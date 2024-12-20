ريو دي جانيرو تستضيف قمة FIFA الخامسة للامتثال في أبريل/نيسان 2025

تقام أشغال القمة في المدينة البرازيلية يومي 9 و10 أبريل/نيسان 2025
ستشهد الجلسات مشاركة ممثلين عن الاتحادات القارية الستة والاتحادات الوطنية المنضوية تحت مظلة FIFA
يشمل جدول الأعمال مجالات الامتثال الرئيسية، من وضع برامج الامتثال والحوكمة إلى إدارة المخاطر وأفضل الممارسات المتعلقة بالتدقيق الداخلي
بعد نجاح النسخ الأربع الأولى من قمة FIFA للامتثال وتماشياً مع الالتزام المستمر لـFIFA بتعزيز الحوكمة الرشيدة والامتثال داخل هياكل اتحاداته الأعضاء والاتحادات القارية ومنظومة كرة القدم بشكل عام، من المزمع انعقاد الدورة الخامسة لقمة الامتثال بمدينة ريو دي جانيرو البرازيلية يومي 9 و10 أبريل/نيسان 2025.
وستكون الاجتماعات حضورية حيث من المقرر أن تشهد مشاركة خبراء وممارسين في مجال الحوكمة والامتثال من مختلف أوساط عالم كرة القدم، إذ سيحضرها ممثلون عن الاتحادات القارية الستة والاتحادات الوطنية المنضوية تحت مظلة FIFA، وذلك لمناقشة أفضل الممارسات وتبادل المعارف وتسليط الضوء على أحدث الاتجاهات ذات الصلة، وقد وُجهت الدعوة لكافة الاتحادات الوطنية الأعضاء البالغ عددها 211 اتحاداً لإيفاد مندوبيها إلى ريو دي جانيرو وهو المسؤول عن مسائل الامتثال للاتحاد العضو. وستكون المشاركة في الاجتماعات وحلقات النقاش المندرجة ضمن القمة المقرر انعقادها العام المقبل، أوسع نطاقاً من النسخ السابقة وستهدف إلى تقديم دعم أكثر فعالية للاتحادات الوطنية المنضوية تحت مظلة FIFA، إذ يشمل جدول أعمال قمة 2025 مختلف مجالات الامتثال الرئيسية، من وضع برامج الامتثال والحوكمة إلى إدارة المخاطر وأفضل الممارسات المتعلقة بالتدقيق الداخلي.
وفي هذا الصدد، قالت أنيا زومكيلر، مديرة قسم FIFA المعني بإدارة المخاطر والامتثال والتدقيق والاستشارات: "سنتطرق لمواضيع النقاش بشكل مستفيض ومُعمَّق من خلال العروض التقديمية وورش العمل التفاعلية وحلقات الحوار، حيث سيتم تقديم رؤى وإضاءات وأدوات عملية مُصممة خصيصاً لتتماشى مع احتياجات الاتحادات الأعضاء في مختلف مراحل عملية الامتثال، إذ نتطلع إلى العمل مع الاتحادات الأعضاء لتحقيق هدفنا المشترك المتمثل في صون كرة القدم وحمايتها".
يمكن الاطلاع على جدول أعمال القمة بالنقر هنا.