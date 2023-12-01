إندونيسيا 2023 تشهد أوسع حملة لمكافحة المنشطات في تاريخ كأس العالم تحت 17 سنة FIFA™

تم جمع حوالي 250 عينة خلال المنافسات وفي أيام الراحة

اكتسبت المنظمة الإندونيسية لمكافحة المنشطات معارف وخبرات بفضل توحيد الجهود مع خبراء FIFA

إجراءات لتوعية اللاعبين عن الجوانب التي يتعيّن عليهم أخذها بعين الاعتبار

شهدت النسخة الحالية من كأس العالم تحت 17 سنة FIFA™ المُقامة في إندونيسيا تطبيق برنامج مكافحة المنشطات الأكثر شمولاً في تاريخ البطولة، إذ تم جمع أكثر من 200 عينة بول خلال المنافسات وفي أيام الراحة، بالإضافة إلى 40 عينة دم مُجفَّفة (DBS) وذلك للمرة الأولى بتاريخ المسابقة.

وسيكون لهذه النسخة من البطولة إرث مستدام على قطاع مكافحة المنشطات في الدولة المستضيفة، إذ اكتسبت المنظمة الإندونيسية لمكافحة المنشطات معارف وخبرات بفضل توحيد الجهود مع خبراء FIFA في هذا المجال.

وكان FIFA والمنظمة الإندونيسية لمكافحة المنشطات قد تعاونا سوياً في المرحلة التي سبقت البطولة وخلالها، كما حصل المختصون في الدولة المستضيفة على تدريب ودعم شامل من خبراء FIFA خلال كافة مراحل جمع العينات وتحليلها.

وفي هذا الصدد، قال رئيس قسم FIFA المعني بمكافحة المنشطات، ألكسيس ويبر: "إلى جانب إجراءات مكافحة المنشطات التي تم اتخاذها قبل وخلال البطولة، من شأن تبادل المعارف مع خبراء مكافحة المنشطات أن يمكِّنهم من تطوير السياسات ذات الصلة في إندونيسيا، وهو ما يمثل جانباً آخر للإرث الإيجابي الذي تتركه البطولة".