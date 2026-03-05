يوم ميداني لمشروع أبحاث ملاعب FIFA في جامعة تينيسي

خبراء كأس العالم FIFA 2026™ وعلماء العشب ومسؤولو صيانة الملاعب يحضرون ورش عمل لمدة يومين في نوكسفيل، تينيسي

حضر الحدث مندوبو الدول المضيفة لكأس العالم FIFA™ القادمة

يقول آلان فيرغسون، مدير إدارة الملاعب في FIFA: ”سيشهد العالم حقًا شيئًا مذهلاً“

بينما يستمتع مليارات المشجعين حول العالم بالتنوع والفروق الحيوية بين الفرق واللاعبين والمشجعين والمدن المضيفة خلال أكبر حدث رياضي شامل في تاريخ البشرية، يجب أن يكون أحد عناصر كأس العالم FIFA 2026™ القادم متجانسًا وموحدًا ونقيًا: الملاعب. يجب أن تتناسب الجودة مع هذه المناسبة التاريخية، ولا مجال للتباين أو الخصوصية في العشب. يجب أن تتدحرج الكرة بنفس الطريقة في الداخل والخارج، ويجب أن ترتد في بوسطن كما ترتد في مونتيري.

بدأت مهمة تحقيق هذا التناسق الطموح على مستوى القارة قبل خمس سنوات عندما تعاون فريق إدارة الملاعب في FIFA مع برامج مشهورة في جامعة تينيسي وجامعة ميشيغان الحكومية للبحث وتطوير وتسليم وصيانة ملاعب مثالية لـ 16 ملعبًا و 84 موقعًا للتدريب و 178 ملعبًا للتدريب في جميع أنحاء أمريكا الشمالية. يعد مشروع FIFA لأبحاث الملاعب، الذي شمل أيضًا توفير ملاعب لكأس العالم للأندية 2025 FIFA™، مشروعًا غير مسبوق من حيث نطاقه وحجمه.

قبل أقل من 100 يوم من انطلاق هذا الحدث الضخم الذي يضم 48 فريقاً و104 مباراة في 11 يونيو في مكسيكو سيتي، وصل مشروع بحوث الملاعب التابع لـ FIFA إلى مرحلة تحضيرية نهائية وهامة في نوكسفيل، تينيسي. هناك، في نهاية شهر فبراير، انضم إلى موظفي FIFA أعضاء المشروع ومتخصصون في العشب ومسؤولو صيانة الملاعب من كندا والمكسيك والولايات المتحدة - الدول الثلاث المضيفة - للمشاركة في يوم FIFA الميداني للبحوث المتعلقة بإدارة الملاعب الذي استمر يومين.

وفي الوقت نفسه، تم منح مندوبي الدول المضيفة إمكانية الوصول إلى المرافق والخبراء في جامعة تينيسي قبل حضورهم يوم الميدان الافتتاحي في مركز مؤتمرات نوكسفيل. سيكون للتقدم المحرز على مدى السنوات الخمس الماضية تأثير كبير على الأحداث الكبرى القادمة ومستقبل كرة القدم في المدى القريب.

قال آلان فيرغسون، مدير إدارة الملاعب في FIFA، وهو يرحب بالضيوف في نوكسفيل: ”سيكون من الإهمال الشديد من جانبي ألا أشكر كل واحد منكم ممن رافقونا خلال رحلتنا التي استمرت أكثر من ثلاث سنوات ونصف في إطار الاستعدادات لكأس العالم 2026 FIFA“. ”وها نحن ذا – فريق واحد قبل بضعة أشهر فقط من كأس العالم FIFA. سيكون عرضًا رائعًا. سيشهد العالم حقًا شيئًا سيذهله“.

قال كاج هيرال، المدير التنفيذي للبنية التحتية والخدمات الفنية في FIFA: ”بدأت هذه الرحلة منذ عدة سنوات، بأهداف واضحة وطموحة: توفير أسطح لعب متسقة وذات شهرة عالمية في ثلاثة بلدان و16 ملعبًا، وبالطبع عدد كبير من مواقع التدريب. ونعم، عبر مناطق مناخية متعددة. إن تحقيق هذا المستوى من التوحيد على هذا النطاق هو أمر فريد للغاية، ولن يكون ممكنًا بدون الخبرة والمجتمع المحلي، والتعاون والالتزام من جميع الأشخاص والمشاركين هنا في هذه القاعة“.

