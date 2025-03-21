FIFA.com
بيان إعلامي

الإتحاد الدولي لكرة القدم

FIFA Strasse 20, P.O Box 8044 Zurich, Switzerland, +41 (0) 43 222 7777

الجمعة 21 مارس 2025, 15:10

قرار لجنة FIFA للاستئناف بخصوص ناديي باتشوكا وكلوب ليون

في أعقاب الإجراءات التأديبية الصادرة ضد ناديي باتشوكا وكلوب ليون، قرر رئيس لجنة FIFA التأديبية إحالة القضية مباشرة إلى لجنة الاستئناف التابعة لـFIFA طبقاً للمادة 56/الفقرة 3 من قانون FIFA التأديبي.

إثر تحليل كافة الأدلة المتعلقة بالقضية، قرر رئيس لجنة FIFA التأديبية أن ناديي باتشوكا وكلوب ليون لم يستوفيا المعايير المتعلقة بملكية أندية متعددة والمعرَّفة في المادة 10/الفقرة 1 من لوائح بطولة كأس العالم للأندية FIFA 2025™.

وتماشياً مع مقتضيات المادة 10/الفقرة 4 من لوائح بطولة كأس العالم للأندية FIFA 2025™، قرر FIFA أن نادي كلوب ليون سيتم استبعاده من البطولة، وسيُعلن لاحقاً عن هوية النادي الذي سيحلّ مكانه.

مواضيع مرتبطة
القانونيMexicoConcacaf
Cookie Settings