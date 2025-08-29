FIFA يُطلق سلسلة مقاطع رسوم متحركة للتوعية الصحية لدى تلاميذ المدارس حول العالم

سلسلة من 11 مقطع فيديو متاحاً عبر الإنترنت بثماني لغات، وتهدف لتوفير تثقيف صحي للأطفال الذين يتراوح عمرهم بين 4 أعوام و14 عاماً، وتمثِّل جهداً متكاملاً مع برنامج Football for Schools من FIFA

انطلق البرنامج خلال فعاليات جمهورية قيرغيزستان وطاجيكستان بهدف الوصول إلى المجتمعات المهمشة وتوفير مورد معرفي متاح عالمياً للعائلات والمدربين والمدارس والتلاميذ

تُغطّي المقاطع مواضيع متنوعة منها الإسعافات الأولية، والتعامل مع إصابات كرة القدم، وصحة الأسنان، والصحة النفسية، والتغذية

خلال دورات لبناء القدرات استضافتها جمهورية قيرغيزستان وطاجيكستان، تم إطلاق سلسلة مقاطع رسوم متحركة للتثقيف الصحي من FIFA، بهدف تعزيز المعارف وترسيخ أفضل الممارسات الصحية بين طلاب المدارس حول العالم. ويأتي هذا البرنامج المبتكَر ليكون متكاملاً مع برنامج Football for Schools من FIFA التي تدمج تعلم مهارات حياتية وكرة القدم في النظام التعليمي الوطني لدول الاتحادات الكروية الوطنية، بحيث تحاول سلسلة مقاطع رسوم متحركة للتثقيف الصحي من FIFA تحقيق مهمة مزدوجة، إذ تسعى لتسخير قوة كرة القدم للوصول إلى المجتمعات المهمشة من خلال رسائل صحية بسيطة وواضحة، وكذلك توفير مورد معرفي متاح عالمياً للعائلات والمعلِّمين والمدربين في سبيل دفع الأطفال لاتخاذ قرارات صحية مدى الحياة.

سلسلة رسوم متحركة للتثقيف الصحي 00:24

ويشمل البرنامج 11 مقطع فيديو متاحاً عبر الإنترنت بثماني لغات، وتهدف لتثقيف الأطفال الذين يتراوح عمرهم بين 4 أعوام و14 عاماً حول مجموعة من الموضوعات الصحية الأساسية. وتتماشى هذه المقاطع المتحركة الجذابة والمسلية مع توصيات منظمة الصحة العالمية، وتدعم أبرز أهداف التنمية المستدامة التي أطلقتها الأمم المتحدة، كما تغطّي مواضيع متنوعة من غسل اليدين والإسعافات الأولية داخل الملعب وخارجه، إلى التغذية وصحة الفتيات أثناء الحيض (الدورة الشهرية).

وإلى جانب المقاطع، نُشرت رسوم ومخططات بيانية قابلة للطباعة، وأدلة واضحة للمعلمين، لضمان فهم الرسائل التي من شأن تطبيقها تغيير نمط الحياة وربما إنقاذها، وكذلك ترك أثر مدى الحياة على السلوكيات المتعلقة بالصحة. وعن هذا البرنامج، قال الدكتور أندرو ماسي، مدير اللجنة الطبية لدى FIFA: "الصحة والسلامة هما أساس نجاح كرة القدم على كافة المستويات. نهدف من خلال التأثير العالمي الذي يتمتع به FIFA إلى خلق بيئة آمنة وممتعة تعزز المهارات الحياتية والنمو المعرفي وأنماط الحياة الصحية. وبفضل تعاوننا مع اليونيسكو ومنظمة الصحة العالمية، ومن خلال الدعوة لكي تصبح كل مدرسة في العالم بمثابة منبر يُروِّج للصحة، أصبحنا نضطلع بمسؤولية مشتركة، بحيث شكَّلت منصة FIFA العالمية فرصة جلية لدعم هذه المهمة من خلال كرة القدم."

وأردف ماسي: "عبر الاستفادة من نجاح برنامج Football for Schools من FIFA، استغلينا الانتشار العالمي لـFIFA من أجل تحويل كرة القدم إلى أداة مؤثرة للصحة العامة وتمكين الأطفال حول العالم. تهدف سلسلة مقاطع الرسوم المتحركة للتوعية الصحية إلى إعداد أجيال أكثر صحة وإنتاجية. كما تساهم هذه المبادرة بشكل مباشر في أهداف التنمية المستدامة التي اعتمدتها الأمم المتحدة، ولا سيما الهدف 3 (الصحة الجيدة والرفاه)، والهدف 4 (التعليم الجيد)، والهدف 5 (المساواة بين الجنسين)، وذلك من خلال تعزيز الصحة مدى الحياة، وتكافؤ الفرص، والتعلّم من خلال الرياضة." يُذكر أن المبادرة انطلقت على مستوى العالم من خلال فعاليات دامت ثلاثة أيام في جمهورية قيرغيزستان وطاجيكستان، حيث أقام الدكتور ماسي، وخلود سيباك مديرة المشاريع الصحية والطبية لدى FIFA، ورشات عمل بمشاركة حوالي 80 طفلاً. وبعد تدريب على الاستجابة لحالات الطوارئ وركز على كيفية طلب المساعدة، وتعليم طريقة تنفيذ الإنعاش القلبي الرئوي، واستخدام جهاز الصدمات الكهربائية الآلي، حصل كل مشارِك على "شهادة بطل القلب" لتشجيعه على توظيف معارفه لمساعدة الآخرين.

كما تلقّى المعلِّمون الحاضرون نسخاً مطبوعة من الرسوم البيانية وأدلة التدريس، ومن ثم حضروا العروض التوضيحية حول كيفية دمج هذه المعارف بشكل فعال في الحصص الدراسية. وفي إطار مهرجانات إطلاق برنامج Football for Schools من FIFA في آسيا الوسطى، أشرف فريق FIFA الطبي على أنشطة أخرى شهدت مشاركة أكثر من 300 تلميذ، وحصل كل منهم على رسم بياني بلغته الأم حول أهمية صحة القلب.

وكان أسطورة FIFA وسفير برنامج Football for Schools من FIFA خريستو ستويتشكوف ضِمْن وفد FIFA، وقال بهذه المناسبة: "تنبع أهمية أن يقوم الأطباء بتعليم الأطفال ما يجب عليهم فعله وما يجب عليهم تعلمه من حقيقة وجوب التعامل بسرعة مع حالات كثيراً ما تحصل على أرض الملعب. ولهذا، أعتقد أن FIFA - وبالتحديد قسم FIFA الطبي وبرنامج Football for Schools من FIFA - بغاية الأهمية. فالإسعافات الأولية مهمة دوماً. قد تتطوّر الأمور بعدها، ولكن من الرائع أن يشرح الأطباء ذلك للأطفال."