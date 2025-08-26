تدريب جديد في مجال الوقاية يعود بالفائدة على المجتمع في أرجاء نيبال

الاتحاد النيبالي لكرة القدم يُطلق خطة وطنية شاملة في مجال الوقاية بتمويل من برنامج FIFA Forward
تهدف المبادرة إلى تحسين معايير السلامة في كرة القدم وتغيير بعض السلوكات في المجتمع المحلي
يجري التدريب على الوقاية بشكل متزامن مع بطولة وطنية جديدة لفئة تحت 14 سنة
بفضل تمويل من برنامج FIFA Forward التطويري، يُطلق الاتحاد النيبالي لكرة القدم خطة رسمية شاملة في مجال الوقاية تشمل كافة أرجاء البلاد. وكانت نسب مشارَكة الإناث في نيبال قد شهدت ارتفاعاً مؤخراً بفضل الجهود التي يبذلها الاتحاد الوطني للعبة، والتفاعل مع برامج FIFA، بحيث تأتي خطة الوقاية الوطنية بمثابة خطوة طبيعية لضمان استمتاع كافة المشاركين والمشاركات ضمن بيئة آمنة وداعِمة. والتقاليد المحلية السائدة مثل شوبادي (منع المرأة والفتاة من ممارسة الأنشطة أثناء فترة الحيض) ودوكي (تقديم الفتاة للمعبد) لم تختفِ كلياً، وبالتالي لا تزال مسألة تمكين النساء بمثابة أولوية في نيبال. وعند الأخذ بعين الاعتبار هذه العوامل، لا تنحصر خطة الوقاية على مجال كرة القدم فحسب، بل الممارَسات المتبعة في المجتمعات المحلية عموماً. تتمثّل المرحلة الأولى من الخطة بجلسات تدريب تشارك فيها 49 مسؤولة وقاية، يمثلن كافة الأقاليم التابعة للاتحاد النيبالي لكرة القدم.
وعن البرنامج، قالت إحدى مسؤولات الاتحاد في مجال الوقاية كريبا شارما: "يُمثِّل البرنامج خطوة مهمة نحو التوصل إلى بيئة آمنة وشاملة في كرة القدم، من خلال تمكين المشارِكات على مستوى البراعم. وبفضل صوتنا الموحَّد، تزداد يوماً بعد آخر قوة حركتنا التي تسعى لخلق بيئة كروية آمنة." وتهدف الجلسات التدريبية إلى تسليح المشارِكات بالمعارف والأدوات اللازمة لضمان التحضير للبطولات مع وضع سلامة الأطفال في طليعة الأولويات. وسيتم تدريب مسؤولات الوقاية على تقييم المخاطر والتعامل مع مصادر القلق، والإشراف على حملات توعية مع اللاعبات، والتعاون مع السلطات المحلية، والانخراط بشكل فاعل مع المجتمعات المحلية. وحالما تحصل مسؤولات الوقاية على التأهيل الكافي، ستعقدن ورشات عمل في الأقاليم المحلية تتناول مواضيع اكتشاف حالات الإساءة، وآليات الإبلاغ عن الحالات، وحقوق الأطفال والفتيات، والتوعية المجتمعية. ومن خلال إدماج الرياضة مع التعليم في مجال الوقاية، يهدف الاتحاد النيبالي لكرة القدم إلى إجراء تحوُّل في العقلية التقليدية.
يتماشى المشروع مع المسؤولية الاجتماعية المنصوص عليها في أهداف FIFA الاستراتيجية، من خلال ضمان تطبيق معايير الوقاية في مختلف مستويات كرة القدم. مع العِلم أن FIFA ملتزم التزاماً راسخاً بضمان أن يتمتع الأطفال، وكل من هو عرضة للخطر نتيجة المشارَكة في أنشطة رياضية، بحق اللعب في بيئة آمنة ومسلية، وخالية من أي شكل من خطر التعرّض لإساءة أو من سلوك ينطوي على أذى. وستُعقد هذه الجلسات بالتزامن مع بطولة كروية وطنية لفئة تحت 14 سنة تستمر لعامين وبمشارَكة الفتيان والفتيات، وبتمويل من المرحلة الثانية من برنامج FIFA Forward. وقد تم وضع تفاصيل البطولة بحيث توفّر مساراً ممنهجاً لفئة اليافعين واليافعات وتشجيع المشارَكة في سبيل النهوض بكرة القدم في أوساط هذه الفئة في نيبال. وتنطلق المسابقة على مستوى الأقاليم المحلية، ومن المتوقع أن تشهد مشارَكة 6500 فتاة من 335 مدرسة و12 ألف فتى من 600 مدرسة. أما الفرق الفائزة على مستوى الأقاليم، فستتأهل للتنافس على مستوى المنطقة الأكبر، وسيتابع هذه المرحلة خبراء اكتشاف المواهب لمنتخبات الشباب والشابات، وفي النهاية سيتم تنظيم بطولة على المستوى الوطني بمشاركة 16 فريق.