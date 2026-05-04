إطلاق نسخة 2026 من دورة FIFA الدراسية المعنية بالانتقالات الدولية للاعبي كرة القدم

الدورة مخصصة للخبراء والموظفين المنخرطين حالياً أو مستقبلاً في الانتقالات الدولية للاعبي كرة القدم

تبدأ فترة التقديم في 4 مايو وتنتهي في 22 يونيو 2026

ستُعقد الدورة في ميامي، فلوريدا، في الفترة من 3 إلى 6 نوفمبر 2026 أعلن FIFA اليوم إطلاق نسخة عام 2026 من الدورة الدراسية المعنية بالانتقالات الدولية للاعبي كرة القدم، وهي مبادرة تهدف إلى تعزيز وصقل المهارات والخبرات لدى المشارِكين في أحد المجالات الأساسية ذات الصلة بعمليات كرة القدم العالمية.

يشهد كل عام إتمام انتقالات دولية لأكثر من 20 ألف لاعب ولاعبة من أكثر من خمسة آلاف نادٍ حول العالم. ورغم أن FIFA عمِل على تبسيط النظام بدرجة كبيرة خلال السنوات الماضية، إلا أن العملية تتطلّب امتلاك فهم معمّق للمراحل والإجراءات المختلفة، ودراية بالإطار القانوني الناظم لها.

تم إعداد هذه الدورة الدراسية خصيصاً للخبراء والموظفين المنخرطين حالياً أو مستقبلاً في إتمام انتقالات دولية. ويوفِّر البرنامج لمحة موجزة، ولكن شاملة، عن مختلف جوانب نظام الانتقالات الدولية، وينطوي على جلسات نظرية وتمارين عملية تهدف إلى تمكين المشارِكين من الاضطلاع بكافة تعقيدات الانتقالات الدولية بكل ثقة.

ستُعقد الدورة التدريبية التي تستمر أربعة أيام في وحدة واحدة في ميامي بالولايات المتحدة الأمريكية، في الفترة من 3 إلى 6 نوفمبر 2026. وسيقود الجلسات محامون ومتخصصون ذوو خبرة من FIFA يتمتعون بخبرات عملية اكتسبوها من التعامل مع عمليات انتقالات دولية بارزة.

سيتعرف المشاركون على لوائح FIFA بشأن وضع اللاعبين وانتقالاتهم (RSTP)، بما في ذلك التسجيل وعقود العمل واللوائح التي تحكم ملكية الأطراف الثالثة (TPO) وتأثير الأطراف الثالثة (TPI).

ستلخص الدورة الخطوات والأدوار الرئيسية في عملية انتقال اللاعب، بما في ذلك دور وواجبات الوكلاء وكيفية عمل نظام مطابقة الانتقالات التابع لـ FIFA (TMS). كما سيتم دراسة آليات التضامن وتعويضات التدريب.