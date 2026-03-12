FIFA يطلق دليل الآباء والأمهات لدعم الأُسر في التعامل مع وكلاء اللاعبين في كرة قدم الناشئين

يُزوّد الدليل الإرشادي آباء وأمهات اللاعبين الشباب بأدوات عملية

وضع FIFA هذا المورد العملي بالتعاون مع مجموعة عمل وكلاء كرة القدم وجامعة لوبورو، وهو يتضمن إرشادات تنظيمية وسيناريوهات واقعية

القسم الخاص بتوعية أولياء الأمور بشأن وكلاء كرة القدم متوفر على الإنترنت

بالتعاون مع مجموعة عمل وكلاء كرة القدم وجامعة لوبورو، وضع FIFA دليل FIFA لتوعية أولياء الأمور حول مختلف جوانب كرة القدم، وهو عبارة عن مورد إرشادي أُعد خصيصاً لتزويد الآباء والأمهات بالمعارف والأدوات العملية اللازمة لاتخاذ قرارات مستنيرة تعطي الأولوية لصحة أطفالهم وعافيتهم وسلامتهم ونموهم على المدى البعيد.

ذلك أن العديد من اللاعبين الشباب يحلمون باحتراف كرة القدم يوماً ما، إذ غالباً ما يتم اكتشاف مواهبهم قبل بلوغ سن الرشد، فتنهال عليهم عروض من وكلاء كرة القدم الذين يسعون إلى تمثيلهم. وبينما قد يفتح ذلك آفاقاً واعدة أمام اللاعبين الناشئين وأسرهم، إلا أنه قد ينطوي على بعض التحديات، خاصة بالنسبة للآباء والأمهات الذين يجدون أنفسهم فجأة في خضم البيئة التنظيمية المعقدة والمتغيرة التي تحكم انتقالات لاعبي كرة القدم وعمل الوكلاء.

ويهدف الدليل إلى تمكين الآباء والأمهات من خلال تزويدهم بمعلومات واضحة ومُيسَّرة تساعدهم في التعرف على المسارات المشروعة في اللعبة مع تجنب المخاطر المحتملة.

ويأتي نشر هذا المورد استجابة للعديد من المخاوف التي أثيرت في السنوات الأخيرة، على سبيل المثال، في أعقاب حالات مؤسفة استُهدف فيها قاصرون وأسرهم من أفراد قدَّموا أنفسهم زوراً باعتبارهم وكلاء كرة القدم، علماً أن هذه المواقف عادة ما تتضمن وعوداً لا أساس لها من الصحة، وتشمل فرصاً مغرية، مثل إجراء اختبارات أو طلبات دفع مقابل خدمات لا تستوجب رسوماً، أو فرض رسوم مقابل خدمات لا تُقدّم أبداً، إذ من شأن هذه الممارسات أن تُقوِّض الاستقرار المالي للأسر، بل وتضر بالرفاه النفسي والبدني للاعبين الناشئين.

سيجد أولياء الأمور في كل قسم من أقسام هذا الدليل خلاصات تعليمية ونصائح عملية وإرشادات تنظيمية وتوجيهات لضمان الامتثال، بالإضافة إلى جوانب من ممارسات التربية السليمة وإرشادات حول مواضيع محددة صُممت جميعها لمساعدتهم على التعامل مع السيناريوهات الواقعية التي قد تواجههم خلال مسيرة أبنائهم في عالم كرة القدم.

وفي هذا الصدد، قال باتريسيو فاريلا، رئيس قسم FIFA المعني بالوكلاء: "من دواعي سرورنا تقديم أداة عملية ومُيسَّرة مُصمَّمة خصيصاً لمساعدة أولياء الأمور على فهم كيفية حماية أطفالهم في كرة القدم ومعرفة حقوقهم بشكل أفضل. هدفنا هو تمكين الأُسر من اتخاذ قرارات مستنيرة وتتمحور حول مصلحة الطفل عند التعامل مع الوكلاء؛ لحماية مستقبله الرياضي، والأهم من ذلك، حماية سلامته وعافيته. فقد صِيغ هذا الدليل بعناية ليكون واضحاً وواقعياً وقابلاً للتطبيق في جميع أنحاء العالم، متجاوزاً الجانب النظري ليقدم إرشادات عملية يمكن لأولياء الأمور تنفيذها في أي مكان".