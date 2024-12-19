FIFA ينشر التقرير السنوي لعام 2024 عن وكلاء كرة القدم

أنفقت الأندية الاحترافية لكرة قدم الرجال ما مجموعه 709.6 ملايين دولار أميركي على رسوم خدمات وكلاء الأندية

أنفقت أندية كرة قدم السيدات أكثر من الضعف مقارنة بإنفاقها خلال عام 2023

الأندية الإنجليزية على رأس لائحة الإنفاق في لعبة الرجال بإجمالي فاق 193 مليون دولار أميركي

أنفقت الأندية الاحترافية لكرة قدم الرجال ما مجموعه 709.6 ملايين دولار أميركي على رسوم خدمات وكلاء الأندية، وهو مبلغ يقل عن مجموع الإنفاق المسجل خلال عام 2023، والذي بلغ 889.5 مليون دولار أميركي في الإجمال، وذلك بحسب تقرير FIFA السنوي لعام 2024 عن وكلاء كرة القدم.

ورغم الانخفاض الذي بلغ 20.2% مقارنة بالرقم القياسي المسجل عام 2023، فإن المبالغ المنفقة على خدمات وكلاء كرة القدم هذا العام تمثل ثاني أعلى رقم على الإطلاق خلال سنة تقويمية كاملة. كما يتخطى هذا الإنفاق بكثير الرقم القياسي السابق الذي سُجّل عام 2019 (654.7 مليون دولار أميركي).

ويُمكن أن تُعزى الهيمنة الأوروبية في الإنفاق بالأساس إلى أندية إنجلترا، والتي كانت على رأس لائحة الإنفاق بفارق كبير عن غيرها، وذلك بإجمالي يزيد عن 193 مليون دولار أميركي،

بينما حلّت الأندية الإيطالية في المرتبة الثانية بما مجموعه 66.4 مليون دولار أميركي. هذا وقد تصدرت هولندا قائمة الانتقالات الواردة التي تمت فيها الاستعانة بوكلاء الأندية (46.7%)، بينما تأتي صربيا على رأس البلدان المُصدِّرة للاعبين عبر صفقات انتقال تمت فيها الاستعانة بوكلاء الأندية (30.3%).

فخلال عام 2024، شارك وكلاء الأندية في ما مجموعه 2185 انتقالاً دولياً، وهو رقم قياسي جديد تخللته زيادة بنسبة 6.7% مقارنة بعام 2023. وفي المقابل، سُجل ما مجموعه 3105 صفقة انتقال دولي بمساعدة وكلاء اللاعبين خلال عام 2024، أي ما يعادل 13.7% من إجمالي الانتقالات، وهو ما يمثل انخفاضاً بنسبة 7.6% مقارنة بعام 2023.

وللمرة الثانية في التاريخ، أنفقت أندية كرة القدم الاحترافية للسيدات أكثر من مليون دولار أميركي على خدمات الوكلاء، حيث ناهز الإنفاق الإجمالي 3.1 ملايين دولار أميركي، وهو رقم يزيد بستة أضعاف عن ذلك الذي سُجل عام 2020 كما فاق بما يزيد عن الضعفين (2.2 ضعفاً) مقارنة بالرقم المسجل خلال عام 2023 ( 1.4 مليون دولار أميركي).

خلال الفترة التي يغطيها هذا التقرير (من 1 يناير/كانون الثاني إلى 5 ديسمبر/كانون الأول 2024)، تلقى FIFA ما مجموعه 19827 طلب للحصول على تراخيص وكلاء كرة القدم. ومن ضمن هذا العدد الكبير، خضع 10887 منهم للامتحان مرة أو مرتين، علماً أن 40.4% منهم تمكنوا من اجتيازه.

وخلال عملية طلب الترخيص، فتح FIFA ما مجموعه 1606 تحقيقاً بشأن اشتباه في عدم الامتثال لمتطلبات الأهلية، حيث تم في بعض الحالات منع عدد من الأفراد من إجراء الاختبار على خلفية تقديمهم خدمات دون حصولهم على ترخيص يخولهم الاضطلاع رسمياً بدور وكلاء كرة القدم.