افتتح يوم الملعب في 25 فبراير بتأملات حول العام الماضي من فريق إدارة الملاعب التابع لـ FIFA، ثم تحديث حول الأنشطة البحثية المنسقة التي تدعم أداء الملاعب في جميع الملاعب بقيادة الدكتور جون سوروشان، أستاذ علوم وإدارة العشب المتميز في تينيسي. كان سوروشان طالباً في جامعة ميشيغان ستيت أثناء تطوير الملعب المستخدم داخل بونتياك سيلفردوم في كأس العالم FIFA 1994™، الذي شهد أول مباريات داخلية في تاريخ المسابقة.

ثم تم تقسيم الحاضرين إلى مسارين مختلفين: أحدهما للملاعب والآخر لمواقع تدريب الفرق والمعسكرات الأساسية. شارك المسار الأول في ورش عمل تغطي عمليات الاحتفالات، والإعدادات الخاصة بالملاعب، والدروس المستفادة من كأس العالم للأندية 2025 FIFA™؛ بينما شارك المسار الثاني في اختيار مواقع التدريب وعملياتها، بالإضافة إلى كيفية تطور العلاقة بين القائمين على صيانة الملاعب ومديري الملاعب خلال كأس العالم للأندية FIFَA.

اختتم يوم الافتتاح بجلسة أسئلة وأجوبة مشتركة بقيادة السيد فيرغسون والسيد هيرال ومدير الملاعب الأول في FIFA ديفيد غراهام ورئيس البنية التحتية للملاعب في FIFA إيوين هودج والمدير الأول لإدارة ملاعب التدريب في FIFA وستون أبيلفيلر.

وقال السيد هيرال: ”بفضل الأبحاث المكثفة والتعاون الممتاز على مدى السنوات الأخيرة، أعتقد أننا توصلنا إلى أفضل الممارسات في اختيار العشب وتشكيل العشب الصناعي وبناء أرضيات الميدان وتصميمها. لذا، من ناحية هيكل الأرضيات، أعتقد أننا في وضع جيد. لقد بدأنا بالفعل في بناء أرضيات الميدان في بعض الملاعب، وأستطيع أن أرى الصور يومياً، أحسنتم جميعاً“.

في 26 فبراير، تناول المشاركون في مسار الملاعب صيانة أرضيات الميدان ومعايير التشغيل، وإدارة أنظمة الإضاءة التكميلية في بيئات الملاعب، واختبار الأرضيات، ومسؤوليات ودور مديري أرضيات الميدان. تناولت مجموعة موقع التدريب والمعسكر الأساسي اختبار أرضيات الميدان، والجماليات (القص، والخطوط، والمظهر العام)، وحمايتها قبل البطولة، واستخدام تكنولوجيا الأرضيات الرئيسية في ملاعب التدريب. اختتم اليوم الثاني بمناقشات مائدة مستديرة، وملاحظات، وجلسة أسئلة وأجوبة باللغة الإسبانية حول الملاعب واللوجستيات في المكسيك.

قالت دوندي بلومان، رئيسة جامعة تينيسي، إن مشروع FIFA Pitch Research Project، والشراكة بين الجامعة وFIFA وجامعة ميشيغان ستيت، كانت ”تجربة رائعة“ و”فرصة لنا للمضي قدماً في عمل يحدث فرقاً حقيقياً“.

وأضافت: "إن الإشراف على جهد بهذا الحجم والتعقيد ليس بالأمر الهين، خاصة عبر ثلاثة بلدان ومناخات متنوعة وعشرات من مرافق الملاعب. وإلى FIFA - شكراً لثقتكم بنا. إنها تملؤنا بالتواضع. أنتم تثقون بنا لكي ندفع الحدود ونقدم أبحاثاً قائمة على الأدلة لم يسبق لها مثيل.