الغرفة القضائية للجنة الأخلاقيات المستقلة تفرض عقوبات على السيد أوبرت زويا

فرضت الغرفة القضائية للجنة الأخلاقيات المستقلة عقوبات على الأمين العام السابق للجنة حكام اتحاد زيمبابوي لكرة القدم (ZIFA)، السيد أوبرت زويا، تمثّلت في منعه من المشاركة في كل نشاطات كرة القدم لمدة خمس سنوات، وتغريمه بمبلغ 20 ألف فرنك سويسري، وذلك بعد ثبوت إدانته باستغلال منصبه والتحرّش جنسياً بثلاث حَكَمات يعملن لصالح اتحاد زيمبابوي لكرة القدم. وبعد تحليل دقيق للشهادات المكتوبة التي تقدّمت بها الضحايا، ومختلف الأدلة التي جمعتها غرفة التحقيق للجنة الأخلاقيات، تكوّنت لدى الغرفة القضائية قناعة مريحة بأن السيد زويا انتهك المادة 23 (حماية السلامة الجسدية والعقلية)، والمادة 25 (استغلال المنصب)، وبالتالي، المادة 13 (الواجبات العامة) من مدونة أخلاقيات FIFA. وقم تم إبلاغ السيد زويا بهذا القرار، وتاريخ دخول عقوبة المنع حيّز التنفيذ، وسيتم إعلامه بالأسباب الموجبة لهذا القرار في أجل أقصاه 60 يوماً تماشياً مع مدونة الأخلاقيات. جدير بالذكر أن FIFA يتبنى موقفاً صارماً بوجه كافة أشكال الإساءة في كرة القدم، وتتعامل لجنة الأخلاقيات مع مثل هذه الحالات بما يتوافق مع مدونة الأخلاقيات، ومع الأخذ بعين الاعتبار الظروف الخاصة المحيطة بكل حالة.