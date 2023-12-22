لجنة الأخلاقيات المستقلة تعقد اجتماعاً لاستعراض أحدث التطورات والتحديات المتوقعة

ورغم الإعراب عن قلقها بشأن الزيادة الكبيرة في عدد الحالات التي تنطوي على تحرّش جنسي و/أو نفسي خلال السنوات الماضية، أكّدت اللجنة على سياسة عدم التسامح إطلاقاً مع مثل هذا السلوك. كما ناقشت اللجنة تفاقم عدد الحالات المسجلة في الآونة الأخيرة، والتي تنطوي على تبديد وسوء استخدام الأموال (ولا سيما ما يتعلّق بمسائل تتبُّع مسارات الأموال)، مع التنويه إلى أنه يتم استخدام طرق أكثر تعقيداً في إساءة السلوك، وبالتالي ناقشت اللجنة أفضل الممارسات للتعامل مع هذه التحديات الحالية. وأخيراً، ناقش الأعضاء أبرز التغييرات والتعديلات التي انطوت عليها النسخة الأحدث من مدونة أخلاقيات FIFA (نسخة عام 2023)، وتطبيقها، مع التوجّه نحو توفير مستوى حماية أوسع نطاقاً لضحايا التمييز والاعتداءت الجنسية والتحرش الجنسي.