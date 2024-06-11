إطلاق الدورة الدراسية لانتقالات اللاعبين الدولية FIFA لعام 2024

ستقام الدورة بمدينة ميامي الأمريكية خلال الفترة الممتدة بين 4 و6 ديسمبر/كانون الأول 2024

سيتم التركيز على الأشخاص الذين يضطلعون بعمليات انتقالات دولية أو سيتولون تنفيذها مستقبلاً

سيُفتح باب تقديم الطلبات في 12 يونيو/حزيران

فتح FIFA باب التسجيل في الدورة الدراسية لانتقالات اللاعبين الدولية FIFAلعام 2024، حيث سيستمر التسجيل من 12 يونيو/حزيران إلى 30 أغسطس/آب، ويُمكنكم الاطلاع على تفاصيل عملية تقديم الطلبات عبر موقع legal.fifa.com.

تشمل صفقات الانتقال كل عام ما يزيد عن 20 ألف لاعب محترف (من الرجال والسيدات) وأكثر من خمسة آلاف نادٍ من مختلف بلدان العالم، ورغم أن FIFA عمل على تبسيط نظام الانتقالات الدولية إلى أقصى حد ممكن خلال السنوات الأخيرة من أجل تسهيل تنفيذها بطريقة سريعة وسلسة، إلا أن العملية تتطلب معرفة مستفيضة بنظام الانتقالات، بما في ذلك مختلف مراحل الانتقالات الدولية والجوانب التي تنطوي عليها.

صُمِّمت هذه الدورة الدراسية خصِّيصاً للأشخاص الذين يضطلعون بالعمليات الإجرائية للانتقالات الدولية أو سيتولون تنفيذها مستقبلاً، إذ توفر مواد الدورة تحليلاً مقتضباً ومُعمقاً في الوقت نفسه لمختلف الجوانب التي تنطوي عليها هذه العمليات، كما تقوم الدروس على نهج تطبيقي وعملي.

تشمل الدورة وحدة دراسية منفردة تستمر على مدار ثلاثة أيام، وستُقام بمكاتب FIFA في مدينة ميامي الأمريكية خلال الفترة الممتدة بين 4 و6 ديسمبر/كانون الأول 2024.