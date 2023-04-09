تم الكشف عن المقطع الموسيقي "Unity Beat" أثناء الاحتفال بمناسبة 100 يوم قبل انطلاق بطولة كأس العالم للسيدات 2023™

مع بزوغ فجر هذا الصباح، أضحى لا يفصلنا عن انطلاق بطولة كأس العالم للسيدات FIFA 2023™ إلا 100 يوم فقط قبل أن نشهد المباراة الافتتاحية بين منتخبي نيوزيلندا والنرويج على مسرح إيدن بارك، لتليَها مباراة أستراليا ضد جمهورية أيرلندا على استاد أستراليا

تم الكشف عن المقطع الموسيقي "Unity Beat" المميز بمشاركة مئات المشجعين من جميع أنحاء أستراليا وأوتياروا نيوزيلندا.

عودت تذاكر كأس العالم للسيدات 2023 FIFA للبيع على موقع FIFA.com/tickets

بدأ اليوم - الثلاثاء الموافق لـ 11 أبريل/ نيسان - العد التنازلي الرسمي لانطلاق أكبر حدث رياضي للسيدات في العالم، إذ أصبحنا ولا يفصلنا إلا 100 يوم عن دحرجة أولى ركلات كرة بطولة كأس العالم للسيدات FIFA أستراليا ونيوزيلندا 2023™.

واحتفالا بهذا الإنجاز المميّز، تم الكشف عن المقطع الموسيقي الرائع والفريد من نوعه "Unity Beat" إذ احتفى بدنو موعد البطولة مع الجمهور في تظاهرات نُظّمت في كل من سيدني/ جاديجال وأوكلاند/ تاماكي ماكاوراو، كما تم فتح مرحلة مبيعات تذاكر اللحظة الأخيرة على موقع FIFA.com/tickets.

Beyond Greatness في كأس العالم للسيدات FIFA 00:30

سيكون مقطع Unity Beat بمثابة رمز للاحتفال بالعظمة طيلة أيام البطولة، وجزءا شاملا ومتسقا من تجربة المشجعين في أول بطولة كروية عالمية للسيدات تجمع بين 32 دولة ومنتخبا.

يرمز المقطع الموسيقي Unity Beat إلى حماس البطولة القادمة مركّزا على كرة القدم للسيدات، وقد تم إخراجه بإلهام ومساعدة من مشجعي أستراليا وأوتياروا نيوزيلندا.

وفي هذا الصدد، قالت الأمينة العامة لـ FIFA، السيدة فاطمة سامورا: "يُسعدنا الكشف عن مقطوعة Unity Beat بمناسبة 100 يوم عن الانطلاق، وهو صوت نعتقد بأنه سيرتبط ارتباطا وثيقا ببطولة كأس العالم للسيدات FIFA أستراليا ونيوزيلندا 2023™، فعندما تصدح الحناجر بترانيم مقطع Unity Beat في المدن التسع المضيفة للبطولة، سيعرف المشجعون حينها أن الوقت قد حان للانضمام إلى الأجواء الحماسية الخالدة، فمن الشوارع إلى الملاعب، سيكون Unity Beat بمثابة دعوة لاتحاد المشجعين مع بعضهم بعضا في سبيل كرة القدم التي طالما جمعتهم على صعيد واحد".

ستقام بطولة كأس العالم للسيدات FIFA أستراليا ونيوزيلندا 2023 في الفترة الممتدة بين 20 يوليو/ تموز و20 أغسطس/ آب 2023، وستجمع المباراة الافتتاحية بين منتخبي نيوزيلندا والنرويج صاحبة لقب سنة 1995 على استاد إيدن بارك، وستقام المباراة النهائية بعد شهر من ذلك على أرضية أكبر ملعب في البطولة، استاد أستراليا بمدينة سيدني/ جاديجال.

نقدم لكم "'Unity Beat": المقطع الموسيقي الرسمي لكأس العالم للسيدات FIFA 00:52

يجب على المشجعين فتح حسابات على موقع FIFA Ticketing Account ليتمكنوا من شراء التذاكر، ويمكنكم الاطلاع على مزيد من المعلومات حول تذاكر البطولة بالرجوع إلى موقع FIFA.com/tickets الذي يُعتبر المصدر الوحيد لتأمين التذاكر.

تبدأ أسعار تذاكر المباريات من 20 دولارا أستراليا/ نيوزيلنديا للبالغين و10 دولارات أسترالية/ نيوزيلندية بالنسبة للأطفال، وستُباع تذاكر مرحلة مبيعات اللحظة الأخيرة بمبدأ من يأتي أولا يُخدم أولا، كما أنها تخضع للتوافر.

نذكّركم بأن عروض تذاكر الضيافة الشاملة مطروحة للبيع أيضا على موقع FIFA.com/Hospitality، ولا تزال متوفرة لجميع مباريات البطولة الـ 64..