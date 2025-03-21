قرار لجنة FIFA للاستئناف بخصوص ناديي باتشوكا وكلوب ليون

في أعقاب الإجراءات التأديبية الصادرة ضد ناديي باتشوكا وكلوب ليون، قرر رئيس لجنة FIFA التأديبية إحالة القضية مباشرة إلى لجنة الاستئناف التابعة لـFIFA طبقاً للمادة 56/الفقرة 3 من قانون FIFA التأديبي.

إثر تحليل كافة الأدلة المتعلقة بالقضية، قرر رئيس لجنة FIFA التأديبية أن ناديي باتشوكا وكلوب ليون لم يستوفيا المعايير المتعلقة بملكية أندية متعددة والمعرَّفة في المادة 10/الفقرة 1 من لوائح بطولة كأس العالم للأندية FIFA 2025™.