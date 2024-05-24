لجنة FIFA التأديبية تفرض عقوبات بحق اتحاد غينيا الاستوائية واللاعب إميليو نسوي لوبيز

اتخذت لجنة FIFA التأديبية قرارها فيما يتعلق بالتحقيقات المتخذة بحق كل من اتحاد غينيا الاستوائية لكرة القدم واللاعب إميليو نسوي لوبيز فيما يتعلق بمشاركة الأخير في عدة مباريات مع منتخب بلاده، ومن بينها مباراتان في إطار التصفيات التمهيدية لبطولة كأس العالم FIFA 2026™، وذلك رغم كونه غير مؤهل للعب.

فبعد دراستها لكافة حيثيات القضية، توصّلت اللجنة التأديبية إلى أن اللاعب غير مؤهل للعب، وقرّرت بالتالي اعتبار أن المباراتين اللتين شارك فيهما في إطار التصفيات التمهيدية المؤهلة لكأس العالم FIFA 2026™ (أمام ناميبيا وليبيريا في 15 و20 نوفمبر/تشرين الثاني 2023 تباعاً) انتهتا بخسارة منتخب غينيا الاستوائية (بنتيجة 3-0).

كما فرضت اللجنة التأديبية العقوبتين التاليتين:

غرامة بحق اتحاد غينيا الاستوائية بقيمة 150 ألف فرنك سويسري؛ و

منع اللاعب إميليو نسوي لوبيز من اللعب مع أي فريق ممثّل لأي اتحاد وطني لمدة ستة أشهر.