إيقاف اللاعب الهندوراسي ويزدوم نيايتي كواي جولاي لانتهاكه قواعد مكافحة المنشطات

صدرت عقوبة الإيقاف بحق الهندوراسي ويزدوم نيايتي كواي جولاي لمدة 18 شهراً نتيجة انتهاكه قواعد مكافحة المنشطات، حيث ثبت تعاطي اللاعب البالغ من العمر 24 سنة مادة كلوستيبول من خلال العينة المأخوذة منه عقب المباراة المقامة بتاريخ 2 فبراير/شباط 2022 ضمن تصفيات كأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢™. وتُصنَّف مادة كلوستيبول ضمن المواد غير المحددة، وهي محظورة بموجب الفئة S1 من المحظورات المشار إليها في قائمة 2022 الصادرة عن الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات (العناصر الابتنائية)، وبالتالي فإنها محظورة أيضاً بموجب لوائح مكافحة المنشطات بالاتحاد الدولي لكرة القدم. وجاءت عقوبة الإيقاف هذه بعد إقرار اللاعب بانتهاكه قواعد مكافحة المنشطات والتوصل لاتفاق بشأن تسوية القضية بين اللاعب وFIFA والوكالة العالمية لمكافحة المنشطات، لتكون العقوبة بذلك نهائية وملزمة. وبما أن فترة الإيقاف المؤقت بحق السيد كواي جولاي قد تم احتسابها ضمن العقوبة المذكورة أعلاه والقاضية بعدم أهليته للعب لمدة 18 شهراً، فإن منعه من اللعب يبقى سارياً حتى 1 أغسطس/آب 2023.