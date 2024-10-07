FIFA يطلق أداة تفاعلية لإبقاء عشاق كرة القدم على اطِّلاع بفترات الانتقالات عبر العالم

أداة مبتكرة وسهلة الاستخدام تقدِّم أدق التفاصيل عن فترات تسجيل انتقالات اللاعبين واللاعبات في كرة القدم الاحترافية وفي مسابقات الهواة على مستوى العالم

تتولى الاتحادات الـ 211 الأعضاء في FIFA إدخال فترات التسجيل الخاصة بها مباشرة في المنصة التي يتم تحديث بياناتها يومياً

تأتي هذه الأداة لتؤكد التزام FIFA بالتطور والانتقال نحو سياسة تواصلية تقوم على التفاعل وسهولة الوصول إلى البيانات أكثر من أي وقت مضى

أطلق FIFA أداة تفاعلية لإبقاء عشاق كرة القدم على اطِّلاع بفترات الانتقالات في جميع أنحاء العالم، حيث يتم تحديث بياناتها في الوقت الفعلي وتشمل فترات تسجيل انتقالات اللاعبين واللاعبات في كرة القدم الاحترافية وفي مسابقات الهواة.

وبفضل هذه الأداة المبتكرة وسهلة الاستخدام، أصبح في متناول المشجعين بجميع أنحاء العالم القيام بمتابعة مباشرة للمعلومات المتعلقة بفترات تسجيل الانتقالات، حيث تتولى الاتحادات الـ 211 الأعضاء في FIFA إدخال البيانات ذات الصلة في المنصة عند تأكيد تواريخ فترة الانتقالات، مما يضمن أن البيانات دقيقة وشاملة وآنية.

ويمكن للمستخدمين تطبيق ميزة الفلاتر للتركيز على فترات التسجيل المفتوحة واللاحقة التي يرغبون في الاطِّلاع على تفاصيلها، إذ تتيح هذه الأداة الجديدة البحث حسب المناطق الجغرافية أو حسب فئات محدَّدة فيما يتعلق ببطولات كرة القدم الاحترافية على مستوى فئتي الرجال والسيدات، فضلاً عن مسابقات الهواة.