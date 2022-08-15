اللجنة التأديبية لـ FIFA توقف لاعبين لانتهاكهما قواعد مكافحة المنشطات

نتيجة لاحتواء العينتين المأخوذتين من هذين اللاعبين على المادتين المحظورتين المشار إليهما أعلاه (والمصنفتين كمواد غير محددة في فئة "ستيرويدات الأندروجين البنائية" [S1.1 Anabolic Androgenic Steroids] والمدرجة في القائمة المعيارية الدولية للمواد المحظورة الصادرة عن الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات لعام 2021)، تم التوصّل إلى أن كلا اللاعبَين انتهكا المادة 6 من لوائح FIFA الخاصة بمكافحة المنشطات، وذلك في إطار المادة 17 من قانون FIFA التأديبي. ونظراً لكون فترة الإيقاف المؤقت بحق كلٍّ من السيد ريفيرا والسيد محمد تم احتسابها ضمن عقوبة عدم الأهلية للعب لمدة أربع سنوات والمذكورة أعلاه، فإن منعهما من اللعب يبقى سارياً حتى 5 أكتوبر/تشرين الأول 2025 و11 يناير/كانون الثاني 2026 على التوالي. وتماشياً مع المادة 30 من لوائحFIFA لمكافحة المنشطات، يشمل الإيقاف جملة أمور من بينها الحرمان من المشاركة في أي نوع من أنواع المباريات المحلية والدولية والودية والرسمية. وقد تم اليوم الإعلان عن هذه القرارات ومسوِّغاتها، ونشرها في الصفحة الإلكترونية legal.fifa.com.