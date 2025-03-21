الجمعة 21 مارس 2025, 15:10
قرار لجنة FIFA للاستئناف بخصوص ناديي باتشوكا وكلوب ليون
في أعقاب الإجراءات التأديبية الصادرة ضد ناديي باتشوكا وكلوب ليون، قرر رئيس لجنة FIFA التأديبية إحالة القضية مباشرة إلى لجنة الاستئناف التابعة لـFIFA طبقاً للمادة 56/الفقرة 3 من قانون FIFA التأديبي.
إثر تحليل كافة الأدلة المتعلقة بالقضية، قرر رئيس لجنة FIFA التأديبية أن ناديي باتشوكا وكلوب ليون لم يستوفيا المعايير المتعلقة بملكية أندية متعددة والمعرَّفة في المادة 10/الفقرة 1 من لوائح بطولة كأس العالم للأندية FIFA 2025™.
وتماشياً مع مقتضيات المادة 10/الفقرة 4 من لوائح بطولة كأس العالم للأندية FIFA 2025™، قرر FIFA أن نادي كلوب ليون سيتم استبعاده من البطولة، وسيُعلن لاحقاً عن هوية النادي الذي سيحلّ مكانه.