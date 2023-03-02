لجنة الانضباط بـ FIFA توقف لاعب كوستاريكا أورلاندو مويسيس غالو كالديرون بداعي تعاطي المنشطات

قضت لجنة الانضباط بـ FIFA بعدم أهلية اللاعب الكوستاريكي أورلاندو مويسيس غالو كالديرون لمدة 12 شهراً لثبوت تعاطيه مادة الكلوستيبول (المصنَّفة ضمن المواد المحظورة بموجب الفئة S1 من المحظورات المشار إليها في قائمة 2022 الصادرة عن الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات - العناصر الابتنائية) عقب خضوعه لاختبار في سبتمبر/أيلول 2022 خارج إطار المنافسات. وبعد ثبوت وجود المادة المحظورة في جسمه من خلال العيِّنة المأخوذة منه في الاختبار الذي أُجري له أثناء استعدادات منتخبه الوطني لبطولة كأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢™، يكون اللاعب قد انتهك المادة السادسة من لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم لمكافحة المنشطات، وذلك وفقاً لما تنص عليه المادة 17 من قانون الانضباط بالاتحاد الدولي لكرة القدم. بدأت فترة التعليق المذكورة أعلاه في 19 أكتوبر/تشرين الأول 2022، وهو التاريخ الذي أصدر فيه رئيس لجنة الانضباط قرار إيقاف اللاعب مؤقتاً. وبموجب المادة 30 من FIFA لمكافحة المنشطات، شمل هذا التعليق جميع أنواع المباريات، بما فيها المحلية والدولية والودية والرسمية. وقد تم اليوم إبلاغ الأطراف المعنية بهذا القرار، كما تم نشره على موقع legal.fifa.com.