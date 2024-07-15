FIFA ينشر التقرير السنوي الخامس لعمل اللجنة التأديبية ولجنة الأخلاقيات 2023-2024

في إطار جهوده المستمرة لتعزيز الشفافية والنشر الكامل لتفاصيل عمل هيئاته القضائية المستقلة، نشر FIFA اليوم تقريره السنوي الخامس المتعلق بنشاط اللجنة التأديبية ولجنة الأخلاقيات ولجنة الاستئناف. يعرض هذا التقرير إحصائيات مفصلة عن أكثر من ألف قضية نظرت فيها اللجنة التأديبية خلال الموسم الرياضي الماضي الممتد من 1 يوليو/تموز 2023 وحتى 30 يونيو/حزيران 2024. وشملت هذه القضايا مخالفات متنوعة، كانتهاك لوائح المنافسات، وحماية القاصرين، وملكية الأطراف الثالثة، والتلاعب بنتائج المباريات، وتعاطي المنشطات، وعدد كبير من القضايا الأخرى المتعلقة بتنفيذ القرارات الصادرة عن محكمة FIFA لكرة القدم ومحكمة التحكيم الرياضي. كما يضمّ التقرير عرضاً شاملاً لنشاطات غرفتي لجنة الأخلاقيات، فيما يتعلق بنوع القضايا التي عُرضت أمامهما ومصدرها والقرارات التي اتُّخذت. ويأتي نشر النسخة الخامسة من هذا التقرير السنوي في إطار أهداف FIFA لرفع مستوى الشفافية والاستمرار في إعمال أعلى المعايير التي طبّقتها ونفَّذتها هيئاته القضائية خلال السنوات الأخيرة، وهو ما يظهره أكثر من ألف قضية تم التحقيق فيها واتخاذ قرارات بشأنها من قِبل اللجنة التأديبية أو لجنة الأخلاقيات المستقلة أو لجنة الاستئناف خلال الفترة التي يغطيها التقرير.