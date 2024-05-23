عقوبات بحق مسؤولين سابقين وحاليين في الاتحاد البنغلاديشي لكرة القدم

وقد تم اتخاذ هذه القرارات بعد عقد جلسات استماع وتحليل معمّق للأدلة المقدَّمة إلى الغرفة القضائية وكذلك الأدلة التي تم جمعها في إطار تحقيقات غرفة التحقيق. وبموجب ذلك، تكوّنت لدى الغرفة القضائية قناعة بأن الأفراد المذكورين أعلاه انخرطوا و/أو شاركوا في عدد من التحويلات المالية بناءاً على وثائق مزيفة و/أو مزورة والتي تم دفعها، أو من المتوقع أن يتم دفعها، بأموال FIFA. وبذلك يكون أولئك الأفراد قد انتهكوا البنود التالية من مدونة أخلاقيات FIFA: