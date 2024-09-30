لجنة FIFA التأديبية تفرض عقوبة على صامويل إيتو

قررت لجنة FIFA التأديبية فرض عقوبة على صامويل إيتو رئيس الاتحاد الكاميروني لكرة القدم، بحيث يُحرَم لمدة ستة أشهر من حضور مباريات منتخبات الكاميرون، وذلك لانتهاكه المادتين 13 (سلوك عدائي وخرق لمبادئ اللعب النظيف)، والمادة 14 (سوء سلوك اللاعبين والمسؤولين الإداريين) من قانون FIFA التأديبي.

وقد فُرضت هذه العقوبة نتيجة ما شهدته مباراة الدور ثُمن النهائي في بطولة كأس العالم للسيدات تحت 20 سنة FIFA™ والتي جمعت بين منتخبي البرازيل والكاميرون بتاريخ 11 سبتمبر/أيلول 2024.

وبموجب هذه العقوبة، يُحظر على السيد إيتو حضور أي مباراة لمنتخب رجال أو سيدات الكاميرون من كافة الفئات أو المراحل العمرية.