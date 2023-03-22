لجنة الأخلاقيات بـ FIFA تعلق مؤقتاً نشاط مدربٍ في جمهورية الكونغو الديمقراطية

في مطلع نوفمبر/تشرين الثاني 2022، تناقلت العديد من التقارير الإعلامية مزاعم خطيرة تتعلق باستغلال الأطفال جنسياً في اتحاد الكونغو الديمقراطية لكرة القدم، حيث تركزت الاتهامات تحديداً على عدد من مدربي كرة القدم من مختلف المحافظات والبطولات الجهوية في جمهورية الكونغو الديمقراطية بالاعتداء جنسياً على لاعبين قاصرين. وعلى هذا الأساس، فتحت غرفة التحقيقات التابعة للجنة الأخلاقيات المستقلة تحقيقاً أولياً في حق العديد من المدربين في جمهورية الكونغو الديمقراطية، ومن بينهم جوناثان بوكاباكوا، المدرب السابق بفئات الشباب في أندية اتفاقية كرة القدم الحضرية لمنطقتي ليمبوبو وماليبو (EUFKIN-Limpopo وEUFKIN-Malebo). وأخذاً في الاعتبار المعلومات والوثائق التي تم الحصول عليها خلال المرحلة الأولية من التحقيقات ذات الصلة، قضت غرفة التحقيقات في 16 فبراير/شباط 2023 بأن هناك قضية مبدئية طبقاً لما تنص عليه مدونة الأخلاقيات FIFA في الفقرة 1 من المادة 62، وقررت فتح تحقيق رسمي في حق السيد بوكاباكوا على خلفية انتهاكات محتملة للمادة 24 من مدونة الأخلاقيات FIFA. كما طلبت غرفة التحقيقات بأن تفرض الغرفة القضائية التابعة للجنة الأخلاقيات المستقلة عقوبات مؤقتة ضد السيد بوكاباكوا طبقاً لما تنص عليه مدونة الأخلاقيات FIFA في الفقرة 1 من المادة 86. وبتاريخ 20 مارس/آذار 2023، قرَّر رئيس الغرفة القضائية - بناءً على طلب غرفة التحقيقات - إيقاف السيد بوكاباكوا مؤقتاً عن المشاركة في أي نشاط متعلق بكرة القدم (على المستويين الوطني والدولي) لمدة خمسة أشهر، وذلك بموجب المادة 86 من مدونة الأخلاقيات FIFA. وقد تم إخطار السيد بوكاباكوا بهذا القرار اليوم، وهو التاريخ الذي يدخل فيه الإيقاف حيز التنفيذ.