خريجي الدفعة الثانية من دبلوم FIFA للقيادة الفنية في زيوريخ

منذ إطلاقه عام 2023، يُمثل هذا الدبلوم أبرز دورة دراسية للقادة الفنيين على الصعيدين الوطني والقاري

في ختام النسخة الثانية التي انطلقت في أبريل/نيسان 2024، تم تكريم الخريجين الـ 22 في مقر FIFA بمدينة زيوريخ السويسرية

خاطب رئيس FIFA جياني إنفانتينو الخريجين بالقول "الهدف الأسمى من دبلوم FIFA للقيادة الفنية هو تمكينكم من الأدوات اللازمة لبناء مشاريع فنية مؤثرة من شأنها أن تنهض بمستوى اللعبة في بلدانكم وترتقي بها إلى آفاق جديدة"

بينما كانت أنظار الجماهير في جميع أنحاء العالم شاخصة على العاصمة الأمريكية واشنطن، التي استضافت القرعة النهائية لبطولة كأس العالم 2026 FIFA™، كانت مدينة زيوريخ السويسرية مسرحاً لفعالية بالغة الأهمية في تحديد معالم مستقبل كرة القدم على المدى الطويل، حيث اختُتمت النسخة الثانية من دبلوم FIFA للقيادة الفنية بحفل تخرج بهيج يوم الجمعة 5 ديسمبر/كانون الأول 2025.

ففي مقر FIFA، تم تكريم 22 خريجاً يمثلون 18 دولة مختلفة واتحادين قاريين وFIFA أيضاً، وذلك بعد إكمال دورة دراسية امدت لما يقل عن 20 شهراً، حيث كانت مصممة لتمكين المشاركين من اكتساب المهارات والمعارف الأساسية في مجال القيادة الفنية في كرة القدم، علماً أن النسخة الثانية كانت قد انطلقت في ألمانيا خلال شهر في أبريل/نيسان 2024.

وفي رسالة مسجلة عبر الفيديو، خاطب رئيس FIFA جياني إنفانتينو الخريجين بالقول "أفكاري معكم، ولا شك أنكم ستفكرون أنكم - يوماً ما في المستقبل - في رؤية أحد منتخباتكم في قرعة بطولة من بطولات FIFA، ذلك أن الهدف الأسمى من دبلوم FIFA للقيادة الفنية هو تمكينكم من الأدوات اللازمة لبناء مشاريع فنية مؤثرة من شأنها أن تنهض بمستوى اللعبة في بلدانكم وترتقي بها إلى آفاق جديدة."

يُذكر أن دبلوم FIFA للقيادة الفنية أُطلق في البرازيل عام 2023، وكان بمثابة الدورة التدريبية الأولى من نوعها في هذا المجال، علماً أنه يُمثل جوهر مسار تعلّم القادة الفنيين الذي أطلقه FIFA، حيث يغطي خمسة مواضيع رئيسية هي القيادة، والأداء العالي، وتطوير المدربين، وكرة قدم الهواة والإدارة.

وبمناسبة إطلاق النسخة الثانية من هذا الدبلوم خلال عام 2024، قال ستيفن مارتنز، مدير قسم تطوير كرة القدم العالمية "نحن على قناعة بأن هذا الدبلوم سيُساعد كافة المشاركين على رفع مستوى إدارة كرة القدم في بلدانهم، داخل وخارج الملعب. ومن شأن إعداد قادة استثنائيين في الجانب الفني أن يساعدنا على تحقيق أهدافنا الاستراتيجية طويلة المدى، ومنح كل موهبة فرصة لصقلها، وتطوير اللعبة على كافة المستويات."

وفي معرض حديثه إلى الخريجين، قال الرئيس إنفانتينو "في FIFA، نؤمن بأن كل دولة تزخر بمواهب من الطراز العالمي تنتظر من يكتشفها ويطورها، لكن هذه المواهب لن تُصقل بالكامل إذا لم يكن هناك تدريب من الطراز العالمي كذلك."

كما أوضح رئيس FIFA أن الخريجين سيساهمون بعد إكمال الدورة التدريبية في "إرساء أُسس مستقبل أكثر إشراقاً للعبة، في حين تشكل العلاقات التي أنشأتموها فيما بينكم أساس شبكة عالمية من القادة الفنيين، الذين يجمعهم شغف مشترك بالتعلم والتطوير المستمرين."

يُذكر أن خريجي هذا العام تلقوا الحصص الدراسية بشكل حضوري وععبر الإنترنت، حيث أُتيحت لهم الفرصة لسبر أغوار منظومات كروية في بلدان متنوعة مثل الأرجنتين وألمانيا وترينيداد وتوباغو، إذ تبادلوا فيما بينهم الرؤى والأفكار والمعارف في مجال القيادة طوال فترة الدورة، بما يمكِّنهم من صياغة وتنفيذ برامج وحلول فنية مبتكرة تعود بالفائدة على بلدانهم وعلى اللعبة بالمجمل.