عقوبات بحق مسؤولين سابقين وحاليين في الاتحاد البنغلاديشي لكرة القدم

فرضت الغرفة القضائية في لجنة الأخلاقيات المستقلة العقوبات التالية بحقّ خمسة أفراد نتيجة ما بدر منهم من سلوك خلال توليهم مناصب في الاتحاد البنغلاديشي لكرة القدم:
أبو نعيم شوهاغ، الأمين العام السابق للاتحاد البنغلاديشي لكرة القدم: حظر لمدة ثلاث سنوات من المشاركة في أي نشاط متعلق بكرة القدم، وغرامة بقيمة 20 ألف فرنك سويسري.
محمد أبو حسين، المدير المالي السابق للاتحاد البنغلاديشي لكرة القدم؛ وميزانور رحمن، مدير العمليات السابق في الاتحاد البنغلاديشي لكرة القدم: حظر لمدة سنتين من المشاركة في أي نشاط متعلق بكرة القدم، وغرامة شخصية لكل منها بقيمة 10 آلاف فرنك سويسري.
عبد السلام مرشدي، النائب الأول لرئيس الاتحاد البنغلاديشي لكرة القدم ورئيس اللجنة المالية في الاتحاد: غرامة بقيمة 10 ألاف فرنك سويسري.
إمرول حسن شريف، مدير المشتريات والمخازن في الاتحاد البنغلاديشي لكرة القدم: صدر أمر بأن يخضع لتدريب عن الامتثال باللوائح يُجريه FIFA، مع توجيه إنذار له.
وقد تم اتخاذ هذه القرارات بعد عقد جلسات استماع وتحليل معمّق للأدلة المقدَّمة إلى الغرفة القضائية وكذلك الأدلة التي تم جمعها في إطار تحقيقات غرفة التحقيق. وبموجب ذلك، تكوّنت لدى الغرفة القضائية قناعة بأن الأفراد المذكورين أعلاه انخرطوا و/أو شاركوا في عدد من التحويلات المالية بناءاً على وثائق مزيفة و/أو مزورة والتي تم دفعها، أو من المتوقع أن يتم دفعها، بأموال FIFA. وبذلك يكون أولئك الأفراد قد انتهكوا البنود التالية من مدونة أخلاقيات FIFA:
أبو نعيم شوهاغ ومحمد أبو حسين وميزانور رحمن: المادة 14 (الواجبات العامة)، المادة 16 (واجب الولاء)، المادة 25 (التزوير والتزييف)
عبد السلام مرشدي وإمرول حسن شريف: المادة 14 (الواجبات العامة)
وقد تم اليوم إبلاغ جميع الأطراف المعنية بهذه القرارات الصادرة ونشرها على موقع FIFA.com، وهو تاريخ دخول هذه العقوبات حيّز التنفيذ.