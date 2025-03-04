الغرفة القضائية التابعة للجنة الأخلاقيات المستقلة تفرض عقوبات بحق السيد باتريك أسومو إيي

أدانت الغرفة القضائية التابعة للجنة الأخلاقيات المستقلة السيد باتريك أسومو إيي، المدرب السابق للمنتخب الوطني الغابوني للرجال ضمن فئة تحت 17 سنة، بإساءة استغلال منصبه والاعتداء جنسياً على العديد من اللاعبين في مناسبات متكررة، منتهكاً بذلك مدوّنة FIFA لقواعد السلوك.

ويندرج التحقيق الذي تم إجراؤه في قضية إيي بشكاوى مقدمة من أربعة لاعبين على الأقل، اتَّهموه بالاعتداء عليهم جنسياً بين عامي 2006 و2021، علماً أن معظم تلك الحوادث وقعت عندما كان اللاعبون المعنيون قاصرين.

وفي معرض قرارها، خلصت الغرفة القضائية إلى أن السيد إيي انتهك المادة 24 (حماية السلامة البدنية والنفسية) والمادة 26 (إساءة استغلال المنصب) من مدوّنة FIFA لقواعد السلوك، وفرضت عليه عقوبة الإيقاف مدى الحياة من مزاولة أي نشاط (إداري أو رياضي أو غيره) متعلق بكرة القدم، وذلك على الصعيدين الوطني والدولي، مع تغريمه مبلغ مليون فرنك سويسري.

وقد تم إخطار السيد إيي ببنود القرار اليوم عبر الاتحاد الغابوني لكرة القدم.

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يتخذ FIFA موقفاً صارماً ضد جميع أشكال الإساءة في كرة القدم، حيث تنظر لجنة الأخلاقيات في جميع الحالات ذات الصلة، وذلك بموجب المقتضيات المنصوص عليها في مدونة الأخلاقيات، مع مراعاة خصوصية كل حالة على حدة.