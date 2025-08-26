تدريب جديد في مجال الوقاية يعود بالفائدة على المجتمع في أرجاء نيبال

الاتحاد النيبالي لكرة القدم يُطلق خطة وطنية شاملة في مجال الوقاية بتمويل من برنامج FIFA Forward

تهدف المبادرة إلى تحسين معايير السلامة في كرة القدم وتغيير بعض السلوكات في المجتمع المحلي

يجري التدريب على الوقاية بشكل متزامن مع بطولة وطنية جديدة لفئة تحت 14 سنة

بفضل تمويل من برنامج FIFA Forward التطويري، يُطلق الاتحاد النيبالي لكرة القدم خطة رسمية شاملة في مجال الوقاية تشمل كافة أرجاء البلاد. وكانت نسب مشارَكة الإناث في نيبال قد شهدت ارتفاعاً مؤخراً بفضل الجهود التي يبذلها الاتحاد الوطني للعبة، والتفاعل مع برامج FIFA، بحيث تأتي خطة الوقاية الوطنية بمثابة خطوة طبيعية لضمان استمتاع كافة المشاركين والمشاركات ضمن بيئة آمنة وداعِمة. والتقاليد المحلية السائدة مثل شوبادي (منع المرأة والفتاة من ممارسة الأنشطة أثناء فترة الحيض) ودوكي (تقديم الفتاة للمعبد) لم تختفِ كلياً، وبالتالي لا تزال مسألة تمكين النساء بمثابة أولوية في نيبال. وعند الأخذ بعين الاعتبار هذه العوامل، لا تنحصر خطة الوقاية على مجال كرة القدم فحسب، بل الممارَسات المتبعة في المجتمعات المحلية عموماً. تتمثّل المرحلة الأولى من الخطة بجلسات تدريب تشارك فيها 49 مسؤولة وقاية، يمثلن كافة الأقاليم التابعة للاتحاد النيبالي لكرة القدم.

وعن البرنامج، قالت إحدى مسؤولات الاتحاد في مجال الوقاية كريبا شارما: "يُمثِّل البرنامج خطوة مهمة نحو التوصل إلى بيئة آمنة وشاملة في كرة القدم، من خلال تمكين المشارِكات على مستوى البراعم. وبفضل صوتنا الموحَّد، تزداد يوماً بعد آخر قوة حركتنا التي تسعى لخلق بيئة كروية آمنة." وتهدف الجلسات التدريبية إلى تسليح المشارِكات بالمعارف والأدوات اللازمة لضمان التحضير للبطولات مع وضع سلامة الأطفال في طليعة الأولويات. وسيتم تدريب مسؤولات الوقاية على تقييم المخاطر والتعامل مع مصادر القلق، والإشراف على حملات توعية مع اللاعبات، والتعاون مع السلطات المحلية، والانخراط بشكل فاعل مع المجتمعات المحلية. وحالما تحصل مسؤولات الوقاية على التأهيل الكافي، ستعقدن ورشات عمل في الأقاليم المحلية تتناول مواضيع اكتشاف حالات الإساءة، وآليات الإبلاغ عن الحالات، وحقوق الأطفال والفتيات، والتوعية المجتمعية. ومن خلال إدماج الرياضة مع التعليم في مجال الوقاية، يهدف الاتحاد النيبالي لكرة القدم إلى إجراء تحوُّل في العقلية التقليدية.