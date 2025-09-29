لجنة FIFA التأديبية تعاقب اتحاد جنوب أفريقيا لكرة القدم

فرضت لجنة FIFA التأديبية عقوبات على اتحاد جنوب أفريقيا لكرة القدم لإشراك لاعب غير مؤّهل للعب، وهو تيبوهو موكوينا، في المباراة التي جمعت جنوب أفريقيا وليسوتو في 21 مارس/آذار 2025 ضمن التصفيات التمهيدية لكأس العالم FIFA 2026™، في خرق للمادّة 19 من قانون FIFA التأديبي والمادة 14 من لوائح التصفيات التمهيدية لكأس العالم FIFA 2026™.
وبالتالي، أعلنت لجنة FIFA التأديبية اعتبار منتخب جنوب أفريقيا منسحباً من المباراة وفوز الفريق المنافس بنتيجة 3-0.
كما قضت بدفع اتحاد جنوب أفريقيا لكرة القدم غرامة لـ FIFA قدرها 10 آلاف فرنك سويسري، مقابل إنذار اللاعب موكوينا.
هذا وقد تم اليوم إبلاغ الجهات المعنية بأحكام قرار لجنة FIFA التأديبية. وبموجب الأحكام ذات الصلة من قانون لجنة FIFA التأديبية، فإن اتحاد جنوب أفريقيا لكرة القدم لديه مهلة عشرة أيام لطلب قرار مبرر، وإذا طلبه، سيُنشر لاحقًا على الموقع الإلكتروني legal.fifa.com، على أن يبقى قرار إعلان منتخب جنوب أفريقيا منسحباً من المباراة قابلاً للاستئناف أمام لجنة FIFA للاستئناف.