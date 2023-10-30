منع الرئيس السابق للاتحاد الإسباني لكرة القدم من المشاركة في أي نشاط كروي لمدة ثلاث سنوات

قررت لجنة FIFA التأديبية منع لويس روبياليس، الرئيس السابق للاتحاد الإسباني لكرة القدم، من المشاركة في أي نشاط ذي صلة بكرة القدم على المستويين الوطني والدولي لمدة ثلاث سنوات، إثر اعتبارها أنه انتهك المادة 13 من قانون FIFA التأديبي.

أبلغت اللجنة التأديبية روبياليس اليوم بتفاصيل هذا القرار. وبموجب الأحكام ذات الصلة في القانون التأديبي، فإن أمام روبياليس عشرة أيام ليتقدم بطلب للحصول على قرار معلَّل، وسيتم في هذه الحالة نشره على الموقع الإلكتروني legal.fifa.com، مع العلم أن القرار خاضع لإمكانية الاستئناف أمام لجنة FIFA للاستئناف.