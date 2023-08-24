FIFA.com
بيان إعلامي

الإتحاد الدولي لكرة القدم

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الخميس 24 أغسطس 2023, 11:50
القانوني

لجنة FIFA التأديبية تفتح إجراءات تأديبية ضد لويس روبياليس، رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم

أبلغت لجنة FIFA التأديبية، اليوم، السيد لويس روبياليس، رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم، بفتح إجراءات تأديبية ضده بناءً على الأحداث التي وقعت خلال المباراة النهائية لكأس العالم للسيدات FIFA يوم الأحد 20 أغسطس/آب 2023.

يمكن أن تشكل هذه الوقائع انتهاكات للمادتين 13.1 و13.2 من قانون FIFA التأديبي.

لن تقدم لجنة FIFA التأديبية أي معلومات إضافية حول هذا الإجراء التأديبي حتى يتم اتخاذ قرار نهائي بشأنه.

وإذ يجدد FIFA التأكيد على التزامه المطلق باحترام نزاهة جميع الأشخاص، فإنه يدين بشدة أي سلوك يتعارض مع ذلك.

ZURICH, SWITZERLAND - MAY 25: FIFA Institutional Imagery at the Home of FIFA on May 25, 2021 in Zurich, Switzerland. (Photo by Harold Cunningham - FIFA)
القانوني
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