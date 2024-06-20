لجنة الأخلاقيات المستقلة توقف مؤقتاً رئيس اتحاد المالديف لكرة القدم

أعلن رئيس الغرفة القضائية التابعة للجنة الأخلاقيات المستقلة عن فرض إيقاف مؤقت بحقّ بسام عديل جليل رئيس اتحاد المالديف لكرة القدم، عن أي نشاط متعلق بكرة القدم (على المستويين الوطني والدولي) لمدة تسعة أشهر، وذلك بموجب المادة 86 من مدونة سلوك FIFA.

أتى هذا القرار إثر تحقيق تلاه طلب تقدّمت به لجنة التحقيقات فيما يتعلق بإجراءات أطلقها مكتب المدعي العام في المالديف، وذلك بعد عملية تفتيش لمقر الاتحاد الوطني لكرة القدم جرت بتاريخ 22 أكتوبر/تشرين الأول 2023، فيما يتعلق بمزاعم غسيل أموال واختلاس وفساد ومخالفات جنائية أخرى تشمل استخدام مسؤولي الاتحاد لأموال FIFA.

وأخذاً بعين الاعتبار المعلومات والوثائق ذات الصلة والتي تم جمعها خلال المرحلة الأولى من التحقيقات، قرر رئيس لجنة التحقيقات أنه، وتماشياً مع المادة 62 (الفقرة 1) من مدونة سلوك FIFA، فإن هناك قرينة جلية، وبالتالي قرر البدء بإجراءات تحقيق رسمية بحق السيد بسام عديل جليل إثر انتهاكات محتملة للمواد التالية من مدونة السلوك: 14 (الواجبات العامة)، و20 (تضارب المصالح)، و21 (تقديم وقبول هدايا وغيرها من المنافع)، و29 (سوء إدارة واستخدام الأموال).