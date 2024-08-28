FIFA يفتتح رسمياً المقر الجديد لقسم الشؤون القانونية والامتثال في ميامي

رئيس FIFA وأمينه العام يقومان بجولة في المقر الجديد لقسم FIFA المعني بالشؤون القانونية والامتثال في ميامي بالولايات المتحدة الأمريكية

انتقل المقر من زيورخ السويسرية إلى ميامي في إطار الاستعدادات لتنظيم بطولة كأس العالم FIFA 2026™

تمثّل هذه الخطوة أحدث مساعي FIFA نحو توسيع نطاق حضوره العالمي

زار رئيس FIFA جياني إنفانتينو وأمينه العام ماتياس غرافستروم المقر الجديد لقسم FIFA المعني بالشؤون القانونية والامتثال في ميامي بالولايات المتحدة الأمريكية، يأتي القسم الجديد في إطار مساعي FIFA لتوسيع نطاق حضوره العالمي في جميع القارات قبل حلول موعد النسخة التاريخية من بطولة كأس العالم FIFA™ عام 2026

وكان المقر السابق لهذا القسم يقع في مدينة زيورخ السويسرية، ولكنه قطع المحيط الأطلسي إلى موقعه الجديد لتسهيل إجراءات الاستعداد لاستضافة بطولة كأس العالم FIFA 2026™ والتي ستكون النسخة الأكبر في تاريخ البطولة بالنظر إلى مشاركة 48 منتخباً في المنافسات التي تستضيفها كل من كندا والمكسيك والولايات المتحدة الأمريكية.

وقال رئيس FIFA جياني إنفانتينو في كلمته أمام الموظفين الحاضرين "أود أن أتوجه بخالص الشكر والامتنان لفريق FIFA الذي عبّر بصدق عن فلسفتنا الجديدة التي تقتضي بأن نكون عالميين بحق. لكن تحقيق العالمية يستلزم من المرء أن يكون محلياً أولاً، ومن هذا المنطلق، يحتاج FIFA إلى أن يكون حاضراً في كل مكان في العالم ، ويُعد مكتبنا هنا في ميامي نموذج آخر على مساعينا لتحقيق ذلك. يفخر FIFA بوجوده في ميامي، ونتطلع إلى صناعة تأثير إيجابي على مستوى تطوير كرة القدم بفضل إسهامات فريق قسم الشؤون القانونية والامتثال."

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ومن جانبه، قال الأمين العام لـFIFA ماتياس غرافستروم: "فخورون باتخاذنا هذه الخطوة الشجاعة بنقل قسم الشؤون القانونية والامتثال إلى مقرنا الجديد في ميامي. يضم المكتب بالفعل فريقاً رائعاً ومتنوعاً من الموظفين الدوليين، وهو يعبّر بوضوح عن هذه المدينة الرائعة وعن القيم التي يتبناها FIFA نعيش اليوم لحظة فخر مميزة؛ فهذا يوم عظيم في تاريخ FIFA، ومن المؤكد أن هذه الخطوة ستكون خطوة ناجحة لمنظمتنا.