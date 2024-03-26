سلسلة FIFA لعام 2024™ بوابة عودة مصر إلى كأس العالم FIFA

استضافت مصر كأس العالم تحت 20 سنة FIFA عام 2009 ما فتح الأبواب لتألق عدة لاعبين منهم أحمد حجازي

تستضيف مصر سلسلة FIFA لعام 2024™ بمشاركة تونس، كرواتيا ونيوزيلندا

تحدثنا مع أحمد حجازي الذي كان حاضرا في 2009 مع مصر ويواصل المشوار في 2024 في سلسلة FIFA

تمتد الحقبة الفرعونية في تاريخ مصر إلى نحو ثلاثة آلاف عام من عام 3200 قبل الميلاد حتى دخول الإسكندر الأكبر مصر عام 323 قبل الميلاد، وقد شهدت مصر خلال الحقبة الفرعونية العديد من مراحل النهضة والتقدم التي تركت إرثاً هائلاً من مظاهر وآثار الحضارة والعمران والعلوم والفنون.

بالإضافة إلى تاريخ مصر العظيم، يزخر أحفاد الفراعنة بإرث كروي كبير، باعتبار مصر المنتخب الأكثر تتويجاً بكأس الأمم الأفريقية بسبع مرات منها ثلاثة متتالية، ويواصل هذا البلد الذي يتنفس كرة القدم احتضانه بطولات FIFA، حيث تم اختياره لاستضافة سلسلة FIFAلعام 2024™ التي تشارك فيها كل من البلد المضيف مصر، كرواتيا، تونس ونيوزيلندا.

كأس العالم تحت 20 سنة 2009 FIFA ذكرى رائعة

وعادت أحداث FIFA إلى مصر بعد غياب دام 15 عاماً، حيث سبق لهم أن استضافوا بطولة كأس العالم تحت 20 سنة 2009 FIFA التي صنفت من أفضل النسخ في تلك الفترة. يتحدث خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة المصري الأسبق ومدير بطولة كأس العالم للشباب 2009 مع inside.fifa.com عن أهمية تلك البطولة، قائلاً "حصلنا على حق تنظيم بطولة العالم للشباب 2009 بعد خسارتنا فرصة تنظيم كأس العالم للكبار 2010، لذلك كانت البطولة تمثل تحديا كبيرا بالنسبة لنا، حول قدرتنا على تنظيم الأحداث الرياضية الكبرى، أيضا من أبرز الأشياء في تلك البطولة كان افتتاح استاد برج العرب، والذي كان في ذلك الوقت أحد أكبر الملاعب في قارة أفريقيا."

وعن أهمية استضافة مصر سلسلة FIFA لعام 2024™، أجاب قائلاً "أحد أهم الأشياء المرتبطة باستضافة أحداث تحت مظلة FIFA هو ضمان تأهيل المنشآت بالشكل الذي يتطابق مع متطلبات FIFA في جميع التفاصيل، وكذلك مشاركة المنتخبات الكبرى في تلك الأحداث أمر يساهم في إلقاء الضوء على المنشآت والبنية الرياضية الموجودة في مصر"

"فخور بمشاركتي في عدة بطولات تحت مظلة FIFA "

من بين اللاعبين لذين شاركوا في بطولة كأس العالم تحت 20 سنة 2009 مصر FIFA™، صخرة الدفاع أحمد حجازي، الذي سمحت له بالتألق حينها وفتحت له أبواب النجاح، حيث يتذكر لاعب الاتحاد السعودي البطولة، قائلاً "وجودي كلاعب بمنتخب مصر للشباب في 2009 رغم أنني كنت أصغر من زملائي منحني شعورا مختلفا ومميزا، لأن التواجد في مثل هده المحافل هو أمر رائع بالنسبة لأي لاعب، وحافز قوي لمواصلة المشوار الاحترافي وبلوغ أعلى الدرجات."

واصل أحمد حجازي مشواره مع منتخب مصر بعد 2009، حيث فتحت له أبواب النجاح وشارك بعدها في عدة بطولات تابعة لـ FIFA، كأس العالم 2018 روسيا FIFA™، كأس العرب FIFA 2021™، الألعاب الأوليمبية 2020 بطوكيو، وكأس العالم للأندية™ الأخيرة مع الاتحاد السعودي، ما أكسبه خبرة كبيرة فوق الميدان.

وفي مقابلة حصرية مع inside.fifa.com قال أحمد حجازي "أنا سعيد بالمشاركة في المحافل الدولية الكبرى، فخور بهذا المشوار وفخور بمتابعة الجماهير وتقديرهم للمجهودات التي يبذلها اللاعبون، فهدفنا دائما هو إسعادهم ورفع اسم مصر عاليا، ومن أكثر الأشياء التي تسعدني كلاعب عندما أكون سببا في إسعاد الجماهير وتحقيق نجاحات لبلدي والمساهمة في عزف النشيد الوطني المصري في محافل بقيمة كأس العالم FIFA والألعاب الأولمبية، هذا شرف كبير لأي لاعب مصري."

أهمية سلسلة FIFA لتحضير العودة إلى كأس العالم

ولم يخفِ احمد حجازي أهمية سلسلة FIFAلعام 2024 مصر™، والتحضير بها إلى الاستحقاقات القادة، على غرار تصفيات كأس العالم، وأردف قائلاً "البطولات المجمعة التي ينظمها FIFA تكون رائعة وقوية، وتشهد مشاركة مدارس كروية مختلفة، وبطولة عاصمة مصر فرصة لمواجهة منتخبات تنتمي لمدارس كروية متنوعة، وفرصة للإعداد للبطولات الكبرى، كما تمثل فرصة للجماهير للاستمتاع بمشاهدة نجوم كبار، وهذا أمر يصب في صالح جميع عناصر اللعبة."

وأضاف "استضافة مصر لأي حدث تابع لـ FIFA تمثل أمرا هاما يحظى بمتابعة الجميع، ويبرز أهمية مصر قاريا وعالميا، وقدرتها على إنجاح أي بطولة تستضيفها، خاصة أن الجمهور المصري من الجماهير العاشقة لكرة القدم، واستضافة بطولة سلسلة FIFA لعام 2024 مصر™ تعد استكمالا لسلسلة النجاحات التي تحققها مصر في استضافة الأحداث الكروية الكبرى، والتي كان أبرزها كأس العالم للشباب 2009 وكأس الأمم الأفريقية 2019."

عادت مصر إلى كأس العالم FIFA من بوابة روسيا 2018 بعد غياب دام 28 عاماً، لكن الفراعنة غابوا عن بطولة قطر 2022™ بعد الخروج على يد السنغال في المباراة الفاصلة بركلات الترجيح. أحمد حجازي يتحدث عن تلك النكسة بنبرة حزينة "عامل الحظ وقف حاجزا أمام تأهل المنتخب المصري لكأس العالم 2022 بعد الخسارة بركلات الترجيح أمام السنغال، بذلنا مجهودا كبيرا خلال مشوار التصفيات والحلم كان قريبا، لكننا مستعدون مع الجهاز الفني للتأهل لكأس العالم 2026، وجاهزون للفوز بمواجهتي شهر يونيو المقبل أمام بوركينا فاسو وغينيا بيساو لتحقيق ذلك الهدف."