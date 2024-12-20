ريو دي جانيرو تستضيف قمة FIFA الخامسة للامتثال في أبريل/نيسان 2025

وستكون الاجتماعات حضورية حيث من المقرر أن تشهد مشاركة خبراء وممارسين في مجال الحوكمة والامتثال من مختلف أوساط عالم كرة القدم، إذ سيحضرها ممثلون عن الاتحادات القارية الستة والاتحادات الوطنية المنضوية تحت مظلة FIFA، وذلك لمناقشة أفضل الممارسات وتبادل المعارف وتسليط الضوء على أحدث الاتجاهات ذات الصلة، وقد وُجهت الدعوة لكافة الاتحادات الوطنية الأعضاء البالغ عددها 211 اتحاداً لإيفاد مندوبيها إلى ريو دي جانيرو وهو المسؤول عن مسائل الامتثال للاتحاد العضو. وستكون المشاركة في الاجتماعات وحلقات النقاش المندرجة ضمن القمة المقرر انعقادها العام المقبل، أوسع نطاقاً من النسخ السابقة وستهدف إلى تقديم دعم أكثر فعالية للاتحادات الوطنية المنضوية تحت مظلة FIFA، إذ يشمل جدول أعمال قمة 2025 مختلف مجالات الامتثال الرئيسية، من وضع برامج الامتثال والحوكمة إلى إدارة المخاطر وأفضل الممارسات المتعلقة بالتدقيق الداخلي.