أرقام قياسية عدة في فترة الانتقالات النصفية

مستويات تاريخية غير مسبوقة لانتقالات فئتي الرجال والسيدات

إنفاق أكثر من 6.4 مليار دولار أمريكي على رسوم الانتقالات الدولية

يُنشر تقرير هذه السنة للمرة الأولى عبر منصة رقمية جديدة تفاعلية

نشر FIFA اليوم التقرير الموجز للانتقالات الدولية للفترة الممتدة بين 1 يونيو/حزيران و2 سبتمبر/أيلول 2024، وتضمّن التقرير تحليلاً لأنشطة الانتقالات الدولية للاعبين خلال فترة التسجيل لمنتصف العام 2024، وبرزت فيه مجموعة من الأرقام القياسية في كرة القدم ضمن فئتي الرجال والسيدات على حد سواء.

وللمرة الأولى، يُنشر التقرير عبر منصة جديدة تفاعلية توفّر تحليلاً معمقاً لأحدث فترة انتقالات في عالم كرة القدم الدولية. وكانت شعبة FIFA المعنية بالشؤون القانونية والامتثال قد نجحت بإدارة كافة الانتقالات خلال هذه الفترة المهمة، مع العلم أن الشعبة انتقلت للتو إلى مقرها الجديد في مدينة ميامي الأمريكية.

وعن هذا، قال إيميليو غارسيا سيلفيرو، رئيس الشؤون القانونية والامتثال بـ FIFA: "يسرنا نشر هذا التقرير التفاعلي الذي أعدّه فريقنا في ميامي، والذي يوفر نظرة فريدة لأبرز التوجهات في نافذة انتقالات منتصف العام.انتهينا للتو نافذة انتقالات محمومة أكّدت لنا على أمور مختلفة، من بينها النمو المضطرد للانتقالات في عالم كرة قدم السيدات. كما تشير التوجهات الحالية إلى أهمية الاستمرار في تعزيز الإطار التنظيمي لنظام الانتقالات".

يمكنكم النقر هنا للوصول إلى المنصة الرقمية الجديدة والاطلاع على التقرير الموجز كاملاً.

ففي كرة قدم الاحترافية للرجال، تم إنفاق مبلغ إجمالي يزيد عن 6.4 مليار دولار أمريكي على رسوم الانتقال، وهو ثاني أعلى إنفاق في على الإطلاق. وقد جرى تسجيل أكثر من 10900 انتقال دولي في عالم كرة القدم الاحترافي للرجال، وهو ما يمثل وهو رقم غير مسبوق.

تتصدر القائمة في فترة الانتقالات النصفية لعام 2024 الأندية الإنجليزية للرجال التي أنفقت رسوم انتقال تزيد عن 1.6 مليار دولار أمريكي. وتربّعت أندية إنجلترا أيضاً على عرش أكبر عدد صفقات شراء، تليها أندية البرازيل والبرتغال.

وفي عالم كرة القدم الاحترافية للسيدات، تم إنفاق أكثر من 6.8 مليون دولار أمريكي على رسوم الانتقالات الدولية، وهو أكثر من ضعفي ما كان عليه الأمر في نافذة الانتقالات النصفية السابقة. كما تمّ حول العالم أكثر من 1100 انتقال في كرة القدم الاحترافية للسيدات، وهو ما يمثّل رقماً قياسياً آخراً، وزيادة بنسبة تفوق 30% بالمقارنة مع الفترة نفسها من عام 2023.