لجنة FIFA للاستئناف تؤكد العقوبات المفروضة على اتحاد ماليزيا لكرة القدم وسبعة لاعبين

أصدرت لجنة FIFA للاستئناف قرارها بشأن الطعون التي تقدَّم بها اتحاد ماليزيا لكرة القدم وسبعة لاعبين – هم غابرييل فيليبي أروتشا، وفاكوندوتوماس غارسيس، ورودريغو خوليان هولغادو، وإيمانول خافيير ماتشوكا، وجواو فيتور برانداو فيغيريدو، وجون إيرازابال إيراورغي، وهيكتور أليخاندرو هيفيل سيرانو – وذلك في أعقاب القرار الذي أصدرته بحقهم لجنة FIFA التأديبية لانتهاكهم أحكام المادة 22 من قانون FIFA التأديبي، والمتعلقة بالتزوير والتزييف.

فبعد تحليل الملفات وإجراء جلسة استماع، قرَّرت لجنة الاستئناف رفض الطُّعون وتأكيد كامل العقوبات المفروضة على اتحاد ماليزيا لكرة القدم واللاعبين السبعة، والتي تضمَّنت ما يلي.

أمرٌ بدفع اتحاد ماليزيا لكرة القدم غرامة لـ FIFA قدرها 350 ألف فرنك سويسري.

أمرٌ بدفع اللاعبين غابرييل فيليبي أروتشا، وفاكوندو توماس غارسيس، ورودريغو خوليان هولغادو، وإيمانول خافيير ماتشوكا، وجواو فيتور برانداو فيغيريدو، وجون إيرازابال إيراورغي، وهيكتور أليخاندرو هيفيل سيرانو، غرامة لـ FIFA قدرها ألفي (2000) فرنك سويسري.

كما تم فرض عقوبات أخرى على اللاعبين المذكورين أعلاه تقضي بإيقافهم لمدة 12 شهراً عن مزاولة أي نشاط متعلق بكرة القدم.